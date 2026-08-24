Rennes, 11 Eylül 2026 Cuma günü Rennes'teki Roazhon Park'ta Marseille'i ağırlayacak.

Konuk ekip, Mayıs 2026'daki son Ligue 1 karşılaşmasında Rennes'i 3-1 yenmesi de dahil olmak üzere, son dönemdeki ikili rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor. Bu önemli mücadele, Ligue 1 sezonu şekillenirken her iki kulübe de kritik puanlar alma fırsatı sunacak.

GOAL, Rennes - Marseille biletleriyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Rennes - Marseille Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Rennes - Marseille maçı, Rennes'teki Roazhon Park'ta oynanacak. Bu karşılaşma için resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

1. Lig - Hafta 4 11 Eyl 2026 - 14:45 Roazhon Park

Rennes - Marseille Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes - Marseille Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu standart satın alma seçeneklerini takip edebilirsiniz:

Resmi kulüp sitesi: Resmi Stade Rennais bilet satış portalını (billetterie.staderennais.com) ziyaret ederek hesap oluşturun, 11 Eylül'deki maçı seçin, interaktif stat haritası üzerinden tercih ettiğiniz tribünü belirleyin ve satın alma işlemini güvenli şekilde tamamlayın.

Resmi takım mağazası: Müsabaka gününden önce, müsaitlik durumuna bağlı olarak Rennes'teki Roazhon Park resmi taraftar mağazasından (Groupe Rose tribününün altındaki Boutique Officielle) biletleri doğrudan şahsen satın alın.

Stat gişeleri: Müsabaka gününde Roazhon Park gişelerinden kalan genel satış biletlerini satın alın. Bu gişeler genellikle maçın başlama saatinden 1,5 saat önce açılır.

İkincil yeniden satış platformları: Resmi kulüp biletleri tükenmişse, ikincil piyasadan koltuk bulmak için StubHub gibi ikincil bilet platformlarına göz atın.

Rennes - Marseille Ligue 1 biletleri ne kadar?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes - Marseille Ligue 1 maçının bilet fiyatları; oturma kategorisine, satın alma kanalına ve piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor:

Resmi kulüp biletleri: Resmi Stade Rennais gişesi üzerinden satılan standart genel giriş biletleri, kale arkası üst kat koltukları ile alt kat merkez koltukları arasında yaptığınız seçime bağlı olarak genellikle £25 ile £85 (€30 ile €100) arasında değişiyor.

İkincil yeniden satış pazarı: StubHub gibi yeniden satış platformlarında genel giriş koltukları standart giriş için genellikle yaklaşık £90 ile £115 ($115 ile $145 / €105 ile €135) seviyesinden başlarken, orta kategori ve premium koltuklar £150 ile £210 arasında değişiyor.

VIP ve hospitality paketleri: Resmi maç günü hospitality, lounge erişimi ve sahaya hakim premium koltuk paketleri bilet başına £250 ile £500+ arasında değişiyor.

Rennes - Marseille Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Rennes - Marseille form durumu

Rennes, sezon öncesi ve resmi maçlar dahil son beş karşılaşmasında bir beraberlik ve dört yenilgi aldı. Son maçında Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kalan ekip, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden puan çıkardı. Daha önce sezon öncesinde Brentford'a 4-2 ve Sunderland'e 2-1 kaybetmiş, Galatasaray ile de 3-3 berabere kalmıştı. Son beş maçının hiçbirini kazanamadı.

Marseille'in son dönemdeki formu ise bunun tam tersini gösteriyor. Ekip, tüm kulvarlarda çıktığı son beş maçın dördünü kazandı. Tek yenilgisini sezon öncesi hazırlık maçında Atletico Madrid karşısında aldı. Ligue 1 açılış maçında Strasbourg'u 4-0 mağlup etti, Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi ve daha önceki hazırlık karşılaşmalarında Al-Shahaniya'yı 3-0 geçti. Genesio'nun takımı bu beş maçta 13 gol attı.

Rennes - Marseille: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 17 Mayıs 2026'da oynandı ve Marseille, Ligue 1'de Velodrome'da Rennes'i 3-1 mağlup etti. Son beş randevuya bakıldığında daha güçlü tablo Marseille'de. Ekip üç galibiyet alırken Rennes bir kez kazandı, Marseille'in bir diğer galibiyeti de Coupe de France'ta geldi. Bu veri setindeki Roazhon Park'taki son maç, Ağustos 2025'te Rennes'in 1-0 kazandığı karşılaşmaydı. Ancak bunun dışında Marseille, Mayıs 2025'te Velodrome'da aldığı 4-2'lik galibiyet de dahil olmak üzere son buluşmalara büyük ölçüde hakim oldu.

Rennes - Marseille puan durumu

Ligue 1 puan tablosunda Marseille şu anda zirvede yer alırken, Rennes dokuzuncu sırada bulunuyor.