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RB Leipzig-Lens maçının biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
RB Leipzig
Lens
Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde Lens ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz.

RB Leipzig, 24 Kasım 2026 Salı günü Lens'i Leipzig'deki Red Bull Arena'da ağırlayacak.

RB Leipzig ile RC Lens, bu UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından önce resmi bir müsabakada hiç karşılaşmadı. İki takımın önceki tek buluşması, 9 Ağustos 2025'te oynanan ve Fransız ekibinin 2-1 kazandığı sezon öncesi hazırlık maçıydı.

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig-Lens maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 5
Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için kullanılabilecek seçenekler ve kanallar şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

  • Kulüplerin resmi bilet satışı: Biletleri, müsaitlik durumuna ve üyelik statüsüne bağlı olarak ev sahibi taraftarlar için RB Leipzig'in, deplasman tribünleri için RC Lens'in resmi bilet satış platformlarından doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa sunulan biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

RB Leipzig ile Lens arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

  • Standart kategori / Genel satış: Standart üst tribün ve köşe koltukları için fiyatlar, üyelik statüsüne ve tribündeki tam konuma bağlı olarak yaklaşık 40 ila 60 avrodan başlıyor.
  • Öncelikli konumdaki koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 65 avrodan başlıyor.
  • VIP & ağırlama paketleri: Salon erişimi ve maç günü sunulan ek hizmetleri içeren paketlerin fiyatları yaklaşık 511,70 avrodan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

  • Üst tribün / Ekonomik koltuklar: Fiyatlar genellikle 45 ila 100 avro arasında değişiyor. Bu koltuklar, kulüplerin ilk satıştaki biletleri tükenirse sık tercih edilen bir seçenek oluyor.
  • Uzun kenardaki standart koltuklar: Fiyatlar genellikle 90 ila 220 avro arasında değişiyor.
  • Alt tribün / Orta bölümden görüş açısı: Fiyatlar, müsaitlik durumuna ve grup büyüklüğüne bağlı olarak 150 ila 320 avro ve üzeri arasında değişiyor.

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig ve Lens'in form durumu

RB Leipzig, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın birini kazandı, üçünü kaybetti; veri setinde bir sonuç daha yer alıyor. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 4-1 yenildi. Bu süreçte Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u 6-0 mağlup etse de Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Real Madrid karşısındaki yenilgileri, çok gol yiyen bir takım görüntüsü çizdiğini gösteriyor. Leipzig, bu beş maçta sekiz gol attı ve 14 gol yedi.

Lens, son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 3-0 yenildi. Bu karşılaşmadan önce Ligue 1'de Troyes deplasmanında 1-3 kazandı. Aynı dönemde ligde Lyon'u da 2-1 mağlup etti ancak Sporting CP ve Monaco karşısındaki yenilgileri istikrarsızlığını ortaya koyuyor. Lens, bu beş maçlık süreçte yedi gol attı ve dokuz gol yedi.

RBL

RBL - Form

ELV
K4-0
ESN
K1-2
S04
K0-2
MCI
K2-3
FCA
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RCL

RCL - Form

CLB
K3-0
PAR
K2-1
LIL
K1-0
COM
K1-9
OM
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/16
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

RB Leipzig-Lens: Son karşılaşma

İki kulüp en son 9 Ağustos 2025'te oynanan sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve Lens 2-1 kazandı. Kayıtlardaki tek karşılaşmaları bu maç olduğundan, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu mücadele aynı düzeydeki ilk resmi karşılaşmaları olacak.

Kafa Kafaya

RB LeipzigÇizimLens
0
0
1
Club Friendlies
Lens badge
Lens
RCL
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
MS
1Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/1
Her iki takım da gol attı1/1

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