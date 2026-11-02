Real Sociedad, 8 Kasım 2026 Pazar günü San Sebastian'daki Reale Arena'da Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

Real Sociedad ile Rayo Vallecano arasındaki rekabette bol gollü maçlar dikkat çekiyor. İki takımın LaLiga'da 26 Nisan 2026'da oynadığı son karşılaşma, heyecan verici bir 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Altı gollü bu beraberlikten önce Real Sociedad, Kral Kupası son 16 turundaki mücadelede Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.

Real Sociedad - Rayo Vallecano maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Real Sociedad - Rayo Vallecano LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü San Sebastian'daki Reale Arena'da oynanacak.

La Liga - Hafta 12 8 Kas 2026 - 10:15 Reale Arena

Real Sociedad - Rayo Vallecano LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Biletler doğrudan ev sahibi kulüp tarafından satışa sunulduğu için Real Sociedad ile Rayo Vallecano arasındaki bir LaLiga maçına nasıl bilet alınacağı, karşılaşmanın hangi statta oynandığına bağlıdır.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Real Sociedad'ın iç saha maçları (Reale Arena, San Sebastian): Biletler, Real Sociedad'ın resmî çevrim içi bilet satış portalından alınabilir. Kalan koltuklar genel satışa açılmadan önce kulüp üyeleri ve kombine bilet sahipleri öncelikli satın alma hakkına sahiptir.

Biletler, Real Sociedad'ın resmî çevrim içi bilet satış portalından alınabilir. Kalan koltuklar genel satışa açılmadan önce kulüp üyeleri ve kombine bilet sahipleri öncelikli satın alma hakkına sahiptir. Rayo Vallecano'nun iç saha maçları (Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid): Biletler, Rayo Vallecano'nun resmî internet sitesinden alınabilir. Vallecas daha küçük ve kompakt bir stat olduğundan, genel satışa sunulan bilet sayısı büyük LaLiga statlarına kıyasla çoğu zaman çok sınırlıdır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Real Sociedad - Rayo Vallecano LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Real Sociedad ile Rayo Vallecano arasındaki bir LaLiga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanalları ve ikincil pazarlar için şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş / standart koltuklar (kale arkaları ve köşeler): Fondo Norte ve Fondo Sur gibi bölümlerde fiyatlar genellikle 25 € ile 50 € arasında değişir.

Fondo Norte ve Fondo Sur gibi bölümlerde fiyatlar genellikle arasında değişir. Uzun kenar ve yan çizgi tribünleri (doğu ve ana tribünler): Fiyatlar, koltuğun merkeze yakınlığına ve tribün katına göre genellikle 40 € ile 90 € arasındadır.

Fiyatlar, koltuğun merkeze yakınlığına ve tribün katına göre genellikle arasındadır. VIP ve ağırlama paketleri: Özel salona erişim ve yiyecek-içecek hizmeti sunan premium seçeneklerin fiyatları genellikle 120 € ile 400 € ve üzeri arasında değişir.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Standart / üst tribün biletleri: En uygun fiyatlı seçenekler, talebe ve bilet bulunabilirliğine göre genellikle 45 € ile 60 € ve üzeri seviyelerinden başlar.

En uygun fiyatlı seçenekler, talebe ve bilet bulunabilirliğine göre genellikle seviyelerinden başlar. Uzun kenar ve premium koltuklar: Orta fiyatlı ve tercih edilen yan çizgi bloklarındaki koltuklar genellikle 90 € ile 250 € ve üzeri tutarındadır.

Orta fiyatlı ve tercih edilen yan çizgi bloklarındaki koltuklar genellikle tutarındadır. VIP ağırlama ve gözde koltukların yeniden satışı: Üst düzey kurumsal bloklar, tükenen gözde yan çizgi koltukları veya yoğun talep gören ilanların fiyatları sıklıkla 300 € ile 500 € ve üzeri seviyelerine çıkar.

Real Sociedad - Rayo Vallecano LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Sociedad ve Rayo Vallecano'nun form durumu

Real Sociedad, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; beraberlik yaşamadı. Bu maçlarda sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında, 2 Ekim'de Athletic Bilbao'ya karşı oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kaybetti. LaLiga'da Valencia ve Elche deplasmanlarını 3-2'lik skorlarla kazanırken evinde Atletico Madrid'e gol atamadan üç gol yiyerek mağlup oldu.

Rayo Vallecano, LaLiga'daki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; 11 gol atıp 13 gol yedi. Son maçında evinde Osasuna ile 1-1 berabere kaldı. Bu serideki en iyi sonucu Espanyol karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet oldu. Ancak Barcelona ve Real Madrid'e karşı toplamda 9-3'lük skorla aldığı mağlubiyetler, ligin üst sıralarındaki takımlarla arasındaki farkı ortaya koyuyor.

Real Sociedad - Rayo Vallecano: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maç, Rayo Vallecano'nun 26 Nisan 2026'da Real Sociedad'ı ağırladığı LaLiga karşılaşmasıydı ve 3-3 sona erdi. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Real Sociedad, Rayo'nun iki galibiyetine karşılık iki galibiyet ve bir beraberlikle üstünlüğe sahip. İki takım, Ocak 2025'te bir Kral Kupası maçında da karşı karşıya gelmiş ve Real Sociedad, Reale Arena'daki bu maçı 3-1 kazanmıştı.