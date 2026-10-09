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Real Madrid - Sevilla maç biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Real Madrid
Sevilla
La Liga

Real Madrid, LaLiga'da Sevilla ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Real Madrid, 18 Ekim 2026 Pazar günü Madrid'deki Bernabeu Stadyumu'nda Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid, Sevilla'ya karşı son dönemde oynanan maçlarda üstünlük kurdu ve Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmasında deplasmanda 1-0 kazandı. Bu iç saha maçı, FC Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico öncesindeki son lig karşılaşması olması nedeniyle Real Madrid için büyük önem taşıyor.

GOAL, Real Betis - Barcelona maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Real Madrid - Sevilla LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

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La Liga - Hafta 9
Estadio Bernabeu

Real Madrid - Sevilla LaLiga biletleri nasıl alınır?

LaLiga'da Real Madrid - Sevilla maçının biletlerini almak için standart satış aşamalarını ve satın alma yöntemlerini takip edin:

1. Resmî satış aşamaları

Santiago Bernabéu'daki iç saha maçlarının biletleri kademeli dalgalar halinde, genellikle maç gününden 7 ila 10 gün önce satışa çıkar:

  • Socios (kulüp üyeleri): Kombine sahipleri ve kulüp üyeleri, çoğu zaman indirimli olan ilk öncelikli satış penceresine sahip olur.
  • Madridista Premium üyeleri: Kulübün resmî ücretli taraftarları, genel satıştan genellikle 1 ila 2 gün önce ikinci öncelikli erişim hakkı elde eder.
  • Genel satış: Kalan biletler, maçtan yaklaşık 3 ila 5 gün önce genel kamuoyuna satışa sunulur.

2. Birincil bilet satıcıları

  • Resmî kulüp sitesi: Real Madrid'in ana bilet platformu.
  • VIP ve hospitality: VIP maç günü paketleri, genel giriş biletlerinden daha erken satışa çıkar ve Real Madrid'in VIP portalı üzerinden talep edilebilir.

3. İkincil bilet platformları ve yeniden satış

  • İkincil pazar yerleri:StubHub gibi ikincil bilet platformları, kombine sahipleri tarafından yeniden satılan biletleri sunar, ancak fiyatlar çoğu zaman liste fiyatının üzerindedir.

Real Madrid - Sevilla LaLiga biletleri ne kadar?

LaLiga'da Real Madrid - Sevilla maçı için bilet fiyatları; kategoriye, üyelik durumuna ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

1. Resmî doğrudan bilet fiyatları

  • Socios (kulüp üyeleri):40 € - 140 € (tüm oturma kategorilerinde öncelikli üye indirimleri dahildir).
  • Genel kamuoyu:55 € - 180 € (resmî genel satış için standart liste fiyatı aralığı).

2. VIP ve hospitality paketleri

  • VIP koltuklar:250 € - 600 €+ (uzun kenarda saha kenarı koltukları, özel lounge erişimi ve maç günü ikramları dahildir).

3. İkincil ve yeniden satış platformları

  • Yeniden satış pazar yerleri:110 € - 350 €+ (fiyatlar, koltuk konumuna ve StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki talebe göre liste fiyatının üzerine çıkacak şekilde dalgalanır).

Real Madrid - Sevilla LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid - Sevilla form durumu

Real Madrid, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş maçın dördünü kazandı; tek yenilgisini eylül ayının başında kendisini 1-0 mağlup eden Real Betis karşısında aldı. Son maçında Elche deplasmanında 3-2 kazanan ekip, Rayo Vallecano'yu da sahasında 4-1 mağlup etti. Bu beş maçta 13 gol atan Madrid, kalesinde dört gol gördü ve bu da hücumda özgüvenli bir görüntü ortaya koyuyor.

Sevilla ise son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Tek mağlubiyetini ağustos ayının sonlarında kendisini 3-1 yenen Atletico Madrid karşısında yaşadı. Luis Garcia'nın ekibi, son iki maçında kalesini gole kapattı; Deportivo de A Coruna'yı 1-0, Valencia'yı da 1-0 mağlup ederek bu deplasman öncesinde savunma açısından organize bir takım görüntüsü verdi.

RMA

RMA - Form

BET
K1-0
INT
K2-1
RAY
K4-1
ELC
K2-3
ATM
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SEV

SEV - Form

ESP
B1-1
VAL
K1-0
COR
K0-1
BAR
K1-3
AVL
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Real Madrid - Sevilla: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Mayıs 2026'da Sevilla deplasmanında Real Madrid'in 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Real Madrid dört galibiyet alırken Sevilla hiç kazanamadı ve bir maç da Sevilla galibiyeti getirmedi. Madrid, bu beş karşılaşmada 10 gol atıp yalnızca üç gol yedi; bu da bu eşleşmede açık bir üstünlük düzenine işaret ediyor.

Kafa Kafaya

Real MadridÇizimSevilla
5
0
0
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
MS
10Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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