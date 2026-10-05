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Real Betis - Feyenoord maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Real Betis
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi

Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'la karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Real Betis, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio Benito Villamarín'de Feyenoord ile karşılaşacak.

İspanyol ekibi, LaLiga'yı 5. sırada tamamlayarak 21 yıllık aranın ardından Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonuna uzun süredir beklenen dönüşünü garantiledi. Bu arada Hollanda devi Feyenoord, açılış haftasında Barcelona'ya 5-1 kaybettikten sonra İspanya deplasmanında toparlanmayı hedefliyor.

GOAL, Real Betis - Feyenoord maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis - Feyenoord maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio Benito Villamarín'de başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Estadio Benito Villamarin

Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, oturmak istediğiniz bölüme göre birkaç temel satın alma seçeneğiniz bulunuyor:

1. Resmî kulüp kanalları

  • Real Betis'in resmî internet sitesi: Ev sahibi tribün biletleri doğrudan Real Betis'in resmî bilet satış portalı üzerinden satışa sunuluyor. Genel satışa çıkmadan önce öncelik Betis kulüp üyelerine (socios) veriliyor.
  • Feyenoord deplasman kontenjanı: Feyenoord'u destekliyorsanız ve deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler yalnızca Feyenoord'un resmî bilet satış portalı üzerinden kombine sahiplerine ve doğrulanmış kulüp üyelerine dağıtılıyor.

Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

21 Ekim 2026 Çarşamba günü Estadio Benito Villamarín'de oynanacak Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, biletleri kulüplerden doğrudan resmî satış fiyatı üzerinden mi yoksa ikincil pazar platformları üzerinden mi satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

1. Resmî satış fiyatları

  • Standart kategori koltuklar (Goles / Preference / Fondo): Yaklaşık 40 € ile 90 €
  • Premium alt uzun kenar koltukları: Yaklaşık 90 € ile 150 €
  • VIP ve ağırlama paketleri:200 € ile 350 €+'dan başlıyor
  • Deplasman taraftarı tribünü: Avrupa kupalarında deplasman biletlerinin resmî satış fiyatı, UEFA yönergeleri doğrultusunda standart deplasman taraftarları için 70 € ile sınırlandırılmış durumda.

2. İkincil bilet pazarları

Resmî biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talebe ve koltuk konumuna göre şu aralıklarda listeleniyor:

  • Kategori 3 / 4 (Üst kısa kenar ve kale arkası tribünler): bilet başına 80 € - 110 €
  • Kategori 2 (Köşe ve üst uzun kenar): bilet başına 110 € - 160 €
  • Kategori 1 (Alt merkezi uzun kenar): bilet başına 160 € - 250 €
  • Kategori 1 Premium / VIP: bilet başına 300 € - 450 €+

Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis - Feyenoord form durumu

Real Betis, son beş resmi maçının dördünü kazandı; bu süreçteki tek yenilgisi ise sezonun daha erken bölümünde Levante'ye karşı aldığı 5-2'lik mağlubiyet oldu. O tarihten bu yana Pellegrini'nin ekibi, LaLiga'da Real Madrid'i 1-0 yendi, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 3-2 mağlup etti, Villarreal deplasmanında 2-1 kazandı ve bunun ardından Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Betis, bu beş maçta toplam dokuz gol atarken yedi gol yedi.

Feyenoord'un son dönemdeki karnesi, son beş resmi maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi gösteriyor. Takımın en son sonucu Eredivisie'de FC Utrecht karşısında sahasında aldığı 5-0'lık galibiyet oldu ve ayrıca deplasmanda PEC Zwolle'ı 7-0 mağlup etti. Bu serinin en kötü sonucu ise Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı alınan 5-1'lik yenilgiydi. Van Bronckhorst'un ekibi, bu beş maçta 17 gol atıp dokuz gol yedi.

BET

BET - Form

RMA
K1-0
LIL
K2-3
VIL
K1-2
GET
K1-0
COR
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FEY

FEY - Form

HAA
B2-2
NEC
K1-3
BAR
K5-1
ZWO
K0-7
UTR
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Real Betis - Feyenoord: Son maçların karşılıklı performansı

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 29 Ocak 2026'da Avrupa Ligi'nde oynandı ve Real Betis, Estadio Benito Villamarín'de Feyenoord'u 2-1 mağlup etti. Verilen verilerde iki takım arasında kayıtlı tek maç bu görünüyor; Betis, bu Avrupa karşılaşmasında sahasında galibiyete uzandı.

Kafa Kafaya

Real BetisÇizimFeyenoord
1
0
0
Ligi Europa
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
MS
2Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti1/1
Her iki takım da gol attı1/1
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
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