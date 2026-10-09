Real Madrid, 18 Ekim 2026 Pazar günü Madrid'deki Bernabeu Stadyumu'nda Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid, Sevilla'ya karşı son dönemde oynanan maçlarda üstünlük kurdu ve Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmasında deplasmanda 1-0 kazandı. Bu iç saha maçı, FC Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico öncesindeki son lig karşılaşması olması nedeniyle Real Madrid için büyük önem taşıyor.

GOAL, Real Betis - Barcelona maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Real Madrid - Sevilla LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

La Liga - Hafta 9 18 Eki 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid - Sevilla LaLiga biletleri nasıl alınır?

LaLiga'da Real Madrid - Sevilla maçının biletlerini almak için standart satış aşamalarını ve satın alma yöntemlerini takip edin:

1. Resmî satış aşamaları

Santiago Bernabéu'daki iç saha maçlarının biletleri kademeli dalgalar halinde, genellikle maç gününden 7 ila 10 gün önce satışa çıkar:

Socios (kulüp üyeleri): Kombine sahipleri ve kulüp üyeleri, çoğu zaman indirimli olan ilk öncelikli satış penceresine sahip olur.

Madridista Premium üyeleri: Kulübün resmî ücretli taraftarları, genel satıştan genellikle 1 ila 2 gün önce ikinci öncelikli erişim hakkı elde eder.

Genel satış: Kalan biletler, maçtan yaklaşık 3 ila 5 gün önce genel kamuoyuna satışa sunulur.

2. Birincil bilet satıcıları

Resmî kulüp sitesi: Real Madrid'in ana bilet platformu.

VIP ve hospitality: VIP maç günü paketleri, genel giriş biletlerinden daha erken satışa çıkar ve Real Madrid'in VIP portalı üzerinden talep edilebilir.

3. İkincil bilet platformları ve yeniden satış

İkincil pazar yerleri: StubHub gibi ikincil bilet platformları, kombine sahipleri tarafından yeniden satılan biletleri sunar, ancak fiyatlar çoğu zaman liste fiyatının üzerindedir.

Real Madrid - Sevilla LaLiga biletleri ne kadar?

LaLiga'da Real Madrid - Sevilla maçı için bilet fiyatları; kategoriye, üyelik durumuna ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

1. Resmî doğrudan bilet fiyatları

Socios (kulüp üyeleri): 40 € - 140 € (tüm oturma kategorilerinde öncelikli üye indirimleri dahildir).

Genel kamuoyu:55 € - 180 € (resmî genel satış için standart liste fiyatı aralığı).

2. VIP ve hospitality paketleri

VIP koltuklar:250 € - 600 €+ (uzun kenarda saha kenarı koltukları, özel lounge erişimi ve maç günü ikramları dahildir).

3. İkincil ve yeniden satış platformları

Yeniden satış pazar yerleri:110 € - 350 €+ (fiyatlar, koltuk konumuna ve StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki talebe göre liste fiyatının üzerine çıkacak şekilde dalgalanır).

Real Madrid - Sevilla LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid - Sevilla form durumu

Real Madrid, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş maçın dördünü kazandı; tek yenilgisini eylül ayının başında kendisini 1-0 mağlup eden Real Betis karşısında aldı. Son maçında Elche deplasmanında 3-2 kazanan ekip, Rayo Vallecano'yu da sahasında 4-1 mağlup etti. Bu beş maçta 13 gol atan Madrid, kalesinde dört gol gördü ve bu da hücumda özgüvenli bir görüntü ortaya koyuyor.

Sevilla ise son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Tek mağlubiyetini ağustos ayının sonlarında kendisini 3-1 yenen Atletico Madrid karşısında yaşadı. Luis Garcia'nın ekibi, son iki maçında kalesini gole kapattı; Deportivo de A Coruna'yı 1-0, Valencia'yı da 1-0 mağlup ederek bu deplasman öncesinde savunma açısından organize bir takım görüntüsü verdi.

Real Madrid - Sevilla: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Mayıs 2026'da Sevilla deplasmanında Real Madrid'in 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Real Madrid dört galibiyet alırken Sevilla hiç kazanamadı ve bir maç da Sevilla galibiyeti getirmedi. Madrid, bu beş karşılaşmada 10 gol atıp yalnızca üç gol yedi; bu da bu eşleşmede açık bir üstünlük düzenine işaret ediyor.