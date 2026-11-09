Real Betis, 29 Kasım 2026 Pazar günü Estadio de La Cartuja'da Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'daki son lig karşılaşması, Estadio de La Cartuja'da 1-1'lik çekişmeli bir beraberlikle sonuçlanmış; Cédric Bakambu ve Isi Palazón karşılıklı goller atmıştı. Bu maçtan önce de 2025-26 LaLiga sezonunda, Aralık 2025'te Vallecas'ta golsüz berabere kalmışlardı.

Real Betis-Rayo Vallecano maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Real Betis-Rayo Vallecano LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis-Rayo Vallecano maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da başlayacak.

La Liga - Hafta 14 28 Kas 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

Real Betis-Rayo Vallecano LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Real Betis-Rayo Vallecano LaLiga maçı için bilet alabileceğiniz başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan Real Betis ve Rayo Vallecano'nun resmî internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Bunlar, genel satıştaki biletler için en güvenilir ve doğrudan kaynaklardır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Real Betis-Rayo Vallecano LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Real Betis-Rayo Vallecano LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş / standart koltuklar: Kale arkası veya üst tribün bölümlerinde yaklaşık 25 avrodan başlıyor.

Kale arkası veya üst tribün bölümlerinde yaklaşık başlıyor. Orta kat ve yan tribün koltukları: Bulunabilen bloklara bağlı olarak genellikle 45 ile 90 avro arasında değişiyor.

Bulunabilen bloklara bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: 150 avrodan başlayıp 250 avroyu aşan fiyatlarla sunuluyor; daha üst düzey salon erişimi ve minderli koltuklar sağlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

En uygun fiyatlı yeniden satış biletleri: Üst tribün veya kale arkası koltukları için yaklaşık 25-30 avrodan başlıyor.

Üst tribün veya kale arkası koltukları için yaklaşık başlıyor. Ortalama yeniden satış fiyatları: Maç günü yaklaştıkça talepteki değişime bağlı olarak ortalama 115-140 avro civarında seyrediyor.

Real Betis-Rayo Vallecano LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis ve Rayo Vallecano'nun form durumu

Real Betis, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Celta Vigo ile 0-0 berabere kalan takım, ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 1-0 yenmişti. Bu serinin önceki maçlarında Barcelona'ya 5-2 mağlup olurken Porto'yu 3-2, Osasuna'yı ise 5-2 mağlup etti. Betis, bu beş maçta 11 gol atıp sekiz gol yedi.

Rayo Vallecano, LaLiga'daki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Elche'ye 3-0 yenilen takım, ondan önce Getafe ile 1-1 berabere kaldı. Bu serideki tek galibiyetini Espanyol'u 2-1 yenerek elde etti. Rayo, söz konusu beş maçta beş gol atıp on gol yedi. Bu tablo, Benat San Jose'nin gidermek isteyeceği savunma zaafını yansıtıyor.

Real Betis-Rayo Vallecano: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Şubat 2026'da karşılaştı ve Estadio de La Cartuja'daki LaLiga maçı 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmalarında dengeli bir tablo var: Rayo bir galibiyet aldı, iki takım da üstünlük kuramadı ve beş maçın üçü beraberlikle sonuçlandı. Son dönemdeki karşılaşmalarda galip gelen tek takım, Mart 2024'te evinde 2-0 kazanan Rayo oldu.