Rennes, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Dinamo Zagreb'i Rennes'deki Roazhon Park'ta ağırlayacak.

İki takımın önceki tek karşılaşması, 20 Aralık 2007'de Roazhon Park'ta UEFA Kupası grup aşamasında oynandı. Çekişmeli geçen maç 1-1 sona erdi; Fransız ekibinin beraberlik golünü son dakikalarda Stéphane Mbia attı.

Rennes-Dinamo Zagreb maçına nereden bilet alabileceğiniz ve biletlerin fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Rennes-Dinamo Zagreb Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Rennes-Dinamo Zagreb maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Rennes'deki Roazhon Park'ta başlayacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 12:45 Roazhon Park

Rennes-Dinamo Zagreb Avrupa Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Rennes-Dinamo Zagreb Avrupa Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Özellikle kulüp üyeliğiniz veya sadakat programı statünüz varsa biletleri Stade Rennais FC'nin resmî bilet satış portalından ya da gişelerinden doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Rennes-Dinamo Zagreb Avrupa Ligi maçının biletleri ne kadar?

Rennes-Dinamo Zagreb Avrupa Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş: Yaklaşık 25 € ile 80 € arasında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Üst tribün veya standart görüş açısına sahip koltuklar: Genellikle 85 € ile 107 € civarından başlar.

Genellikle civarından başlar. Özel koltuklar, uzun kenar tribünleri veya alt tribün koltukları: Fiyatlar çoğunlukla 130 € ve üzerindedir.

Rennes-Dinamo Zagreb Avrupa Ligi maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Rennes ve Dinamo Zagreb'in form durumu

Rennes, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Avrupa Ligi'nde Olympiacos ile 0-0 berabere kaldıktan sonra çıktığı son maçta, 8 Kasım'da Ligue 1'de Lille'e 1-2 yenildi. Ekim sonunda Strasbourg'u 3-0 mağlup etti ancak Nice karşısında 5-2'lik ağır bir yenilgi aldı. Rennes, bu beş maçta altı gol atıp dokuz gol yedi.

Dinamo Zagreb, son beş resmî maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti. Son maçında, 8 Kasım'da HNL'de NK Varazdin'i deplasmanda 1-3 mağlup etti. Avrupa Ligi'nde Sunderland karşısında aldığı galibiyetin ardından ligde de kazandı. Ekim ayının başlarında Avrupa'da NEC Nijmegen'e karşı aldığı 2-4'lük mağlubiyet, takımın son dönemdeki en ağır yenilgisiydi. Zagreb, bu beş maçlık süreçte dokuz gol atıp altı gol yedi.

Rennes-Dinamo Zagreb: Son karşılaşmalar

Bu veri kümesinde Rennes ile Dinamo Zagreb arasında kayıtlı tek karşılaşma, 20 Aralık 2007'de Avrupa Ligi'nde oynandı ve Roazhon Park'ta 1-1 sona erdi. İki kulüp arasında kayıtlı yalnızca bir maç bulunduğundan, bu karşılaşma öncesinde geçmiş sonuçlardan çıkarılabilecek sonuçlar sınırlı.