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Real Madrid - RB Leipzig maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Real Madrid
RB Leipzig
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Real Madrid, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Madrid'deki Estadio Bernabeu'da RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid, Avrupa kupalarındaki ikili rekabet geçmişinde küçük bir üstünlüğe sahip. İki takım arasındaki önceki dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Kulüpler arasındaki son karşılaşma 2023-24 sezonunda Son 16 Turu'nda oynandı ve Real Madrid, Bernabéu'daki rövanşta 1-1 berabere kaldıktan sonra toplamda 2-1'lik skorla turu geçti.

GOAL, Real Madrid - RB Leipzig maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, sizlere sunuyor.

Real Madrid - RB Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Real Madrid, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Madrid'deki Estadio Bernabeu'da RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Estadio Bernabeu

Real Madrid - RB Leipzig Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Santiago Bernabéu'da oynanacak Real Madrid - RB Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi maçını tribünden izlemek için, farklı kategoriler ve kanallar üzerinden çeşitli satın alma seçenekleri mevcut:

1. Resmî kulüp kanalları

  • Real Madrid resmî internet sitesi ve uygulaması: Genel satış biletlerini liste fiyatı üzerinden satın almanın en doğrudan ve en güvenli yolu.
  • Kulüp üyeleri (Socios): Real Madrid kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa açılmadan önce öncelikli satın alma penceresi ve indirim hakkı elde eder.
  • Madridista Card sahipleri: Üye olmayan kart sahipleri, kalan bilet kontenjanı için ikinci öncelik penceresine sahip olur.
  • RB Leipzig deplasman tribünü: Deplasman taraftarları, kendilerine ayrılan deplasman tribünü biletlerini doğrudan RB Leipzig'in resmî taraftar hizmetleri üzerinden satın almak zorundadır.

Real Madrid - RB Leipzig Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Santiago Bernabéu'da oynanacak Real Madrid - RB Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları; kategoriye, sınıfa ve satış pazarına göre önemli ölçüde değişiyor:

1. Birincil pazar (Real Madrid'in resmî satışları)

  • Genel satış: Standart liste fiyatındaki biletler genellikle kale arkası üst kategori koltuklarda (Kategori 4) 75 €'dan başlayıp, alt kat yanal bloklardaki premium koltuklarda (Kategori 1 Premium) 250-300 €+'ya kadar çıkıyor.
  • Kulüp üyeleri (Socios) ve Madridistalar: Üyeler, öncelikli satış dönemlerinde genellikle liste fiyatı üzerinden yaklaşık %20 ila %30 indirim alır.

2. İkincil bilet pazarları

Resmî biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talebe ve koltuk konumuna bağlı olarak şu aralıklarda listeleniyor:

  • Kategori 3 / 4 (üst tribünler): Bilet başına yaklaşık 240 € - 280 €.
  • Kategori 2 (orta katmanlar / yanal): Bilet başına yaklaşık 275 € - 350 €.
  • Kategori 1 ve premium yanal: Bilet başına 350 € - 500 €+.
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Standart koltuklar için genellikle 300 € - 450 € civarında seyrediyor.

Real Madrid - RB Leipzig Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid - RB Leipzig form durumu

Real Madrid bu maça güçlü bir form grafiğiyle geliyor ve son beş resmi maçının dördünü kazandı. Mourinho'nun ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup etti ve bunu La Liga'da Rayo Vallecano karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle takip etti. Bu süreçteki tek yenilgisi, Real Betis deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyet oldu. Madrid, bu beş maçta 14 gol atıp beş gol yedi. Son maçında ise La Liga'da Elche deplasmanında 3-2 kazandı.

RB Leipzig ise istikrar yakalamakta zorlandı; son beş maçının ikisini kazanırken üçünü kaybetti. Son sonucu, Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e karşı alınan 2-0'lık yenilgi oldu. Bu serinin en düşük noktası Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetti, ancak Hamburger SV karşısındaki 5-0'lık farklı galibiyet de etkileyici performanslar sergileyebildiklerini gösteriyor. Leipzig, bu beş karşılaşmada 10 gol atarken 10 gol yedi.

RMA

RMA - Form

BET
K1-0
INT
K2-1
RAY
K4-1
ELC
K2-3
ATM
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
RBL

RBL - Form

BMG
K3-0
SVW
K3-1
COM
K4-1
HSV
K5-0
B04
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Real Madrid - RB Leipzig: Son kafa kafaya maçlar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma Mart 2024'te oynandı ve taraflar Bernabeu'daki Şampiyonlar Ligi maçında 1-1 berabere kaldı. Real Madrid, bu eşleşmenin ilk ayağını bir önceki ay Leipzig'de 1-0 kazandı. Son dört karşılaşmada Real Madrid iki, Leipzig ise bir galibiyet aldı, bir maç da berabere bitti. Taraflar bu maçlarda toplam dokuz gol attı.

Kafa Kafaya

Real MadridÇizimRB Leipzig
2
1
1
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
MS
Şampiyonlar Ligi
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
MS
Şampiyonlar Ligi
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
MS
6Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti1/4
Her iki takım da gol attı2/4
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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