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Real Betis - FC Porto biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Real Betis
FC Porto
Şampiyonlar Ligi

Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Real Betis, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio Benito Villamarin'de FC Porto ile karşı karşıya gelecek.

Real Betis, Lille karşısında açılış turunda aldığı güçlü 3-2'lik galibiyetin ardından maça çıkıyor. FC Porto ise açılış maçında Manchester City'ye 2-0 mağlup olduktan sonra toparlanmak istiyor.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Real Betis - FC Porto maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis - FC Porto maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio Benito Villamarin'de oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Estadio Benito Villamarin

Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Sevilla'daki Estadio Benito Villamarín'de oynanacak Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak istiyorsanız, öncelikli satışlar ve koltuk müsaitliğine bağlı olarak birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

  • Resmi Real Betis Bilet Satış Portalı: Genel ev sahibi tribünü biletlerini satın almanın birincil ve en güvenli yolu, doğrudan Real Betis'in resmi çevrim içi bilet mağazasıdır. Öncelikli erişim önce kulüp üyelerine (socios) verilir, ancak kalan standart biletler maç gününden yaklaşık 1 ila 3 hafta önce genel satışa açılır.
  • Stadyum Gişesi (Taquilla): Fiziksel biletleri doğrudan Sevilla'daki stadyumun gişelerinden satın alabilirsiniz. Gişe genellikle pazartesiden cumaya standart çalışma saatlerinde ve yer kalması hâlinde maç günü santra saatine kadar hizmet verir.
  • Deplasman Taraftarı Bölümü (FC Porto taraftarları): Ayrılmış deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler FC Porto tarafından kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine doğrudan FC Porto'nun resmi portalı üzerinden dağıtılır.
  • İkincil Pazar Yerleri ve Yetkili İş Ortakları: Resmi genel satış biletleri hızlıca tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları yeniden satış biletleri sunar.

Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi karşılaşması için resmi ve ikincil pazar yeri bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satış aşamasına bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösteriyor:

  • Standart genel satış liste fiyatı: Genel satışa açıldığında, kısa kenar üst tribünlerdeki (Gol Norte ve Gol Sur) veya üst Preferencia'daki temel koltuklar için 50 € ile 120 € arası.
  • Premium ve uzun kenar liste fiyatı: Fondo veya alt Preferencia boyunca merkezi yan hat koltukları için 120 € ile 220 € arası.
  • VIP ve hospitality paketleri: Stadyum lounge erişimi ve ücretsiz yiyecek-içecekle birlikte sunulan premium koltuklar için 350 € ile 650 €+ arası.

İkincil yeniden satış pazarı

StubHub gibi ikincil bilet platformlarından bilet almak isteyen taraftarlar için fiyatlar, oturma kategorisine ve maç günü yaklaştıkça oluşan talebe bağlıdır.

  • Yeniden satış başlangıç fiyatları: Kısa kenar kategorilerindeki giriş seviyesi ikincil pazar yeri biletleri için 115 € ile 130 € arası.
  • Yeniden satış ortalama fiyatları: Maç günü yaklaştıkça standart uzun kenar veya orta katman koltukları için 200 € ile 350 € arası.

Real Betis - FC Porto Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis - FC Porto form durumu

Real Betis, son beş resmi maçının dördünü kazandı ve bir kez mağlup oldu. Takımın son sonucu LaLiga'da Villarreal deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet oldu; ayrıca aynı süreçte Real Madrid'i 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 3-2 yendi. Tek yenilgisi ise Levante karşısında 5-2 oldu. Betis, bu beş maçta dokuz gol attı ve yedi gol yedi.

FC Porto, son beş resmi maçının dördünü kazandı ve bir kez mağlup oldu. Takımın son sonucu Liga Portugal'da Casa Pia AC karşısında alınan 4-1'lik galibiyet oldu; ayrıca iç kulvar maçlarında Academico Viseu'yu 3-0 ve Arouca'yı 2-0 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisi, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyet oldu. Porto, bu beş maçta 10 gol attı ve üç gol yedi.

BET

BET - Form

RMA
K1-0
LIL
K2-3
VIL
K1-2
GET
K1-0
COR
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
POR

POR - Form

VIS
K0-3
MOR
K2-1
MCI
K0-2
CAP
K1-4
BEN
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Real Betis - FC Porto: Son kafa kafaya maç geçmişi

Mevcut verilerde bu takımlar arasında kayda geçen tek karşılaşma, FC Porto'nun Real Betis'i ağırladığı 19 Temmuz 2019'daki bir Kulüp Hazırlık Maçı'nda alınan 1-1'lik beraberliktir. Veri setinde başka bir rekabetçi kafa kafaya maç bilgisi yer almıyor.

Kafa Kafaya

Real BetisÇizimFC Porto
0
0
1
Club Friendlies
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
MS
1Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti0/1
Her iki takım da gol attı1/1
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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