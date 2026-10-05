Real Betis, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio Benito Villamarín'de Feyenoord ile karşılaşacak.

İspanyol ekibi, LaLiga'yı 5. sırada tamamlayarak 21 yıllık aranın ardından Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonuna uzun süredir beklenen dönüşünü garantiledi. Bu arada Hollanda devi Feyenoord, açılış haftasında Barcelona'ya 5-1 kaybettikten sonra İspanya deplasmanında toparlanmayı hedefliyor.

GOAL, Real Betis - Feyenoord maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis - Feyenoord maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio Benito Villamarín'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 21 Eki 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, oturmak istediğiniz bölüme göre birkaç temel satın alma seçeneğiniz bulunuyor:

1. Resmî kulüp kanalları

Real Betis'in resmî internet sitesi: Ev sahibi tribün biletleri doğrudan Real Betis'in resmî bilet satış portalı üzerinden satışa sunuluyor. Genel satışa çıkmadan önce öncelik Betis kulüp üyelerine (socios) veriliyor.

Feyenoord deplasman kontenjanı: Feyenoord'u destekliyorsanız ve deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler yalnızca Feyenoord'un resmî bilet satış portalı üzerinden kombine sahiplerine ve doğrulanmış kulüp üyelerine dağıtılıyor.

Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

21 Ekim 2026 Çarşamba günü Estadio Benito Villamarín'de oynanacak Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, biletleri kulüplerden doğrudan resmî satış fiyatı üzerinden mi yoksa ikincil pazar platformları üzerinden mi satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

1. Resmî satış fiyatları

Standart kategori koltuklar (Goles / Preference / Fondo): Yaklaşık 40 € ile 90 €

Premium alt uzun kenar koltukları: Yaklaşık 90 € ile 150 €

VIP ve ağırlama paketleri: 200 € ile 350 €+ 'dan başlıyor

Deplasman taraftarı tribünü: Avrupa kupalarında deplasman biletlerinin resmî satış fiyatı, UEFA yönergeleri doğrultusunda standart deplasman taraftarları için 70 € ile sınırlandırılmış durumda.

2. İkincil bilet pazarları

Resmî biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talebe ve koltuk konumuna göre şu aralıklarda listeleniyor:

Kategori 3 / 4 (Üst kısa kenar ve kale arkası tribünler): bilet başına 80 € - 110 €

Kategori 2 (Köşe ve üst uzun kenar): bilet başına 110 € - 160 €

Kategori 1 (Alt merkezi uzun kenar): bilet başına 160 € - 250 €

Kategori 1 Premium / VIP: bilet başına 300 € - 450 €+

Real Betis - Feyenoord Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis - Feyenoord form durumu

Real Betis, son beş resmi maçının dördünü kazandı; bu süreçteki tek yenilgisi ise sezonun daha erken bölümünde Levante'ye karşı aldığı 5-2'lik mağlubiyet oldu. O tarihten bu yana Pellegrini'nin ekibi, LaLiga'da Real Madrid'i 1-0 yendi, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 3-2 mağlup etti, Villarreal deplasmanında 2-1 kazandı ve bunun ardından Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Betis, bu beş maçta toplam dokuz gol atarken yedi gol yedi.

Feyenoord'un son dönemdeki karnesi, son beş resmi maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi gösteriyor. Takımın en son sonucu Eredivisie'de FC Utrecht karşısında sahasında aldığı 5-0'lık galibiyet oldu ve ayrıca deplasmanda PEC Zwolle'ı 7-0 mağlup etti. Bu serinin en kötü sonucu ise Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı alınan 5-1'lik yenilgiydi. Van Bronckhorst'un ekibi, bu beş maçta 17 gol atıp dokuz gol yedi.

Real Betis - Feyenoord: Son maçların karşılıklı performansı

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 29 Ocak 2026'da Avrupa Ligi'nde oynandı ve Real Betis, Estadio Benito Villamarín'de Feyenoord'u 2-1 mağlup etti. Verilen verilerde iki takım arasında kayıtlı tek maç bu görünüyor; Betis, bu Avrupa karşılaşmasında sahasında galibiyete uzandı.