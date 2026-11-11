RB Leipzig, 6 Desember 2026 Pazar günü Mainz 05'i Leipzig'deki Red Bull Arena'da ağırlayacak.

İki takımın Red Bull Arena'daki son karşılaşmaları Leipzig için zorlu geçti. Mainz, 31 Ocak 2026'daki son buluşmada sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu maç öncesinde Leipzig'e yaptığı son üç ziyarette de yenilmeyen Mainz, son dönemde deplasmanda rakibine sorun çıkardı.

RB Leipzig-Mainz 05 maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

RB Leipzig-Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig-Mainz 05 maçı, 6 Desember 2026 Pazar günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 12 5 Ara 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig-Mainz 05 Bundesliga maçı biletleri nasıl alınır?

RB Leipzig ile Mainz 05 arasındaki Bundesliga maçına bilet almak için başvurulabilecek standart seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletler ilk olarak doğrudan RB Leipzig'in resmî bilet satış portalında sunulur. Genel satıştan önce kulüp üyelerine ve kombine bilet sahiplerine öncelik tanınır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

RB Leipzig-Mainz 05 Bundesliga maçı biletleri ne kadar?

RB Leipzig-Mainz 05 Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil bilet piyasasından mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Ayakta seyir biletleri (Stehplatz / taraftar tribünü): Yaklaşık 15 €'dan başlıyor.

Yaklaşık 5. kategori koltuklar (üst köşeler / yüksek tribünler): Yaklaşık 33 € ile 39 € arasında.

Yaklaşık 4. kategori koltuklar (üst tribünün orta bölümü / yan görüş açısı): Yaklaşık 39 € ile 47 € arasında.

Yaklaşık 3. kategori koltuklar (alt / orta tribünler ve köşeler): Yaklaşık 43 € ile 54 € arasında.

Yaklaşık 1. kategori ve premium koltuklar (alt tribünün orta bölümü / ana tribünler): 60 €'dan başlayıp 80 €'nun üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Ayakta seyir / uygun fiyatlı yeniden satış biletleri: Genellikle 55 € ile 75 € civarından başlıyor .

Genellikle . Yeniden satıştaki 2. ve 3. kategori koltuklar (üst tribünler ve yan görüş açısı): Genellikle 80 € ile 150 € arasında değişiyor .

Genellikle . Yeniden satıştaki 1. kategori ve uzun kenarın en iyi konumlarındaki koltuklar: Çoğunlukla 180 € ile 300 € ve üzeri fiyatlara satılıyor .

Çoğunlukla . Yeniden satıştaki VIP ve premium ağırlama paketleri: Fiyatları 300 € ile 500 €'nun üzerine çıkabiliyor.

RB Leipzig-Mainz 05 Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig ve Mainz 05'in form durumu

Leipzig, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın üçünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 3-2 yenildi. Daha önce ise Bundesliga'da Schalke 04'ü deplasmanda 2-0, Elversberg'i evinde 4-0 mağlup etmişti. Leipzig bu beş maçta 12 gol atıp 12 gol yedi.

Mainz, son beş maçında yalnızca bir galibiyet aldı. Son karşılaşmasında Bundesliga'da Elversberg'e evinde 4-1 yenildi; aynı dönemde Werder Bremen'e 3-2, Bayer Leverkusen'e de 4-3 mağlup oldu. Schalke 04 deplasmanındaki 1-0'lık galibiyet, takımın tek olumlu sonucuydu. Mainz bu beş maçta sekiz gol atıp 14 gol yedi.

RB Leipzig-Mainz 05: Son karşılaşmalar

İki takım en son 31 Ocak 2026'da karşılaştı ve Mainz, Red Bull Arena'daki Bundesliga maçını 2-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Mainz üç, Leipzig bir galibiyet aldı; bir karşılaşma da berabere bitti. Leipzig, Red Bull Arena'da Mainz'e karşı oynadığı son üç maçı kazanamadı.