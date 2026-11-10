Real Sociedad, 29 Kasım 2026 Pazar günü Sevilla'yı San Sebastian'daki Reale Arena'da ağırlayacak.

İki takım arasında Mayıs 2026'da oynanan son lig maçında Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán'da Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etmişti. 2025-26 sezonunda bu karşılaşmadan önce oynanan maçta ise Real Sociedad, Ekim 2025'te Reale Arena'da Sevilla'yı 2-1 yenmişti.

Real Sociedad-Sevilla maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Real Sociedad-Sevilla LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Sociedad-Sevilla maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü San Sebastian'daki Reale Arena'da başlayacak.

La Liga - Hafta 14 29 Kas 2026 - 15:00 Reale Arena

Real Sociedad-Sevilla LaLiga maçı biletleri nasıl alınır?

Real Sociedad-Sevilla LaLiga maçı için bilet satın alabileceğiniz başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Real Sociedad'ın resmî internet sitesi: Özellikle Reale Arena'da genel satışa açık koltuklardan bilet almak istiyorsanız, resmî bilet satın almanın en doğrudan ve güvenilir yolu Real Sociedad'ın resmî bilet satış portalıdır.

Özellikle Reale Arena'da genel satışa açık koltuklardan bilet almak istiyorsanız, resmî bilet satın almanın en doğrudan ve güvenilir yolu Real Sociedad'ın resmî bilet satış portalıdır. Sevilla FC'nin resmî kanalları: San Sebastian'a gidecek deplasman taraftarları, kendilerine ayrılan kontenjandaki biletleri çoğu zaman Sevilla'nın resmî bilet sistemi üzerinden talep edebilir veya satın alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Real Sociedad-Sevilla LaLiga maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Real Sociedad-Sevilla LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel giriş (üst tribün): Genellikle 25 € ile 50 € arasında.

Genellikle arasında. Genel giriş (alt tribün): Genellikle 50 € ile 90 € arasında.

Genellikle arasında. Alt tribünde öne çıkan / orta bölümdeki koltuklar: Genellikle 90 € ile 120 € arasında.

Genellikle arasında. VIP ve ağırlama paketleri: Yaklaşık 250 €'dan başlayıp yükseliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Üst tribünde yeniden satışa sunulan koltuklar: Başlangıç fiyatları genellikle 40 € ile 65 € civarında.

Başlangıç fiyatları genellikle civarında. Alt tribünde yeniden satışa sunulan genel giriş biletleri: Genellikle 70 € ile 140 € arasında.

Genellikle arasında. Saha kenarında / uzun kenarda yeniden satışa sunulan koltuklar: Çoğunlukla 110 € ile 220 € arasında.

Çoğunlukla arasında. Yeniden satışa sunulan VIP ve kurumsal ağırlama paketleri: 350 € ile 800 €'nun üzerindeki fiyatlar arasında değişiyor.

Real Sociedad-Sevilla LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Sociedad ve Sevilla'nın form durumu

Real Sociedad, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik alarak bu karşılaşmaya çok iyi bir form durumuyla çıkıyor. Son maçında LaLiga'da Levante'yi 2-1 yenen ekip, bundan önce Avrupa Ligi'nde Lillestroem karşısında 6-0 kazanmıştı. Matarazzo'nun takımı bu süreçte LaLiga'da Malaga deplasmanından da 5-2'lik galibiyetle döndü. Real Sociedad, söz konusu beş maçta 15 gol atıp yedi gol yedi. Bu tablo, takımın hücumdaki güçlü formunu ortaya koyuyor.

Sevilla ise son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son olarak LaLiga'da Osasuna'yı 2-0 yendi ancak bu galibiyetten önce Real Madrid'e 4-1, Barcelona'ya ise 1-3 mağlup olmuştu. Sevilla, bu süreçte Levante ile de 3-3 berabere kaldı. Garcia'nın takımı söz konusu beş maçta yedi gol atıp 10 gol yedi. Savunma performansı, takım için belirgin bir endişe kaynağı.

Real Sociedad-Sevilla: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mayıs 2026'da karşılaştı. Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán'daki LaLiga maçında Real Sociedad'ı 1-0 yendi. Bundan önce, Ekim 2025'te Real Sociedad sahasında Sevilla'yı 2-1 mağlup etmişti. LaLiga'da aralarında oynanan son beş maçta iki takım da ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. Rekabetçi geçen bu karşılaşmaların sonuçları iki takım arasında neredeyse eşit dağıldı.