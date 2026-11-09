Real Madrid, 24 Kasım 2026 Salı günü PSV Eindhoven'ı Madrid'deki Estadio Bernabeu'da ağırlayacak.

Real Madrid ile PSV Eindhoven'ın Avrupa kupalarındaki geçmişi onlarca yıl öncesine uzanıyor. İki takım daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nda önemli eşleşmelerde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların en dikkat çekeni, PSV'nin deplasman golleriyle finale yükselip ardından kupayı kazandığı çekişmeli 1988 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaliydi.

Real Madrid-PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki maç, 24 Kasım 2026 Salı günü Madrid'deki Estadio Bernabeu'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid-PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için bilet satın alabileceğiniz standart seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Bilet almanın başlıca ve en güvenilir yolu, Real Madrid'in resmî bilet satış platformu. Biletler, kalan koltuklar genel satışa açılmadan önce kulüp üyeleri (socios) ve Madridistas için satışa sunulur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Real Madrid-PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart genel giriş: Üst tribün veya standart koltuklar için yaklaşık 100 € seviyesinden başlıyor; Santiago Bernabéu'daki konuma göre alt tribündeki en iyi koltuklar için 300 € ila 400 €+ seviyesine çıkıyor.

Üst tribün veya standart koltuklar için yaklaşık seviyesinden başlıyor; Santiago Bernabéu'daki konuma göre alt tribündeki en iyi koltuklar için seviyesine çıkıyor. Resmî VIP & ağırlama paketleri: Yaklaşık 375 € seviyesinden başlıyor ve paketin sunduğu ayrıcalıklara göre yükseliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Standart yeniden satış & üst tribün: Üst tribündeki veya kale arkasındaki koltuklar için fiyatlar, piyasa talebine bağlı olarak yaklaşık 100 € ila 185 € seviyesinden başlıyor.

Üst tribündeki veya kale arkasındaki koltuklar için fiyatlar, piyasa talebine bağlı olarak yaklaşık seviyesinden başlıyor. Alt tribün & premium yeniden satış: Fiyatlar, piyasa fiyatının ne kadar yükseldiğine bağlı olarak 250 € ile 400 € üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar, piyasa fiyatının ne kadar yükseldiğine bağlı olarak arasında değişiyor. Yeniden satışta VIP & ağırlama: Fiyatlar yaklaşık 320 € ila 650 €+ seviyesinden başlıyor.

Real Madrid-PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid ve PSV Eindhoven'ın form durumu

Real Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Bu serideki tek yenilgisini LaLiga'da Atletico Madrid karşısında aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 yenen Madrid, ligde Sevilla'yı da 4-1 mağlup etti. Bu beş maçta 14 gol atıp beş gol yedi ve hücumda ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Avrupa'daki güçlü performansları, bu karşılaşmayı Mourinho'nun takımı için elverişli kılıyor.

PSV, son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi alarak istikrarsız bir görüntü sergiledi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'yu deplasmanda 1-0 yendi. Bundan önce ise Eredivisie'de ADO Den Haag'a 2-1 mağlup oldu. Bosz'un takımı bu beş karşılaşmada dört gol atıp altı gol yedi. Bu da Avrupa'da sonuç alabilmesine rağmen savunmada sorun yaşayabildiğini gösteriyor.

Real Madrid-PSV Eindhoven: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki kayıtlarda yalnızca bir karşılaşma bulunuyor: PSV'nin Ağustos 2007'de Real Madrid deplasmanında 2-1 kazandığı sezon öncesi hazırlık maçı. Veri setinde kulüpler arasında oynanmış resmî bir maç yer almıyor. Bu da pazar günkü karşılaşmanın, yakın dönemde birbirlerine karşı çok az geçmişi bulunan iki kulüp arasında nadir ve sonucu kestirilmesi güç bir mücadele olacağı anlamına geliyor.