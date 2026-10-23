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RB Leipzig ile Manchester City maçına bilet nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
RB Leipzig
M.City
Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşı karşıya geliyor. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

İki kulübün Avrupa kupalarındaki rekabeti ağırlıklı olarak Şampiyonlar Ligi'nde şekillendi. 2023-24 sezonundaki karşılaşmaları da dâhil olmak üzere eleme turlarında ve grup aşamasında karşı karşıya geldiler.

Manchester City, Avrupa kupalarındaki bu mücadeleye turnuvanın iddialı takımlarından biri olarak girerken RB Leipzig, Red Bull Arena'daki ev sahibi avantajından yararlanarak kritik puanlar almayı hedefliyor.

RB Leipzig ile Manchester City maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

RB Leipzig-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig ile Manchester City arasındaki maç, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

RB Leipzig ile Manchester City arasında Red Bull Arena'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için başlıca seçenekleriniz şunlar:

  • Resmî kulüp kanalları (RB Leipzig): Ev sahibi RB Leipzig, genel bilet satışını doğrudan resmî internet sitesi üzerinden yürütüyor. Üyeler ve kombine bilet sahipleri, kalan koltuklar genel satışa açılmadan önce genellikle ön satış dönemlerinde öncelik kazanıyor.
  • Resmî kulüp kanalları (Manchester City): İngiltere'den gelecek deplasman taraftarları için Manchester City, biletleri kupa maçlarına yönelik programının kriterlerine ve sadakat puanı sistemine göre resmî bilet portalı üzerinden tahsis ediyor.
  • İkincil bilet platformları: Resmî kulüp kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri genellikle StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor.

RB Leipzig-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

RB Leipzig ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için resmî kulüp kanalları ve ikincil bilet piyasasına göre tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Resmî kulüp kanalları

  • Ayakta seyir alanı / taraftar bölümü: Kale arkasındaki ev sahibi taraftar bloklarında yer alan seyirciler için 15 € ile 25 € arasında.
  • 3. ve 4. kategoriler (üst tribünler ve kale arkaları): Üst tribünlerdeki ve kale arkasındaki standart koltuklar için 25 € ile 45 € arasında.
  • 1. ve 2. kategoriler (yan tribünlerin alt ve orta katları): Saha kenarını iyi gören koltuklar için 50 € ile 85 € arasında.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Özel salona erişim, Stadionblick veya Logenblick gibi görüş seçenekleri ve ikram hizmetlerine bağlı olarak 150 € ile 690 € ve üzeri.

2. İkincil bilet platformları

Resmî kulüp satışlarında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

  • Standart koltuklar ve taraftar koltukları: Temel giriş veya üst tribün bölümleri için 55 € ile 140 € arasında.
  • Yan tribünlerdeki özel konumlu ve alt kat koltuklar: A Seite veya C Seite gibi bloklarda sahayı net gören yan tribün koltukları için 150 € ile 350 € arasında.
  • Yüksek talep gören biletler / yeniden satışa sunulan VIP biletleri: Az bulunan ön sıralardaki koltuklar veya yoğun talep gören ağırlama paketleri için 400 € ile 950 € ve üzeri .

RB Leipzig-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig ve Manchester City'nin form durumu

RB Leipzig, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; 11 gol atıp 10 gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 2-0 yenildi. Bu süreçte Hamburger SV karşısında 5-0'lık farklı bir galibiyet alsa da Şampiyonlar Ligi'nde Werder Bremen ve Como'ya üst üste yenilmesi, istikrar yakalamakta zorlandığını gösteriyor.

Manchester City, son beş maçının tamamını kazandı; 13 gol atıp dört gol yedi. Son maçında Premier League'de Sunderland'i 5-3 yendi. Bu süreçte Carabao Cup'ta Norwich City'yi 5-0, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 2-0 mağlup etti. Coventry City karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet ve Manchester United'a karşı kazandığı derbi de bu seride yer alıyor.

RBL

RBL - Form

B04
K2-0
SGE
K6-0
PSV
K1-0
FCB
K6-1
RMA
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
MCI

MCI - Form

SUN
K5-3
LIV
K0-3
PSG
K2-4
IPS
K3-2
AEK
K5-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

RB Leipzig-Manchester City: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Kasım 2023'te karşılaştı. Manchester City, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki o maçı evinde 3-2 kazandı. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son beş karşılaşmada City dört, Leipzig bir galibiyet aldı. Bu maçların en farklı sonucu, City'nin Mart 2023'te Etihad'da aldığı 7-0'lık galibiyetti.

Kafa Kafaya

RB LeipzigÇizimM.City
1
1
3
Şampiyonlar Ligi
M.City badge
M.City
MCI
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
MS
Şampiyonlar Ligi
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
M.City badge
M.City
MCI
3
MS
Şampiyonlar Ligi
M.City badge
M.City
MCI
7
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
MS
Şampiyonlar Ligi
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
Şampiyonlar Ligi
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
6Attığı Gol15
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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