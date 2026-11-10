Real Madrid, 29 Kasım 2026 Pazar günü Deportivo Alaves'i Madrid'deki Estadio Bernabeu'da ağırlayacak.

İki takımın Nisan 2026'da Santiago Bernabéu'da oynadığı son lig maçında Real Madrid, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior'un golleriyle zorlu bir mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Alavés, 2024–25 ve 2025–26 dönemlerinde Madrid'i kısa süreliğine zorlamayı başarsa da geçmiş karşılaşmalar başkent ekibinin açık üstünlüğüne işaret ediyor.

Real Madrid ile Deportivo Alaves maçının biletlerini nereden ve kaça alabileceğiniz de dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Real Madrid ile Deportivo Alaves arasındaki La Liga maçı ne zaman başlayacak?

Real Madrid ile Deportivo Alaves arasındaki maç, 29 Kasım 2026 Pazar günü Madrid'deki Estadio Bernabeu'da başlayacak.

La Liga - Hafta 14 28 Kas 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid ile Deportivo Alaves arasındaki La Liga maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Real Madrid-Deportivo Alaves La Liga maçının biletlerini satın almak için başvurabileceğiniz standart seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletler genel satışa, kulüp üyelerine (socios) ve Madridista kartı sahiplerine sunulduğunda resmî bilet satın almanın en doğrudan ve güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan La Liga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Real Madrid ile Deportivo Alaves arasındaki La Liga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Real Madrid-Deportivo Alaves La Liga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / standart kategoriler: Fiyatlar genellikle 35-60 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Premium koltuklar ve orta kategoriler: Fiyatlar genellikle 80-150 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 275 avrodan başlar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Standart ve üst tribünlerde yeniden satış: Fiyatlar yaklaşık 120-150 avrodan başlar.

Fiyatlar yaklaşık başlar. Saha kenarı ve orta bölümlerde yeniden satış: Fiyatlar genellikle 160 avrodan başlayıp 250 avronun üzerine çıkar .

Fiyatlar genellikle . VIP ve kurumsal biletlerin yeniden satışı: Fiyatlar 350 avro ile 1.000 avronun üzeri arasında değişir.

Real Madrid-Deportivo Alaves La Liga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid ve Deportivo Alaves'in form durumu

Real Madrid, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında La Liga'da Barcelona'yı 2-1 mağlup eden Madrid ekibi, bu süreçte Avrupa'da RB Leipzig karşısında da 4-1'lik galibiyet aldı. Real Madrid bu beş maçta 14 gol atıp yalnızca üç gol yedi; ayrıca üst üste dört maç boyunca savunmada yenilgi yaşamadı.

Alaves ise istikrar yakalamakta zorlandı; La Liga'daki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçı Malaga karşısında 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan konuk ekip, deplasmandaki son dört maçının üçünü kaybetti. Alaves, söz konusu beş karşılaşmada üç gol atıp beş gol yedi.

Real Madrid-Deportivo Alaves: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Nisan 2026'da Bernabeu'da Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. La Liga'da aralarında oynanan son beş maçın dördünü Real Madrid, birini Alaves kazandı. Konuk ekibin tek galibiyeti, Aralık 2025'te Madrid'i deplasmanda 1-2 yendiği maçta geldi. Bu beş karşılaşmada Real Madrid 13, Alaves ise beş gol attı.