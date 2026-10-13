24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoReal Betis
Estadio Benito Villamarin
team-logoFC Porto
Real Betis vs FC Porto TicketsReal Betis vs FC Porto Premium
GOAL-e
Yardımcı:

Real Betis-FC Porto maçına nasıl bilet alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Real Betis
FC Porto
Şampiyonlar Ligi

Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Real Betis, Lille karşısında aldığı 3–2'lik ilk hafta galibiyetinin ardından bu maça çıkıyor. FC Porto ise ilk maçında Manchester City'ye 2–0 yenildikten sonra toparlanmak istiyor.

Real Betis-FC Porto maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Real Betis-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis-FC Porto maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio Benito Villamarin'de oynanacak.

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Estadio Benito Villamarin

Real Betis-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Sevilla'daki Estadio Benito Villamarín'de oynanacak Real Betis-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak isteyenlerin, öncelikli satışlara ve koltuk durumuna bağlı olarak birkaç seçeneği var:

  • Real Betis'in resmî bilet satış sitesi: Ev sahibi tribünlerinde genel satışa sunulan biletleri almanın başlıca ve en güvenli yolu, Real Betis'in resmî çevrim içi bilet mağazasıdır. Öncelik kulüp üyelerine (socios) verilir; kalan standart biletler ise maç gününden yaklaşık 1 ila 3 hafta önce genel satışa çıkar.
  • Stadyum gişesi (Taquilla): Biletleri Sevilla'daki stadyum gişelerinden doğrudan satın alabilirsiniz. Gişe genellikle pazartesiden cumaya normal çalışma saatlerinde, boş yer kalması hâlinde ise maç günü karşılaşma başlayana kadar açıktır.
  • Deplasman tribünü (FC Porto taraftarları): Deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde oturmak istiyorsanız biletler, FC Porto'nun resmî sitesi üzerinden doğrudan kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine dağıtılır.
  • İkincil bilet platformları ve yetkili iş ortakları: Genel satışa sunulan resmî biletler hızla tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satışa çıkarılan biletler bulunabilir.

Real Betis-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Real Betis-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçının resmî ve ikincil piyasa bilet fiyatları, tribün kategorisine ve satış aşamasına göre önemli ölçüde değişiyor:

  • Genel satışta standart bilet fiyatı: Gol Norte ve Gol Sur kale arkası üst tribünlerinde veya Preferencia üst tribününde genel satışa sunulan standart koltuklar için 50 ila 120 avro.
  • Premium ve yan tribün bilet fiyatı: Fondo veya Preferencia alt tribününde orta sahaya yakın koltuklar için 120 ila 220 avro.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Stadyum salonlarına erişim ile ücretsiz yiyecek ve içeceklerin dâhil olduğu premium koltuklar için 350 ila 650 avro ve üzeri.

İkincil bilet satış piyasası

Biletleri StubHub gibi ikincil bilet platformlarından almak isteyen taraftarlar için fiyatlar, maç günü yaklaştıkça tribün kategorisine ve talebe göre değişiyor.

  • Yeniden satışta başlangıç fiyatları: Kale arkası kategorilerindeki en düşük fiyatlı ikincil piyasa biletleri için 115 ila 130 avro.
  • Yeniden satışta ortalama fiyatlar: Maç günü yaklaştıkça standart yan tribün veya orta kat koltukları için 200 ila 350 avro.

Real Betis-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis ve FC Porto'nun form durumu

Real Betis, oynadığı son beş resmî maçın dördünü kazandı ve birinden mağlup ayrıldı. Son maçında La Liga'da Villarreal'i deplasmanda 2-1 yenen ekip, bu süreçte Real Madrid'i de 1-0, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i ise 3-2 mağlup etti. Tek yenilgisini Levante karşısında 5-2'lik skorla aldı. Betis, beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

FC Porto, oynadığı son beş resmî maçın dördünü kazandı ve birinden mağlup ayrıldı. Son maçında Portekiz Ligi'nde Casa Pia AC'yi 4-1 yenen ekip, yerel müsabakalarda Academico Viseu'yu 3-0 ve Arouca'yı 2-0 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında 2-0'lık skorla aldı. Porto, beş maçta on gol atıp üç gol yedi.

BET

BET - Form

LIL
K2-3
VIL
K1-2
GET
K1-0
COR
B1-1
OSA
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
POR

POR - Form

MCI
K0-2
CAP
K1-4
BEN
K3-1
COR
K1-3
MAR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Real Betis-FC Porto: Son karşılaşmalar

Mevcut verilere göre iki takım arasında kayıtlı tek karşılaşma, FC Porto'nun Real Betis'i ağırladığı 19 Temmuz 2019 tarihli hazırlık maçında alınan 1-1'lik beraberlik. Veri kümesinde iki takım arasında oynanmış başka bir resmî maç bulunmuyor.

Kafa Kafaya

Real BetisÇizimFC Porto
0
0
1
Club Friendlies
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
MS
1Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti0/1
Her iki takım da gol attı1/1
#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
K
K
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
4
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
6
ComoComoCOM
110041+33
K
7
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
9
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
K
K
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
K
K
14
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
K
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
K
K
22
RomaRomaROM
10101101
B
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
K
B
26
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
28
InterInterINT
200246-20
K
K
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
30
Slavia PragSlavia PragSLP
200225-30
K
K
31
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
32
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin