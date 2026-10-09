Real Betis ile Barcelona, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da karşı karşıya gelecek.

Katalan kulübü, tarihsel olarak Betis karşısında ikili rekabette üstün bir sicile sahip ve tüm kulvarlarda oynanan 144 maçta 88 galibiyet elde etti. İki takımın Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmasında Barcelona, Endülüs ekibini 3-1 mağlup etti.

Bırakın GOAL Real Betis - Barcelona maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu size anlatsın.

Real Betis - Barcelona LaLiga maçının başlama saati ne zaman?

Real Betis - Barcelona maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da başlayacak.

La Liga - Hafta 9 17 Eki 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Real Betis - Barcelona LaLiga biletleri nasıl alınır?

Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da oynanacak Real Betis - FC Barcelona maçı için bilet almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi Real Betis bilet satış portalı

Real Betis, biletleri aşamalı olarak satışa çıkarır. Soy Bético kulüp üyeleri ve kombine sahipleri ilk olarak öncelikli erişim hakkı elde eder. Kalan genel satış biletleri ise maç gününden yaklaşık 7 ila 10 gün önce satışa açılır. Ancak FC Barcelona gibi yüksek profilli maçlarda genel satıştaki bilet sayısı son derece sınırlıdır.

2. Stadyum gişesi (Taquilla)

Biletler genel satış sürecinde çevrim içi olarak tamamen tükenmezse, elde kalan biletler maç gününe kadar Sevilla'daki Estadio de La Cartuja gişesinden doğrudan şahsen satın alınabilir.

3. İkincil bilet platformları ve yeniden satış

Resmi kanallardaki biletler tükenirse, biletler sıklıkla StubHub . gibi ikincil bilet platformlarında listelenir. İkincil platformlardaki fiyatlar talebe göre dalgalanır.

Real Betis - Barcelona LaLiga biletleri ne kadar?

Real Betis - FC Barcelona maçının bilet fiyatları, satış kanalına ve koltuk konumuna göre değişiklik gösterir:

1. Resmi liste fiyatlı biletler (Real Betis gişesi)

Yüksek profilli kategori aralığı: FC Barcelona gibi rakiplere karşı standart A kategorisi maçlarda genel giriş tribünleri için fiyatlar genellikle €60 ila €160+ arasında değişir.

Üye fiyatlandırması: Real Betis kulüp üyeleri ( Soy Bético ) ve kombine sahipleri, erken öncelikli erişim dönemlerinde genellikle €40 ile €100 arasında değişen indirimli fiyatlardan yararlanır.

VIP & ağırlama: Premium koltuklar ve ağırlama paketleri genellikle kişi başı €250 ile €500+ arasında tutar.

2. Yeniden satış ve ikincil pazar yerleri

Resmi kontenjanlar tükenirse veya maç günü yaklaştıkça talep artarsa, biletler StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında listelenir.

Genel giriş: Yüksek talep ve genel satıştaki sınırlı erişilebilirlik nedeniyle, ikincil pazaryerlerindeki fiyatlar standart üst kademe biletler için yaklaşık €209 ila €226 seviyesinden başlar.

Orta kademe ve alt saha kenarı koltukları: İkincil platformlardaki merkezi veya alt seviye koltuklar €290 ile €450+ arasında değişir.

Real Betis - Barcelona LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis - Barcelona form durumu

Real Betis, son beş resmi maçının dördünü kazandı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu LaLiga'da Getafe'ye karşı sahasında aldığı 1-0'lık galibiyet oldu; ayrıca Villarreal deplasmanından da 1-2'lik galibiyetle döndü. Bu beş maçta Betis dokuz gol atarken yedi gol yedi ve tek yenilgisini Levante karşısında 5-2'lik skorla aldı.

Barcelona, son beş resmi maçının tamamını beraberlik ya da yenilgi yaşamadan kazandı. Takımın son maçında Racing Santander karşısında 7-2'lik galibiyet geldi; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u da 5-1 yendi. Bu beş maçta Barcelona 23 gol attı ve yalnızca sekiz gol yedi; dört galibiyetini ise farklı skorlarla aldı.

Real Betis - Barcelona: Son karşılaşmaların kaydı

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 17 Mayıs 2026'da LaLiga'da oynandı; Barcelona sahasında Real Betis'i ağırladı ve 3-1 kazandı. Ondan önce Betis, Aralık 2025'te Estadio de La Cartuja'da Barcelona'yı 3-5 mağlup etti. Tüm kulvarlarda oynanan son beş karşılaşmada Barcelona'nın üç, Betis'in bir galibiyeti bulunurken bir maç da berabere bitti.