Rennes, 5 Desember 2026 Cumartesi günü Rennes'deki Roazhon Park'ta Brest'i ağırlayacak.

İki takımın 4 Nisan 2026'daki son lig karşılaşmasında Rennes, bol gollü ve heyecanlı maçta Brest'i deplasmanda 4-3 yenmeyi başardı. Rennes, bundan önceki buluşmada da Aralık 2025'te Roazhon Park'ta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Rennes ile Brest arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Rennes-Brest Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Rennes-Brest maçı, 5 Desember 2026 Cumartesi günü Rennes'deki Roazhon Park'ta başlayacak.

1. Lig - Hafta 13 6 Ara 2026 - 11:15 Roazhon Park

Rennes-Brest Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Rennes-Brest Ligue 1 maçının biletlerini satın almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: En doğrudan ve güvenilir seçenek, biletleri standart tribün kategorileri ve resmî fiyatlar sunan Rennes'in resmî bilet satış portalından satın almak.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Rennes-Brest Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Rennes-Brest Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart üst tribün / kale arkası: Fiyatlar genellikle 20 ila 25 € civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Yan tribünde standart koltuklar: Fiyatlar genellikle 45 ila 65 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Merkez tribün / 1. kategori: Fiyatlar yaklaşık 70 ila 95 € düzeyinden başlar.

Fiyatlar yaklaşık düzeyinden başlar. Ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar 200 €'dan başlayıp 500 €'yu aşar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeler:

2. kategori / üst bölümler: Üst tribündeki veya merkeze daha uzak bloklardaki biletlerin fiyatları yaklaşık 80 ila 95 € düzeyinden başlar.

Üst tribündeki veya merkeze daha uzak bloklardaki biletlerin fiyatları yaklaşık düzeyinden başlar. 1. kategori koltuklar: Fiyatlar genellikle 110 ila 140 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP ve premium biletlerin yeniden satışı: Fiyatlar yaklaşık 160 ila 200 € üzeri düzeyinden başlar.

Rennes-Brest Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Rennes ve Brest'in form durumu

Rennes, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 30 Ekim'de Nice'e karşı oynadığı Ligue 1 karşılaşmasını 5-2 kaybetti. Beş gün önce ise ligde Strasbourg'u 3-0 yenmişti. Bu süreçte Juventus ile Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldı. Rennes, beş maçta 16 gol atıp 14 gol yedi. Bu tablo, takımın hücumdaki üretkenliğini ve savunmadaki kırılganlığını yansıtıyor.

Brest, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak 2 Kasım'da Lorient deplasmanındaki Ligue 1 maçını 2-0 kazandı. Ekim ayında ligde Angers'ı da 5-1 yendi. Nice karşısındaki 2-1'lik mağlubiyet ile Monza'ya karşı oynadığı hazırlık maçında ve Lille karşısında aldığı beraberlikler, bu beş maçlık serinin diğer sonuçları oldu. Brest, bu maçlarda 11 gol atıp altı gol yedi.

Rennes-Brest: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 4 Nisan 2026'da karşılaştı ve Rennes, Brest deplasmanındaki Ligue 1 maçını 4-3 kazandı. Rennes, bundan önce Aralık 2025'te sahasındaki maçı 3-1 kazanmıştı. Son beş karşılaşmada Rennes'in üç, Brest'in iki galibiyeti bulunuyor. Bu maçlarda toplam 19 gol atıldı.