Real Betis, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da Getafe ile karşı karşıya gelecek.

Tarafların Mart 2026'daki son lig karşılaşmasında Getafe, Real Betis'i 2-0 mağlup etmişti. Her iki takım da yurt içi sezonda erken dönemde ivme yakalamak isterken kritik puanlar almak için sahaya çıkacak.

GOAL, Real Betis - Getafe maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Real Betis - Getafe LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis - Getafe maçı, Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

La Liga - Hafta 6 17 Eyl 2026 - 13:00 Estadio Benito Villamarin

Real Betis - Getafe LaLiga biletleri nasıl alınır?

16 Eylül'de oynanacak Real Betis - Getafe LaLiga maçı için biletleri çeşitli birincil ve ikincil bilet satış seçenekleri üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi kulüp internet sitesi: Biletleri nominal fiyat üzerinden doğrudan satın almanın en güvenli yolu, Real Betis'in resmi bilet portalı olan realbetisbalompie.es'tir. İç saha maçlarının biletleri genellikle genel satışa başlama vuruşundan 1 ila 2 hafta önce çıkar.

Resmi bilet gişesi (Taquillas): Maç gününe kadar ya da maç gününde, Sevilla'daki Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja'nın stadyum gişesinden elde kalan veya yeniden satışa sunulan koltukları doğrudan satın alabilirsiniz.

Yetkili seyahat ve hospitality ortakları: P1 Travel gibi resmi spor seyahat acenteleri, garantili maç günü e-biletleri ile VIP/hospitality paketleri sunar.

İkincil bilet pazarları: Resmi kulüp biletleri tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlarda bireysel kombine sahipleri ve satıcılardan yeniden satış biletleri listelenir.

Real Betis - Getafe LaLiga biletleri ne kadar?

16 Eylül'deki Real Betis - Getafe LaLiga maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösteriyor:

Resmi nominal fiyatlı biletler (doğrudan/kulüp): Normal bir LaLiga kategorisi maçında standart biletler, kale arkası üst tribün koltukları için genellikle yaklaşık 30 € ila 35 € 'dan başlar ve alt tribündeki merkezi ana tribün koltukları için 60 € ila 90 €+ 'ya kadar çıkar.

Yeniden satış ve ikincil platformlar: StubHub gibi platformlardaki standart ikincil biletler temel giriş için yaklaşık 20 € ila 35 € 'dan başlar. İkincil piyasadaki ortalama koltuklar yaklaşık 60 € ila 150 € seviyesindeyken, premium veya yüksek talep gören seçenekler 200 €+ 'ya ulaşır.

VIP ve hospitality: Resmi maç günü hospitality ve premium paketleri genellikle kişi başı 120 € ila 250 €+ 'dan başlar.

Real Betis - Getafe LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis - Getafe form durumu

Real Betis, sezon öncesinden bir sonuç daha dahil olmak üzere tüm kulvarlardaki son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Takımın son maçı, 25 Ağustos'ta Valencia deplasmanında aldığı 1-0'lık LaLiga galibiyeti oldu. Bu sonuç, dört gün önce Real Sociedad karşısında sahasında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından geldi. Rekabetçi sezon başlamadan önce Betis, hazırlık maçında Inter'e 1-0 kaybetti ve AFC Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Sezon öncesi dönemde ayrıca Arsenal'e karşı 3-1'lik bir galibiyet de aldı. Bu beş maçta toplam beş gol atıp beş gol yedi.

Getafe son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Son sonuçları, 23 Ağustos'ta Racing Santander karşısında alınan 1-0'lık LaLiga galibiyeti oldu. Ayrıca 20 Ağustos'ta Conference League elemelerinde Partizan Beograd'ı 3-1 mağlup etti. 15 Ağustos'ta Deportivo Alaves karşısında alınan 3-0'lık yenilgi, bu serinin en kötü sonucu oldu. Getafe bu beş maçta altı gol atıp altı gol yedi. Tottenham Hotspur ile oynanan ve 1-1 biten hazırlık maçı da bu serinin bir parçasıydı.

Real Betis - Getafe: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da LaLiga'da oynandı. Getafe'nin Real Betis'i ağırladığı maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Ondan önce Betis, Aralık 2025'te sahasında 4-0 galip geldi. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Real Betis'in üç, Getafe'nin bir galibiyeti bulunuyor. Bir maç ise eşitlikle sonuçlandı; o karşılaşma Şubat 2024'te Estadio Benito Villamarín'de 1-1 bitti.

Real Betis - Getafe puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Real Betis ikinci sırada yer alırken Getafe sekizinci basamakta bulunuyor.