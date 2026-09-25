Rennes, 11 Ekim 2026 Pazar günü Rennes'deki Roazhon Park'ta Auxerre ile karşı karşıya gelecek.

Auxerre, Kasım 2024'teki en net performanslarından birini ortaya koyarak Stade de l'Abbé-Deschamps'ta Rennes'i 4-0 mağlup etti. Rennes ise daha sonra buna kendi baskın yanıtını verdi ve Şubat 2026'daki karşılaşmada Auxerre deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet aldı.

GOAL, Rennes ile Auxerre arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Rennes - Auxerre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Rennes - Auxerre maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Rennes'deki Roazhon Park'ta oynanacak.

1. Lig - Hafta 6 11 Eki 2026 - 11:15 Roazhon Park

Rennes - Auxerre Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Roazhon Park'ta Stade Rennais ile AJ Auxerre arasında oynanacak Ligue 1 karşılaşmasının biletlerini satın almak için şu standart adımları izleyin:

1. Resmî kulüp bilet satış platformu

Genel satış biletlerini almanın temel yolu, Stade Rennais'nin resmî bilet satış sitesi (billetterie.staderennais.com) üzerinden geçiyor. Biletler genellikle maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar. Stade Rennais üyeleri ve kombine sahipleri, genel satış başlamadan önce çoğu zaman öncelikli erişim hakkı elde eder.

2. Resmî bilet yeniden satış pazarı

Genel satış koltukları tükenirse, Stade Rennais kendi bilet sitesine entegre edilmiş resmî bir yeniden satış portalı işletir ve bu portal kombine sahiplerinin koltuklarını güvenli şekilde, nominal değeri üzerinden yeniden satışa sunmasına olanak tanır.

3. Deplasman taraftarları (Auxerre taraftarları)

Deplasman tribününde oturmak isteyen misafir takım taraftarları, biletlerini doğrudan AJ Auxerre'nin resmî bilet satış portalı veya deplasman seyahat kulübü kontenjanı üzerinden satın almak zorundadır.

Rennes - Auxerre Ligue 1 biletleri ne kadar?

Roazhon Park'ta Stade Rennais ile AJ Auxerre arasında oynanacak Ligue 1 maçının bilet fiyatları, onları nereden ve ne zaman satın aldığınıza göre değişiklik gösterir:

1. Resmî gişe (nominal değer)

Standart kategori koltuklar: Resmî Stade Rennais bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alındığında, standart Ligue 1 maçları için fiyatlar genellikle 20 € ile 60 € arasında değişir.

Premium / merkezi tribünler: Merkezi yan tribünlerde bulunan koltuklar genellikle 70 € ile 100 € arasında değişir.

Deplasman taraftarı kontenjanı: Misafir Auxerre taraftarları için deplasman tribünü biletleri, Ligue 1 düzenlemeleri gereği genellikle yaklaşık 10 € ile 15 € seviyesinde sınırlandırılır.

2. Resmî bilet yeniden satışı ve ikincil pazar

İkincil biletleme ve yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında başlangıç fiyatları genellikle bilet başına 70 € ile 75 € civarından başlarken, ortalama ilan fiyatları talep, koltuk kategorisi ve hizmet bedellerine bağlı olarak 100 € ile 115 € arasında değişir.

Rennes - Auxerre Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Rennes - Auxerre form durumu

Rennes bu maça, Ligue 1'de oynadığı son üç maçta aldığı iki galibiyet ve bir beraberlikle geliyor. Son olarak 6 Eylül'de Angers'i 2-1 mağlup etti. Beş maçlık süreçte ayrıca Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kalan ekip, Le Mans'ı da 3-2 yendi. Bu süreçteki iki yenilgisini ise sezon öncesi hazırlık maçlarında Sunderland ve Brentford karşısında aldı. Rennes, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp 11 gol yerken, ligdeki formu belirgin şekilde daha güçlü oldu.

Auxerre ise Ligue 1'deki son üç maçını kaybetti ve organizasyonda galibiyet alamadı. Son karşılaşmasında 4 Eylül'de Lyon'a 3-1 yenilen ekip, önceki haftalarda Lens'e 5-2 ve Angers'e 3-1 mağlup oldu. Beş maçlık örneklemdeki tek olumlu sonuçları sezon öncesinde geldi; Werder Bremen deplasmanında 1-0 kazanırken Troyes ile 1-1 berabere kaldı. Auxerre lig maçlarında üç gol attı ve 11 gol yedi.

Rennes - Auxerre: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Rennes, Ligue 1'de Auxerre deplasmanında 3-0 kazandı. Son beş randevuda Rennes'in iki, Auxerre'nin bir galibiyeti bulunurken iki maç da berabere bitti. Roazhon Park'taki bir önceki karşılaşma Ekim 2025'te 2-2 sona ererken, Auxerre'nin bu serideki tek galibiyeti Kasım 2024'te sahasında aldığı 4-0'lık sonuç oldu.