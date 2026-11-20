Real Madrid, 13 Aralık 2026 Pazar günü Madrid'deki Estadio Bernabeu'da Osasuna'yı ağırlayacak.

Osasuna, 2026'nın başlarına kadar İspanyol devi karşısında Ocak 2011'e uzanan yaklaşık 15 yıllık bir galibiyet hasreti çekmişti. Ancak Şubat 2026'daki son karşılaşmalarında bu seriye son verdi. Vinícius Júnior, Ante Budimir'in ilk yarıda penaltıdan attığı gole karşılık vermiş olsa da Raúl García'nın 90. dakikada kaydettiği galibiyet golü, Osasuna'ya El Sadar'da sürpriz bir 2-1'lik zafer getirdi.

Real Madrid-Osasuna maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Real Madrid-Osasuna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Madrid-Osasuna maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Madrid'deki Estadio Bernabeu'da başlayacak.

La Liga - Hafta 16 13 Ara 2026 - 09:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid-Osasuna LaLiga biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Real Madrid-Osasuna LaLiga maçının biletlerini almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Real Madrid'in resmî internet sitesi: Santiago Bernabéu'daki iç saha maçları için başlıca ve en güvenli kaynak burasıdır. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine (socios), ardından Madridista Premium kart sahiplerine, maçtan birkaç gün önce de genel satışa sunulur.

Santiago Bernabéu'daki iç saha maçları için başlıca ve en güvenli kaynak burasıdır. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine (socios), ardından Madridista Premium kart sahiplerine, maçtan birkaç gün önce de genel satışa sunulur. CA Osasuna'nın resmî internet sitesi: Pamplona'daki El Sadar'da oynanan maçların biletleri doğrudan Osasuna'nın resmî bilet satış portalından alınabilir. Ancak yerel talebin yüksek olması nedeniyle genel satışa sunulan bilet sayısı çoğu zaman çok sınırlıdır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kanallarındaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Real Madrid-Osasuna LaLiga biletleri ne kadar?

Yaklaşan Real Madrid-Osasuna LaLiga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

3. kategori (üst tribünler / kale arkaları): Biletlerin nominal fiyatı yaklaşık 90-120 avro arasında.

Biletlerin nominal fiyatı yaklaşık arasında. 2. kategori (yan tribünler / köşeler): Biletlerin nominal fiyatı yaklaşık 120-150 avro arasında.

Biletlerin nominal fiyatı yaklaşık arasında. 1. kategori ve 1. kategori Premium (uzun kenar / en iyi görüş açısı): Biletlerin nominal fiyatı yaklaşık 125-290 avro arasında.

Biletlerin nominal fiyatı yaklaşık arasında. VIP ve ağırlama paketleri: Standart resmî ağırlama paketleri ve VIP localarının başlangıç fiyatı 275 avro

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin doğrudan satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse ikincil bilet platformları devreye girer. Bunlardan biri StubHub. Bu platformlar biletleri piyasa talebine göre listeler:

Genel giriş / üst tribün yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle 95-110 avro civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Uzun kenar ve premium kategorilerdeki yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle 150-380 avro arasındadır.

Fiyatlar genellikle arasındadır. VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle 300-350 avro civarından başlar ve en iyi konumlar için 450 avroyu aşabilir.

Real Madrid-Osasuna LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid ve Osasuna'nın form durumu

Real Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazanarak bu karşılaşmaya çıkacak. Bu süreçte 14 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Valencia'yı LaLiga'da 3-0 yendi; daha önceki karşılaşmalarından birinde ise Barcelona deplasmanında 2-1 kazandı. AEK Atina deplasmanında alınan 3-2'lik Şampiyonlar Ligi galibiyeti ve RB Leipzig'in 4-1 mağlup edilmesi de farklı rakipler karşısında rahat sonuçlar aldığını gösteriyor. Mourinho'nun ekibi, üst üste beş galibiyetle ligin zirvesindeki baskısını sürdürdü.

Osasuna, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Athletic Bilbao ile LaLiga'da 1-1 berabere kaldı. Öncesinde Deportivo de A Coruña'ya 2-1, Sevilla'ya ise 2-0 yenilmişti. Atletico Calatayud karşısında alınan 6-0'lık Kral Kupası galibiyeti ile Racing Santander'e karşı elde edilen 2-0'lık lig galibiyeti, son dönemdeki zorlu süreçteki tek olumlu sonuçlardı.

Real Madrid-Osasuna: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 21 Şubat 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Osasuna evinde Real Madrid'i 2-1 yendi. Bundan önce Real Madrid, Ağustos 2025'te Bernabeu'da 1-0 kazanmıştı. Aralarındaki son beş maçta Real Madrid üç, Osasuna bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Bu beş karşılaşmada Madrid 10, Osasuna ise yedi gol attı.