Real Sociedad, 11 Ekim 2026 Pazar günü San Sebastian'daki Reale Arena'da Deportivo de A Coruna ile karşı karşıya gelecek.

Real Sociedad ile Deportivo de A Coruña, resmi maçlarında karşılaşma başına ortalama 2,8 gol üretilen rekabetçi mücadelelerle öne çıkan uzun bir LaLiga geçmişini paylaşıyor. İki takım arasındaki son lig maçında, Şubat 2018'de Real Sociedad sahasında Deportivo'yu 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

GOAL, Real Sociedad - Deportivo de A Coruna maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatların ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna LaLiga maçı ne zaman?

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü San Sebastian'daki Reale Arena'da başlayacak.

La Liga - Hafta 8 11 Eki 2026 - 10:15 Reale Arena

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri nasıl alınır?

Reale Arena'da oynanacak Real Sociedad - Deportivo de A Coruña LaLiga maçının biletlerini almak için şu adımları izleyin:

Resmi kulüp sitesi: Bilet satın almanın en güvenilir yolu doğrudan Real Sociedad'ın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapmaktır. Biletler genellikle maçtan birkaç hafta önce genel satışa çıkarılır. Öncelikli erişim ise önce kulüp üyeleri ve kombine sahiplerine verilir. Stadın resmi gişesi: Uygunluk durumuna bağlı olarak, maçtan önceki günlerde ya da maç günü San Sebastián'daki Reale Arena gişesinden şahsen bilet satın alabilirsiniz.

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna LaLiga bilet fiyatları ne kadar?

Reale Arena'da oynanacak Real Sociedad - Deportivo de A Coruña LaLiga maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

Resmi doğrudan biletler (Real Sociedad)

Standart genel giriş: Genellikle 25 € ile 90 € arasında değişir.

Kale arkaları (Fondo Norte & Fondo Sur): 20 € - 50 € Yan tribünler (Tribuna Este): 40 € - 75 € Ana tribün (Tribuna Principal): 60 € - 90 €

VIP ve hospitality paketleri:120 € ile 400 €+ arasında değişir (ikram, lounge erişimi ve premium koltuklar dahildir).

İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talebe göre dalgalanır:

Başlangıç fiyatları: Temel kategori koltuklar için genellikle 50 € ile 80 € civarında başlar.

Ortalama fiyatlar: Kategori 1 veya uzun kenardaki premium yeniden satış koltukları, koltuğun konumuna ve piyasa talebine bağlı olarak genellikle 95 € ile 250 €+ arasında olur.

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna form durumu

Real Sociedad, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son maçı, 7 Eylül'de Elche deplasmanında alınan 3-2'lik LaLiga galibiyeti oldu. Ayrıca sezonun daha önceki bölümünde Espanyol'u da 2-1 mağlup etti. İki yenilgi ise Real Madrid'e karşı 4-1 ve Real Betis'e karşı 1-0 geldi. Matarazzo'nun ekibi bu süreçte altı gol atarken beş gol yedi.

Deportivo de A Coruna, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, 5 Eylül'de Villarreal deplasmanında elde edilen 3-2'lik LaLiga galibiyeti oldu. Bu sonucun öncesinde 30 Ağustos'ta Valencia karşısında 3-1 kazandı. Ligdeki ilk iki maçında ise Malaga ve Elche'ye karşı 1-1 berabere kaldı. Tek yenilgisi, sezon öncesi hazırlık maçında Real Madrid'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet oldu. Deportivo, bu beş maçta sekiz gol atıp beş gol yedi.

Real Sociedad - Deportivo de A Coruna: Son karşılaşmaların karnesi

Bu kulüpler arasındaki son resmi maç, 2 Şubat 2018'de LaLiga'da oynandı ve Real Sociedad sahasında Deportivo'yu 5-0 mağlup etti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Real Sociedad'ın üç, Deportivo'nun ise bir galibiyeti bulunurken bir maç da berabere bitti. Real Sociedad bu beş karşılaşmada 11 gol atarken, Deportivo 9 gol kaydetti.