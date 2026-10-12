Real Sociedad, 25 Ekim 2026 Pazar günü San Sebastian'daki Reale Arena'da Levante'yi ağırlayacak.

İki takım arasındaki rekabette üstünlük Real Sociedad'da. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Real Sociedad üç, Levante ise bir galibiyet aldı. Nisan 2026'daki son LaLiga maçlarında Real Sociedad, Levante'yi evinde 2-0 mağlup etti.

Real Sociedad ile Levante arasındaki maçın biletlerini nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını öğrenmek için GOAL'ün hazırladığı rehbere göz atın.

Real Sociedad-Levante LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

La Liga - Hafta 10 25 Eki 2026 - 13:30 Reale Arena

Real Sociedad-Levante LaLiga maçının biletleri nasıl satın alınır?

Reale Arena'daki (Anoeta Stadyumu) Real Sociedad-Levante LaLiga maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Resmî bilet satış kanalları

Real Sociedad'ın resmî internet sitesi: İç saha maçları için genel satışa sunulan koltukların satın alınabileceği başlıca platform. Biletler genellikle maçtan birkaç hafta önce genel satışa çıkar.

Kulüp gişesi (Taquilla): Biletler, stok durumuna bağlı olarak maçtan önceki günlerde veya maç günü San Sebastian'daki Reale Arena gişesinden de doğrudan satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, resmî satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Real Sociedad-Levante LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Real Sociedad-Levante LaLiga maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satış kanalına göre değişiyor:

1. Standart resmî biletler (genel satış)

Doğrudan Real Sociedad'dan satın alınan resmî biletlerin fiyatları genellikle şu aralıklarda:

Kale arkaları (Fondo Norte / Fondo Sur): 25–40 €

Doğu tribünü (Tribuna Este): 40–75 €

Ana/batı tribünü (Tribuna Principal): 60–90 €

Gençler / çocuklar (14 yaş altı): 15–25 € (kategoriye ayrılan kontenjana bağlıdır)

2. VIP ve ağırlama paketleri

VIP ağırlama / loca koltukları: Kişi başı 120–350 € ve üzeri (minderli koltuk, özel salon erişimi ve yerel Bask ikramları dâhil)

3. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar, en düşük kategorideki koltuklar için genellikle yaklaşık 65–90 € seviyesinden başlıyor. Fiyatlar, koltuğun konumuna ve maç günü yaklaştıkça oluşan talebe göre yükseliyor.

Real Sociedad-Levante LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Sociedad ve Levante'nin form durumu

Real Sociedad, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Valencia'yı deplasmanda 2-3 yendi. Bu karşılaşmadan önce Avrupa Ligi'nde Bournemouth'a evinde 1-2 mağlup olmuştu. Daha önce de Atletico Madrid'e 3-0 yenilmişti. Real Sociedad, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi. Bu dönemdeki diğer galibiyetini ise Elche deplasmanında 2-3'lük skorla aldı.

Levante, LaLiga'daki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Villarreal deplasmanında 3-1 kaybetti; bu süreçte Barcelona'ya da 2-4 mağlup oldu. En iyi sonucunu Real Betis'i evinde 5-2 yenerek aldı. Malaga ve Osasuna ile golsüz berabere kaldığı maçlar ise iki puan kaybını oluşturdu. Levante, bu beş maçta yedi gol atıp 11 gol yedi.

Real Sociedad-Levante: Son karşılaşmalar

İki takım en son Nisan 2026'da karşılaştı ve Real Sociedad, LaLiga'da evinde 2-0 kazandı. Ondan önce, Aralık 2025'te Levante'nin sahasında oynanan maç 1-1 sona ermişti. LaLiga'da iki takım arasında kayıtlara geçen son beş maçta Real Sociedad üç, Levante bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti.