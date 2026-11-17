Real Sociedad, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Torreense'yi San Sebastian'daki Reale Arena'da ağırlayacak.

Lig aşamasındaki bu karşılaşma, İspanya'nın üst ligindeki önde gelen bir takım ile iddialı bir Portekiz ekibini nadir görülen bir mücadelede karşı karşıya getirecek. İki takım da Reale Arena'da lig aşaması için kritik puanları almak üzere sahaya çıkarken Avrupa kupalarındaki farklı geçmişlerinden ve son dönemdeki formlarından güç almaya çalışacak.

Real Sociedad-Torreense maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Real Sociedad-Torreense Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Real Sociedad-Torreense maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü San Sebastian'daki Reale Arena'da başlayacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 15:00 Reale Arena

Real Sociedad-Torreense Avrupa Ligi maçına nasıl bilet alınır?

Real Sociedad-Torreense Avrupa Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Reale Arena'daki normal satış fiyatlı koltuklara bilet almanın başlıca ve en güvenilir yolu, Real Sociedad'ın resmî internet sitesi veya gişesi üzerinden doğrudan satın almak.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Real Sociedad-Torreense Avrupa Ligi maçının biletleri ne kadar?

Real Sociedad-Torreense Avrupa Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Normal satış fiyatları: Genellikle yaklaşık 70 € seviyesinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

En düşük fiyatlı biletler: Yaklaşık 130 € ile 250 € arasından başlıyor.

Yaklaşık arasından başlıyor. Standart ve orta kategorideki koltuklar: Fiyatlar 250 € ile 550 € arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Premium ağırlama ve merkezi tribün blokları: Fiyatlar 1.000 € ve üzerine çıkıyor.

Real Sociedad-Torreense Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Sociedad ve Torreense'nin son form durumu

Real Sociedad, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Rayo Vallecano'yu 1-0 yendi; Avrupa Ligi'nde Lyon ile de 1-1 berabere kaldı. Daha önce Avrupa'da Lillestroem'i 6-0, ligde Levante'yi 2-1 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisini Athletic Bilbao karşısında yaşadı. Sociedad, bu beş maçta 11 gol atıp dört gol yedi.

Torreense, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Liga Portugal 2'de Uniao de Leiria'ya 2-3 yenildi. Ondan önce ise Avrupa Ligi'nde Ararat Armenia'yı 3-2 mağlup etti. Ferencvaros karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilgi de son sonuçları arasında yer alıyor. Torreense, bu beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Real Sociedad-Torreense: Önceki karşılaşmalar

Real Sociedad ile Torreense'nin önceki karşılaşmalarına ilişkin herhangi bir veri bulunmuyor. Bu maç, İspanya'dan bir kulüp ile Portekiz ikinci liginden bir kulübü Avrupa sahnesinde nadir görülen bir mücadelede karşı karşıya getirecek.