Real Betis, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Como'yu Sevilla'daki Estadio Benito Villamarín'de ağırlayacak.

İki takım daha önce yalnızca Ağustos 2025'te bir sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı. Como, İspanyol ekibini 3-2 mağlup etti. Avrupa'daki bu maç haftasına girerken Como, Lens karşısında aldığı şaşırtıcı 9-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinin de öne çıktığı müthiş bir form yakaladı.

Real Betis-Como maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Real Betis-Como Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Real Betis-Como maçı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio Benito Villamarin'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 9 Ara 2026 - 12:45 Estadio Benito Villamarin

Real Betis-Como Şampiyonlar Ligi maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Real Betis-Como Şampiyonlar Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalları: Biletler doğrudan Real Betis'in resmî bilet satış portalından ve kulüp kanallarından satın alınabilir. Ev sahibi takımın taraftarları için nominal fiyattan bilet almanın en güvenilir ve doğrudan yolu budur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Real Betis-Como Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Real Betis-Como Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Genel satış / standart koltuklar: Fiyatlar genellikle yaklaşık 40 ila 150 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. VIP / ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 250 avrodan başlıyor ve 600 avroyu aşabiliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart ikinci el koltuklar: Fiyatlar genellikle yaklaşık 70 ila 100 avrodan başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Premium / yüksek talep gören koltuklar: Fiyatlar 150 avrodan başlayıp 400 avronun çok üzerine çıkabiliyor.

Real Betis-Como Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis ve Como'nun form durumu

Real Betis, son beş resmî maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında LaLiga'da Elche'yi 2-0 yendi; bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u da 1-0 mağlup etti. Tek yenilgisini Avrupa'da Borussia Dortmund karşısında 2-1'lik skorla aldı. Betis, bu beş maçta beş gol atıp üç gol yedi.

Como, son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son olarak Serie A'da Inter Milan'a 2-0 yenildi ancak ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde Lens'i 9-1 mağlup etti. Bu süreçte Venezia, Torino ve Sassuolo'ya karşı oynadığı üç Serie A maçından da yedi puan çıkardı. Como, söz konusu beş maçta 15 gol atıp üç gol yedi.

Real Betis-Como: Son karşılaşmalar

Real Betis ile Como arasında kayıtlara geçen tek karşılaşma, Ağustos 2025'te oynanan ve Como'nun 3-2 kazandığı sezon öncesi hazırlık maçıydı. Bu Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde iki kulüp arasında resmî maç geçmişi bulunmuyor.