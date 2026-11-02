Real Madrid-Celta Vigo maçına bilet nasıl alınır? La Liga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Real Madrid, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Madrid'deki Estadio Bernabeu'da Celta Vigo'yu ağırlayacak.

İki takımın Mart 2026'daki son lig karşılaşmasında Real Madrid, Estadio de Balaídos'ta çekişmeli geçen maçtan 2-1'lik deplasman galibiyetiyle ayrıldı. Bundan önce, Aralık 2025'te Santiago Bernabéu'da etkileyici bir performans sergileyen Celta Vigo, ev sahibini 2-0 mağlup etti.

Real Madrid-Celta Vigo maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Real Madrid-Celta Vigo LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Madrid-Celta Vigo maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Madrid'deki Estadio Bernabeu'da başlayacak.

La Liga - Hafta 13 21 Kas 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid-Celta Vigo LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Santiago Bernabéu'da oynanacak Real Madrid-Celta Vigo LaLiga maçına bilet almak için birkaç güvenilir seçeneğiniz var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: En güvenli ve doğrudan yöntem, Real Madrid'in resmî bilet satış portalından alışveriş yapmak. Genel satışa sunulan biletler genellikle maç gününden önce ilk olarak burada satışa çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanıyor.

Real Madrid-Celta Vigo LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Real Madrid-Celta Vigo LaLiga maçının bilet fiyatları, biletleri resmî ilk satış kanallarından mı yoksa ikincil satış piyasasından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Üst tribün / 3. kategori koltuklar: Sahadan daha uzaktaki üst tribün bölümlerinde fiyatlar yaklaşık 60 ila 75 avrodan başlıyor.

Sahadan daha uzaktaki üst tribün bölümlerinde fiyatlar yaklaşık başlıyor. 2. kategori koltuklar: Fiyatlar genellikle 76 ila 105 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. 1. kategori ve premium koltuklar: Alt tribündeki ve sahanın uzun kenarındaki avantajlı koltukların fiyatları, tam konumlarına bağlı olarak yaklaşık 116 avrodan 225 avroya veya daha yükseğe çıkıyor.

Alt tribündeki ve sahanın uzun kenarındaki avantajlı koltukların fiyatları, tam konumlarına bağlı olarak yaklaşık veya daha yükseğe çıkıyor. VIP ve ağırlama paketleri: Resmî VIP deneyimlerinin fiyatları yaklaşık 325 avrodan başlıyor; salon erişimi ve sunulan yiyecek-içecek hizmetine göre artıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

3. kategori / üst tribün: Fiyatlar, talepteki değişimlere bağlı olarak yaklaşık 150 ila 180 avrodan başlıyor.

Fiyatlar, talepteki değişimlere bağlı olarak yaklaşık başlıyor. 2. kategori / uzun kenar: Fiyatlar sıklıkla 220 ila 260 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar sıklıkla arasında değişiyor. 1. kategori / alt tribün: Fiyatlar yaklaşık 300 ila 350 avrodan başlıyor.

Real Madrid-Celta Vigo LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid ve Celta Vigo'nun form durumu

Real Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 yendi; bundan önce de LaLiga'da Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Madrid, bu süreçte Roma deplasmanında 3-4 ve Villarreal karşısında ligde 1-0 galip geldi. Tek yenilgisini ise Atletico Madrid'e karşı aldı. Bu beş maçta 13 gol atıp beş gol yedi.

Celta Vigo'nun son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet var. Son LaLiga maçında Deportivo Alaves'i 2-1 yendi, ancak bundan önce Avrupa Ligi'nde Juventus'a 1-2 mağlup oldu. Elche deplasmanındaki golsüz beraberlik ve Racing Santander karşısındaki farklı 5-0'lık galibiyetin yanı sıra Avrupa Ligi'nde Omonia Nicosia'ya karşı aldığı 1-0'lık yenilgi de bu seride yer alıyor. Celta, bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Real Madrid-Celta Vigo: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Real Madrid, Celta Vigo deplasmanında 2-1 kazandı. Bundan önce Celta, Aralık 2025'te Bernabeu'da 2-0 galip geldi. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Real Madrid üç, Celta ise iki galibiyet aldı. Galiçya temsilcisi, daha ünlü rakibinden puan alabileceğini gösterdi.