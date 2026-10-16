Real Betis, 1 Kasım 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da Málaga'yı ağırlayacak.

İki takımın resmî lig maçlarındaki geçmişinde Real Betis, Málaga'dan daha fazla galibiyet almış durumda. Son karşılaşmaları ise Ağustos 2025'te oynanan bir hazırlık maçıydı ve Málaga, Betis'i 3-1 mağlup etti.

Real Betis-Málaga maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Real Betis-Málaga LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis-Málaga maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da oynanacak.

La Liga - Hafta 11 31 Eki 2026 - 13:30 Estadio de La Cartuja

Real Betis-Málaga LaLiga maçına nasıl bilet alınır?

Estadio de La Cartuja'daki Real Betis-Málaga LaLiga maçına bilet almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Real Betis'in resmî kanalları: Standart maç biletlerini doğrudan Real Betis'in resmî internet sitesinden satın alabilirsiniz. Genel satış başladığında biletleri satış fiyatından almanın en doğrudan yolu budur.

Maç günü gişesi: Maç günü yaklaştığında kalan biletlerin durumuna bağlı olarak karşılaşma öncesinde stadyum gişesinden bilet almak bazen mümkün olabilir. Ancak lig maçları için buna güvenmek, biletlerin tükenmesi nedeniyle daha yüksek risk taşır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart maç biletleri, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında sıklıkla bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Real Betis-Málaga LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Real Betis-Málaga LaLiga maçının bilet fiyatları, kulübün resmî kanalları ve ikincil satış platformlarına göre şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Standart maç bileti: Normal LaLiga maçlarında Estadio de La Cartuja'daki tribün katına ve koltuk konumuna bağlı olarak genellikle 20 € ile 90 € arasında değişir.

VIP ve ağırlama paketleri: Kulübün satış portalındaki resmî özel koltuk ve ağırlama seçenekleri genellikle bilet başına yaklaşık 200 € ile 350 € ve üzeri fiyatlardan başlar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satışındaki biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Üst tribün / kale arkası koltukları: Fiyatlar yaklaşık 29 € ile 35 € arasında başlar.

Uzun kenar / özel yan tribün koltukları: Talebe ve tribündeki tam konuma bağlı olarak fiyatlar genellikle 90 € ile 180 € ve üzeri arasında değişir.

Ortalama piyasa fiyatı: Bu maç için satışa sunulan biletlerin ortalama fiyatı, maç günü yaklaştıkça genel bilet durumuna bağlı olarak yaklaşık 185 € ile 190 € arasında değişir.

Real Betis-Málaga LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis ve Málaga'nın form durumu

Real Betis, son beş resmî maçının dördünü kazanarak karşılaşmaya çok iyi bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında LaLiga'da Deportivo de A Coruna deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bundan önce ise Getafe ve Villarreal karşısında üst üste galibiyetler aldı. Bu serinin öne çıkan sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında alınan 3-2'lik galibiyetti. Real Madrid'e karşı evinde aldığı 1-0'lık galibiyet de bu beş maç arasında yer alıyor. Betis, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi.

Málaga'nın son dönemdeki formu ise oldukça farklı. Son beş maçından iki puan çıkaran takım, galibiyet alamadı; iki kez berabere kalıp üç kez yenildi. En ağır yenilgisini Real Madrid'e 4-0 kaybederek aldı. Villarreal deplasmanındaki 1-3'lük mağlubiyet de dış sahada yaşadığı sıkıntıları gösterdi. Son maçında Levante ile golsüz berabere kaldı. Málaga, bu beş maçta üç gol atıp dokuz gol yedi.

Real Betis-Málaga: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 9 Ağustos 2025'te sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve Málaga, Real Betis'i 3-1 yendi. Bundan önceki karşılaşmaları LaLiga'daydı. Betis, listelenen dört lig maçının üçünü kazandı. Listelenen beş maçın genelinde de Betis daha iyi bir bilançoya sahip. Málaga'nın tek galibiyeti ise son hazırlık maçında geldi.