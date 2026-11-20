Real Betis, 13 Aralık 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da Racing Santander'i ağırlayacak.

İki kulüp son olarak 6 Aralık 2018'de Copa del Rey'de karşılaştı ve Real Betis rahat bir 4-0'lık galibiyet aldı. Bu kupa maçından önce, 2018'in sonlarında Copa del Rey'de iki ayaklı bir eşleşmede karşı karşıya geldiler. Real Betis, deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetle bu eşleşmeden de galip ayrıldı.

Real Betis-Racing Santander maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Real Betis-Racing Santander LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis-Racing Santander maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da başlayacak.

La Liga - Hafta 16 13 Ara 2026 - 09:00 Estadio de La Cartuja

Real Betis-Racing Santander LaLiga maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Real Betis-Racing Santander LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Real Betis'in resmî internet sitesi (Club Oficial): Ev sahibi Real Betis, biletleri doğrudan resmî bilet satış portalı (realbetisbalompie.es) üzerinden satışa çıkaracak. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine (socios) sunuluyor; kalan koltuklar ise maçtan bir veya iki hafta önce genel satışa açılıyor.

Ev sahibi Real Betis, biletleri doğrudan resmî bilet satış portalı (realbetisbalompie.es) üzerinden satışa çıkaracak. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine (socios) sunuluyor; kalan koltuklar ise maçtan bir veya iki hafta önce genel satışa açılıyor. Racing Santander'in resmî kanalları: Konuk takımı destekliyorsanız veya deplasman tribününden bilet arıyorsanız Racing Santander, deplasman taraftarlarına yönelik bilet taleplerini ve dağıtımını doğrudan resmî kulüp sitesi (realracingclub.es) üzerinden yürütüyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub. gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Real Betis-Racing Santander LaLiga maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Real Betis-Racing Santander LaLiga maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel satış / standart giriş: Fiyatlar genellikle 20 € ile 25 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Uzun kenar ve alt tribündeki premium koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 40 € ile 90 € arasında değişiyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında değişiyor. VIP ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 120 € ile 180 €+ civarından başlıyor=.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub. gibi ikincil platformlar biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

En uygun fiyatlı ikinci el biletler: Fiyatlar 19 € ile 25 € civarından başlıyor.

Fiyatlar civarından başlıyor. Orta fiyatlı / uzun kenar ikinci el biletleri: Fiyatlar genellikle 45 € ile 150 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium ve alt tribün ikinci el biletleri: Fiyatlar 190 € ile 250 €+ düzeyine çıkıyor.

Real Betis-Racing Santander LaLiga maçı: Bilmeniz gerekenler

Real Betis ve Racing Santander'in form durumu

Real Betis, son beş resmî maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 12 Kasım'da Copa del Rey'de Navalcarnero deplasmanında 2-3 kazandı. LaLiga'da Malaga'yı 2-1 yendikten sonra Elche deplasmanında 0-2 galip geldi. Bu süreçteki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında 2-1'lik skorla aldı. Betis, daha önceki LaLiga maçında Celta Vigo ile 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçta yedi gol atıp dört gol yedi.

Racing Santander, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir Copa del Rey eşleşmesi galibiyeti aldı. Son maçında LaLiga'da Malaga deplasmanında 1-2 kazanırken en farklı yenilgisini Real Madrid'e karşı 0-3'lük skorla yaşadı. Espanyol'u 2-1, kupada Ribadesella CF'yi de 0-2 yendi. Ancak bu serinin daha önceki maçında Osasuna'ya 2-0 kaybetmesi, bu sezon yaşadığı savunma istikrarsızlığını yansıtıyor. Racing, bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yedi.

Real Betis-Racing Santander: Son karşılaşmalar

Real Betis ile Racing Santander arasındaki son resmî maç, Aralık 2018'de Copa del Rey'de oynandı ve Betis evinde 4-0 kazandı. İki takımın son beş karşılaşmasında Betis'in dört galibiyetine karşılık Racing'in galibiyeti bulunmuyor; bir maç ise berabere bitti. Takımlar 2014 ve 2015'te Segunda División'da da karşılaştı. Racing'in yenilgiden kaçındığı tek maç, Kasım 2018'de evinde aldığı 0-1'lik Copa del Rey mağlubiyetiydi. Bu da Betis'in galibiyetiydi. Mart 2012'de LaLiga'da alınan 1-1'lik beraberlik ise iki takımın da üç puanı alamadığı tek maç olarak kayıtlarda yer alıyor.