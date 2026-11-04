Real Madrid, 24 Kasım 2026 Salı günü Madrid'deki Bernabeu Stadı'nda PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.

Real Madrid ile PSV Eindhoven'ın Avrupa kupalarındaki rekabeti onlarca yıl öncesine uzanıyor. İki takım daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nda kritik eşleşmelerde karşı karşıya geldi. Tarihlerindeki en dikkat çekici karşılaşmalar arasında, PSV'nin deplasman golü kuralıyla tur atlayıp ardından kupayı kazandığı çekişmeli 1988 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finali yer alıyor.

Real Madrid-PSV Eindhoven maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Real Madrid-PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Real Madrid-PSV Eindhoven maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Madrid'deki Bernabeu Stadı'nda başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid-PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için bilet alabileceğiniz standart seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Bilet almanın başlıca ve en güvenilir yolu Real Madrid'in resmî bilet satış portalı. Biletler önce kulüp üyeleri (socios) ve Madridistas için satışa çıkıyor; kalan koltuklar daha sonra genel satışa sunuluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Real Madrid-PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulübün resmî kanalları

Standart genel giriş biletleri: Üst tribün veya standart koltuklar için yaklaşık 100 € seviyesinden başlıyor. Santiago Bernabéu'daki tam konumuna bağlı olarak alt tribündeki iyi konumlu koltuklarda fiyatlar 300 € ile 400 € ve üzerine çıkıyor.

Üst tribün veya standart koltuklar için yaklaşık seviyesinden başlıyor. Santiago Bernabéu'daki tam konumuna bağlı olarak alt tribündeki iyi konumlu koltuklarda fiyatlar çıkıyor. Resmî VIP ve ağırlama paketleri: Yaklaşık 375 € seviyesinden başlıyor ve paketin sunduğu ayrıcalıklara göre yükseliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart yeniden satış biletleri ve üst tribün: Üst tribündeki veya kale arkasındaki yerler için fiyatlar, piyasa talebine bağlı olarak yaklaşık 100 € ile 185 € seviyesinden başlıyor.

Üst tribündeki veya kale arkasındaki yerler için fiyatlar, piyasa talebine bağlı olarak yaklaşık seviyesinden başlıyor. Alt tribün ve yüksek fiyatlı yeniden satış biletleri: Fiyatlar, piyasadaki fiyat artışına bağlı olarak 250 € ile 400 € üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar, piyasadaki fiyat artışına bağlı olarak arasında değişiyor. Yeniden satıştaki VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 320 € ile 650 € ve üzeri seviyesinden başlıyor.

Real Madrid-PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid ve PSV Eindhoven'ın form durumu

Real Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Bu süreçteki tek yenilgisini LaLiga'da Atletico Madrid karşısında aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 yenen Madrid, ligde de Sevilla karşısında 4-1'lik galibiyet elde etti. Bu beş maçta 14 gol atıp beş gol yemesi, takımın hücumdaki üretkenliğini gösteriyor. Avrupa'daki güçlü performansları, bu karşılaşmayı Mourinho'nun takımı için elverişli bir fırsat hâline getiriyor.

PSV, son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı; form grafiği belirgin biçimde istikrarsız. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'yu deplasmanda 1-0 yendi. Bu galibiyetten önce Eredivisie'de ADO Den Haag'a 2-1 mağlup olmuştu. Bosz'un takımı bu beş karşılaşmada dört gol atıp altı gol yedi. Bu tablo, Avrupa'da zorlu maçlardan sonuç çıkarabilmesine rağmen savunmada açık verebildiğine işaret ediyor.

Real Madrid-PSV Eindhoven: Son karşılaşmalar

Kayıtlarda bu iki kulüp arasında yalnızca bir karşılaşma bulunuyor: PSV'nin Ağustos 2007'de Real Madrid deplasmanında 2-1 kazandığı sezon öncesi hazırlık maçı. Veri setinde kulüpler arasında oynanmış herhangi bir resmî maça ilişkin kayıt yok. Bu da pazar günkü maçın, yakın dönemde pek karşılaşmamış iki kulüp arasında nadir ve sonucu hakkında fazla fikir vermeyen bir eşleşme olduğu anlamına geliyor.