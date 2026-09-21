Real Sociedad ile Atletico Madrid, 13 Eylül 2026 Pazar günü San Sebastian'daki Reale Arena'da karşı karşıya gelecek.

İki takım, 2025-26 sezonunda yoğun bir rekabet yaşadı ve özellikle Copa del Rey'de kozlarını paylaştı. O eşleşmede Real Sociedad, 2-2 biten heyecan dolu karşılaşmanın ardından penaltılarda Atlético'yu 4-3 geçti. Her iki tarafta da üst düzey yetenekler bulunurken bu mücadele, İspanya'nın en üst liginde iki takımın sezon başındaki hedefleri açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor.

GOAL, Real Sociedad - Atletico Madrid maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Real Sociedad - Atletico Madrid LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Sociedad - Atletico Madrid maçı, San Sebastian'daki Reale Arena'da oynanacak. Başlama saati bilgileri yukarıda yer alıyor.

La Liga - Hafta 5 13 Eyl 2026 - 15:00 Reale Arena

Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri nasıl alınır?

Getafe'deki Estadio Coliseum'da oynanacak Getafe CF - Deportivo de La Coruña maçı için bilet almak istiyorsanız şu adımları izleyin:

Resmî doğrudan kanal

Getafe CF Resmî Bilet Portalı'nı ziyaret edin: Getafe'nin internet sitesindeki resmî bilet satış bölümüne gidin ( entradas.getafecf.com ). Getafe ev sahibi takım olduğu için genel satışa sunulan tüm biletler doğrudan kendi platformu üzerinden yönetiliyor.

Deplasman taraftarları (Deportivo de La Coruña desteği)

Deportivo taraftarlarıyla birlikte deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, satın alma işlemleri genellikle kayıtlı üyeler (socios) veya taraftar grupları (peñas) için doğrudan RC Deportivo'nun resmî kulüp kanalları üzerinden yürütülür.

İkincil bilet pazarları

Resmî biletler tükenirse veya son anda satın alım yapıyorsanız, StubHub gibi ikincil bilet toplayıcıları yeniden satış biletlerini listeler.

Getafe - Deportivo de A Coruña LaLiga biletleri ne kadar?

LaLiga'da Getafe CF - Deportivo de La Coruña maçı için biletler, doğrudan resmî kulüp kanalları üzerinden satılan standart genel giriş biletlerinde genellikle yaklaşık £25 ila £75 (€30 ila €90) arasında değişir.

Resmî doğrudan kanal Getafe - Deportivo de La Coruña maçı için resmî biletler, tribün kategorisine bağlı olarak genellikle £25 ile £75 (€30 ila €90) arasında fiyatlandırılır; kale arkası tribün koltuklarında başlangıç fiyatı £25 olurken ana tribünün merkez bölümlerinde bu rakam £75'e kadar çıkar.

İkincil platformlarStubHub gibi ikincil bilet pazarlarında yeniden satış fiyatları taraftar talebi ve koltuk bulunabilirliğine göre dalgalanır; temel seçeneklerde çoğu zaman yaklaşık £45 ila £60 seviyesinden başlar ve premium konumlarda çok daha yukarı çıkabilir.

Real Sociedad - Atletico Madrid LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Real Sociedad - Atletico Madrid form durumu

Real Sociedad, son beş maçının tamamını kaybetti. Takımın son karşılaşması 21 Ağustos'ta Real Betis'e karşı aldığı 1-0'lık LaLiga yenilgisi oldu. Öncesinde ise hazırlık maçlarında Chelsea'ye 3-1 ve FC Koeln'e 2-1 mağlup oldu. FC Koeln'e karşı alınan 2-0'lık bir başka yenilgi ile Toulouse karşısındaki 2-1'lik mağlubiyet de üst üste beş yenilgilik seriyi tamamladı. Sociedad, bu beş maçta üç gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Atletico Madrid'in son beş maçında bir beraberlik, iki galibiyet ve iki yenilgi çıktı. En güncel sonuç, 23 Ağustos'ta Villarreal ile alınan 2-2'lik LaLiga beraberliği oldu. Bundan önce takım, lig açılışında Malaga'yı 2-0 mağlup etti ve hazırlık maçında Marseille'i 2-1 yendi. Hazırlık döneminde Manchester City'ye 3-1 ve Manchester United'a 2-1 kaybedilmesi savunmadaki kırılganlıkları ortaya çıkardı. Atletico, bu beş maçta sekiz gol attı ve yedi gol yedi.

Real Sociedad - Atletico Madrid: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma, 18 Nisan 2026'da Copa del Rey'de oynandı ve Metropolitano'daki mücadele 2-2 sona erdi. Ondan önce Atletico, 7 Mart 2026'da LaLiga'da sahasında Sociedad'ı 3-2 mağlup etti. Son beş buluşmada Atletico Madrid iki kez kazanırken iki maç berabere bitti ve Real Sociedad bir galibiyet aldı. Reale Arena'da Ocak 2026'da oynanan LaLiga maçı 1-1 sona ererken Atletico'nun Mayıs 2025'te sahasında aldığı 4-0'lık galibiyet, son dönemdeki en farklı sonuç olarak öne çıkıyor.

Real Sociedad - Atlético Madrid puan durumu

LaLiga 2026/27 sezonunun ilk bölümündeki puan tablosunda Atletico Madrid üçüncü sırada yer alırken Real Sociedad 17. basamakta bulunuyor.