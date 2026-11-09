RB Leipzig, 24 Kasım 2026 Salı günü Lens'i Leipzig'deki Red Bull Arena'da ağırlayacak.

RB Leipzig ile RC Lens, bu UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından önce resmi bir müsabakada hiç karşılaşmadı. İki takımın önceki tek buluşması, 9 Ağustos 2025'te oynanan ve Fransız ekibinin 2-1 kazandığı sezon öncesi hazırlık maçıydı.

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig-Lens maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için kullanılabilecek seçenekler ve kanallar şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Kulüplerin resmi bilet satışı: Biletleri, müsaitlik durumuna ve üyelik statüsüne bağlı olarak ev sahibi taraftarlar için RB Leipzig'in, deplasman tribünleri için RC Lens'in resmi bilet satış platformlarından doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa sunulan biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

RB Leipzig ile Lens arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Standart kategori / Genel satış: Standart üst tribün ve köşe koltukları için fiyatlar, üyelik statüsüne ve tribündeki tam konuma bağlı olarak yaklaşık 40 ila 60 avrodan başlıyor.

Standart üst tribün ve köşe koltukları için fiyatlar, üyelik statüsüne ve tribündeki tam konuma bağlı olarak yaklaşık başlıyor. Öncelikli konumdaki koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 65 avrodan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. VIP & ağırlama paketleri: Salon erişimi ve maç günü sunulan ek hizmetleri içeren paketlerin fiyatları yaklaşık 511,70 avrodan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Üst tribün / Ekonomik koltuklar: Fiyatlar genellikle 45 ila 100 avro arasında değişiyor. Bu koltuklar, kulüplerin ilk satıştaki biletleri tükenirse sık tercih edilen bir seçenek oluyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Bu koltuklar, kulüplerin ilk satıştaki biletleri tükenirse sık tercih edilen bir seçenek oluyor. Uzun kenardaki standart koltuklar: Fiyatlar genellikle 90 ila 220 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Alt tribün / Orta bölümden görüş açısı: Fiyatlar, müsaitlik durumuna ve grup büyüklüğüne bağlı olarak 150 ila 320 avro ve üzeri arasında değişiyor.

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig ve Lens'in form durumu

RB Leipzig, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın birini kazandı, üçünü kaybetti; veri setinde bir sonuç daha yer alıyor. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 4-1 yenildi. Bu süreçte Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u 6-0 mağlup etse de Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Real Madrid karşısındaki yenilgileri, çok gol yiyen bir takım görüntüsü çizdiğini gösteriyor. Leipzig, bu beş maçta sekiz gol attı ve 14 gol yedi.

Lens, son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 3-0 yenildi. Bu karşılaşmadan önce Ligue 1'de Troyes deplasmanında 1-3 kazandı. Aynı dönemde ligde Lyon'u da 2-1 mağlup etti ancak Sporting CP ve Monaco karşısındaki yenilgileri istikrarsızlığını ortaya koyuyor. Lens, bu beş maçlık süreçte yedi gol attı ve dokuz gol yedi.

RB Leipzig-Lens: Son karşılaşma

İki kulüp en son 9 Ağustos 2025'te oynanan sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve Lens 2-1 kazandı. Kayıtlardaki tek karşılaşmaları bu maç olduğundan, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu mücadele aynı düzeydeki ilk resmi karşılaşmaları olacak.