RB Leipzig, 24 Kasım 2026 Salı günü Lens'i Leipzig'deki Red Bull Arena'da ağırlayacak.

RB Leipzig ile RC Lens, bu UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından önce hiçbir resmî maçta karşı karşıya gelmedi. İki takımın önceki tek buluşması, 9 Ağustos 2025'te oynanan sezon öncesi hazırlık maçıydı. Karşılaşmayı Fransız ekibi 2-1 kazandı.

RB Leipzig-Lens maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig-Lens maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve kanallar şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış platformları: Biletleri, ev sahibi taraftarlar için RB Leipzig'in, deplasman tribünleri için RC Lens'in resmî bilet satış platformlarından, bilet bulunabilirliğine ve üyelik durumuna bağlı olarak doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Leipzig-Lens maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart kategori / Genel giriş: Üst tribünlerdeki ve köşelerdeki standart koltuklar için fiyatlar, üyelik durumuna ve tribün bloğunun tam konumuna bağlı olarak yaklaşık 40 ila 60 avrodan başlıyor.

Üst tribünlerdeki ve köşelerdeki standart koltuklar için fiyatlar, üyelik durumuna ve tribün bloğunun tam konumuna bağlı olarak yaklaşık başlıyor. Avantajlı konumdaki koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 65 avrodan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 511,70 avrodan başlıyor. Bu paketlere özel salon erişimi ve maç gününe yönelik ek olanaklar dâhil.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Üst tribün / Ekonomik koltuklar: Fiyatlar genellikle 45 ila 100 avro arasında değişiyor. Bu koltuklar, kulüplerin ilk satıştaki biletleri tükenirse yaygın bir seçenek hâline geliyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Bu koltuklar, kulüplerin ilk satıştaki biletleri tükenirse yaygın bir seçenek hâline geliyor. Uzun kenardaki standart koltuklar: Genellikle 90 ila 220 avro arasında.

Genellikle arasında. Alt tribün / Sahayı merkezden gören koltuklar: Fiyatlar, bilet bulunabilirliğine ve grup büyüklüğüne bağlı olarak 150 ila 320 avro ve üzeri arasında değişiyor.

RB Leipzig-Lens Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig ve Lens'in form durumu

RB Leipzig, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; veri setinde bir sonuç daha yer alıyor. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 4-1 yenildi. Bu süreçte Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u 6-0 mağlup etse de Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Real Madrid karşısındaki yenilgileri, takımın çok sayıda gol yediğini gösteriyor. Leipzig, bu beş maçta sekiz gol atıp 14 gol yedi.

Lens, son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 3-0 yenildi. Bundan önce Ligue 1'de Troyes deplasmanından 1-3'lük galibiyetle dönmüştü. Bu süreçte ligde Lyon'u da 2-1 mağlup etti ancak Sporting CP ve Monaco karşısındaki yenilgileri, istikrarsızlığını ortaya koyuyor. Lens, bu beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi.

RB Leipzig-Lens: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 9 Ağustos 2025'te bir sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve Lens sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu, iki takım arasında kayıtlara geçen tek karşılaşma. Dolayısıyla bu Şampiyonlar Ligi maçı, iki takımın bu düzeydeki ilk resmî karşılaşması olacak.