Real Betis, Lille karşısında açılış turunda aldığı güçlü 3-2'lik galibiyetin ardından bu maça çıkıyor. FC Porto ise açılış maçında Manchester City'ye 2-0 mağlup olduktan sonra toparlanmak istiyor.

GOAL, Real Betis - FC Porto maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere sizin için derledi.

Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis - FC Porto maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio Benito Villamarin'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Sevilla'daki Estadio Benito Villamarín'de oynanacak Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak istiyorsanız, öncelikli satış ve koltuk durumuna bağlı olarak birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

Resmi Real Betis Bilet Satış Portalı: Genel ev sahibi tribünü biletlerini satın almanın başlıca ve en güvenli yolu, doğrudan Real Betis'in resmi çevrimiçi bilet mağazasıdır. Öncelikli erişim önce kulüp üyelerine ( socios ) verilir, ancak kalan standart biletler maç gününden yaklaşık 1 ila 3 hafta önce genel satışa açılır.

Stadyum gişesi ( Taquilla ): Fiziksel biletleri doğrudan Sevilla'daki stadyumun gişelerinden satın alabilirsiniz. Gişe genellikle pazartesiden cumaya standart çalışma saatlerinde ve koltuk kaldığı takdirde maç günü santra saatine kadar hizmet verir.

Deplasman taraftarı bölümü (FC Porto taraftarları): Ayrılmış deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan FC Porto tarafından kulüp üyeleri ve kombine sahiplerine FC Porto'nun resmi portalı üzerinden dağıtılır.

İkincil pazar yerleri ve yetkili ortaklar: Resmi genel satış biletleri hızlı şekilde tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları yeniden satış biletleri sunar.

Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi karşılaşması için resmi ve ikincil pazar yeri bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satış aşamasına bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösteriyor:

Standart genel satış liste fiyatı: Genel satışa sunulduğunda kısa kenar üst tribünlerdeki (Gol Norte ve Gol Sur) veya üst Preferencia'daki temel koltuklar için 50 € ile 120 € arası.

Premium ve uzun kenar liste fiyatı: Fondo veya Alt Preferencia boyunca merkezi yan çizgi koltukları için 120 € ile 220 € arası.

VIP ve hospitality paketleri: Stadyum lounge erişimi ve ücretsiz yiyecek-içecekle birlikte sunulan premium koltuklar için 350 € ile 650 €+ arası.

İkincil yeniden satış pazarı

StubHub gibi ikincil bilet platformlarından bilet almak isteyen taraftarlar için fiyatlar, oturma kategorisine ve maç günü yaklaştıkça oluşan talebe bağlıdır.

Yeniden satış başlangıç fiyatları: Kısa kenar kategorilerindeki giriş seviyesi ikincil pazar yeri biletleri için 115 € ile 130 € arası.

Yeniden satış ortalama fiyatları: Maç günü yaklaştıkça standart uzun kenar veya orta seviye koltuklar için 200 € ile 350 € arası.

Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis - FC Porto form durumu

Real Betis, son beş resmi maçının dördünü kazandı ve bir yenilgi aldı. Takımın son sonucu, LaLiga'da Villarreal deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetti; ayrıca aynı seride Real Madrid'i 1-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 3-2 mağlup etti. Tek yenilgisi, Levante karşısında 5-2 oldu. Betis, bu beş maçta dokuz gol attı ve yedi gol yedi.

FC Porto, son beş resmi maçının dördünü kazandı ve bir yenilgi aldı. Takımın son sonucu, Liga Portugal'da Casa Pia AC karşısında alınan 4-1'lik galibiyetti; ayrıca iç rekabette Academico Viseu'yu 3-0 ve Arouca'yı 2-0 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisi, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetti. Porto, bu beş maçta 10 gol attı ve üç gol yedi.

Real Betis - FC Porto: Son karşılaşmaların karnesi

Mevcut verilerde bu takımlar arasında kaydedilen tek karşılaşma, FC Porto'nun Real Betis'i ağırladığı 19 Temmuz 2019'daki bir Kulüp Hazırlık Maçı'nda alınan 1-1'lik beraberlik. Veri setinde başka bir resmi karşılıklı maç bilgisi bulunmuyor.