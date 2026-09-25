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Real Betis - Osasuna maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Real Betis
Osasuna
La Liga

Real Betis, LaLiga'da Osasuna ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise burada.

Real Betis, 11 Ekim 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da Osasuna'yı konuk edecek.

Osasuna son yıllarda puan toplamakta özellikle zorlandı ve LaLiga'da Real Betis ile oynadığı son altı maçın hiçbirini kazanamadı. İki takım arasındaki son lig karşılaşması 12 Nisan 2026'da oynandı ve El Sadar Stadyumu'ndaki gergin mücadele 1-1 berabere sona erdi.

GOAL, Real Betis - Osasuna maçında bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Real Betis - Osasuna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis - Osasuna maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da başlayacak.

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La Liga - Hafta 8
Estadio de La Cartuja

Real Betis - Osasuna LaLiga biletleri nasıl alınır?

Real Betis - Osasuna maçının biletlerini almak için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Resmî kulüp portalı

Genel satış biletleri genellikle maç gününden 1 ila 3 hafta önce satışa çıkar. Real Betis kulüp üyeleri (socios), kalan biletler genel satışa açılmadan önce öncelikli erişim hakkı elde eder.

2. Maç günü gişesi

Biletleri doğrudan maçın oynanacağı statta, Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'nın gişesinden (Taquilla) satın alabilirsiniz. Real Betis, Benito Villamarín'deki yenileme çalışmaları sırasında maçlarını burada geçici olarak oynuyor.

3. İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmî biletlerin tükenmesi halinde yeniden satış yapan satıcılar tarafından listelenen koltuklar sıklıkla bulunur, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın alma yapmadan önce kullandığınız platformun hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Real Betis - Osasuna LaLiga biletleri ne kadar?

LaLiga'da Real Betis - Osasuna maçının bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

1. Resmî kulüp gişesi ve portalı (nominal değer)

  • Genel giriş: Real Betis tarafından doğrudan satılan standart nominal değerli biletler, kale arkası tribünlerdeki (Gol Norte ve Gol Sur) koltuklar için genellikle 30 € ile 45 € arasında başlar.
  • Yan tribünler (Lateral / Preferencia): Sahayı uzunlamasına gören bu bölümlerde fiyatlar, katmana ve sahaya yakınlığa bağlı olarak genellikle 50 € ile 90 €+ arasındadır.

2. İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talebe göre dalgalanır.

  • Başlangıç fiyatı: İkincil platformlardaki yeniden satış bilet ilanları şu anda giriş seviyesi koltuklar için yaklaşık 33,90 € ile 49,00 € arasında başlıyor.
  • Üst kategoriler: İkincil platformlardaki orta saha hizası veya premium oturma seçenekleri, talep ve satıcının koyduğu kâra bağlı olarak 115 € ile 130 €+ seviyesine kadar çıkabiliyor.

Real Betis - Osasuna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis - Osasuna form durumu

Real Betis, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Takımın son sonucu, 8 Eylül'de Lille karşısında alınan 3-2'lik Şampiyonlar Ligi galibiyeti oldu; bunun hemen öncesinde ise LaLiga'da Real Madrid'e karşı 1-0'lık bir galibiyet gelmişti. Bu serideki tek kötü sonuç, ağustos ayının sonlarında Levante'ye sahasında 5-2 kaybetmesi oldu. Betis bu beş maçta yedi gol atarken sekiz gol yedi, ancak yediği gollerin üçü yalnızca Levante mağlubiyetinde geldi.

Osasuna ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması 6 Eylül'de Deportivo Alaves'e 5-2 mağlup olduğu maçtı. Bunun öncesinde Getafe'yi 1-0 mağlup etti, Celta Vigo deplasmanında 2-1 kazandı ve Levante ile 0-0 berabere kaldı. Sezon öncesinde Al-Ain'e karşı alınan bir yenilgi de bu beş maçlık seride yer alıyor. Osasuna bu süreçte dört gol attı ve sekiz gol yedi.

BET

BET - Form

RMA
K1-0
LIL
K2-3
VIL
K1-2
GET
K1-0
COR
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
OSA

OSA - Form

GET
K1-0
ALA
K5-2
ESP
K0-2
ATM
K4-0
RAY
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Real Betis - Osasuna: Son maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 12 Nisan 2026'da LaLiga'da oynandı ve Osasuna ile Real Betis, El Sadar'da 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Betis, Eylül 2025'te sahasında Osasuna'yı 2-0 mağlup etti. LaLiga'daki son beş karşılaşmaya bakıldığında daha iyi sicil Betis'te; iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan ekip yedi gol atıp beş gol yedi.

Kafa Kafaya

Real BetisÇizimOsasuna
3
2
0
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
MS
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
MS
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
MS
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
MS
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
MS
8Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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