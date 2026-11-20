Real Sociedad, 13 Aralık 2026 Pazar günü San Sebastian'daki Reale Arena'da Getafe'yi ağırlayacak.

İki takımın Nisan 2026'da Reale Arena'daki son karşılaşmasında Getafe, Jon Gorrotxategi'nin ilk yarıda kendi kalesine attığı golle zorlu mücadeleden 1-0'lık deplasman galibiyetiyle ayrıldı. Bu sonuç, Real Sociedad'ın Ocak 2026'da Coliseum'da aldığı 2-1'lik galibiyetin rövanşı oldu ve bu eşleşmede deplasman takımlarının sık sık ev sahibi avantajını boşa çıkardığı eğilimini ortaya koydu.

Real Sociedad - Getafe maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Real Sociedad - Getafe LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Sociedad - Getafe maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü San Sebastian'daki Reale Arena'da başlayacak.

La Liga - Hafta 16 13 Ara 2026 - 09:00 Reale Arena

Real Sociedad - Getafe LaLiga maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Real Sociedad - Getafe LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Real Sociedad'ın resmî internet sitesi (Club Entradas / resmî bilet satışı): San Sebastian'daki Reale Arena'da oynanan maçlara bilet almak için başlıca ve en güvenli platform burasıdır. Biletler genellikle maçtan birkaç hafta önce, önce kulüp üyelerine (socios) tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından genel satışa çıkar.

San Sebastian'daki Reale Arena'da oynanan maçlara bilet almak için başlıca ve en güvenli platform burasıdır. Biletler genellikle maçtan birkaç hafta önce, önce kulüp üyelerine (socios) tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından genel satışa çıkar. Getafe CF'nin resmî internet sitesi: Deplasman tribününde oturmak veya bu eşleşmenin Madrid'deki Coliseum'da oynandığı maçlara bilet almak istiyorsanız Getafe'nin resmî bilet satış platformunu kullanabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Real Sociedad - Getafe LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Real Sociedad - Getafe LaLiga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş / üst tribün koltukları: Fiyatlar genellikle yaklaşık 55 ila 75 avrodan başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlar. Uzun kenar / alt tribündeki premium koltuklar: Fiyatlar genellikle 80 ila 120 avro arasındadır.

Fiyatlar genellikle arasındadır. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 300 ila 500 avro ve üzerine çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse ikincil bilet platformlarından biri StubHub. Bu tür platformlarda biletler piyasa talebine göre listelenir:

Uygun fiyatlı / kale arkası yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 50 ila 65 avrodan başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlar. Orta fiyatlı / yan tribün yeniden satış koltukları: Fiyatlar genellikle 90 ila 180 avro arasındadır.

Fiyatlar genellikle arasındadır. VIP ve lüks ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Fiyatlar 350 avrodan 1.200 avronun üzerine çıkabilir.

Real Sociedad - Getafe LaLiga maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Real Sociedad ve Getafe'nin form durumu

Real Sociedad, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında LaLiga'da Rayo Vallecano'yu 1-0 yendi; bu süreçte ligde Levante'yi de 2-1 mağlup etti. Matarazzo'nun takımı bu beş karşılaşmada 15 gol atıp 10 gol yedi. Tek yenilgisini ise Athletic Bilbao karşısında 2-1'lik skorla aldı.

Getafe, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında LaLiga'da Villarreal deplasmanında 2-0 kaybetti; bu süreçte Athletic Bilbao'ya da 4-0 yenildi. Bordalas'ın takımı ise ligde Sevilla'yı 3-1 yenmeyi başardı. Getafe, bu beş karşılaşmada altı gol atıp 12 gol yedi.

Real Sociedad - Getafe: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 22 Nisan 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Getafe, Reale Arena'da 1-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Getafe iki, Real Sociedad da iki galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. Takımlar bu maçlarda eşit sayıda gol attı.