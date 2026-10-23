İki kulübün Avrupa kupalarındaki rekabeti ağırlıklı olarak Şampiyonlar Ligi'nde şekillendi. 2023-24 sezonundaki karşılaşmaları da dâhil olmak üzere eleme turlarında ve grup aşamasında karşı karşıya geldiler.

Manchester City, Avrupa kupalarındaki bu mücadeleye turnuvanın iddialı takımlarından biri olarak girerken RB Leipzig, Red Bull Arena'daki ev sahibi avantajından yararlanarak kritik puanlar almayı hedefliyor.

RB Leipzig ile Manchester City maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

RB Leipzig-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig ile Manchester City arasındaki maç, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 4 Kas 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

RB Leipzig ile Manchester City arasında Red Bull Arena'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için başlıca seçenekleriniz şunlar:

Resmî kulüp kanalları (RB Leipzig): Ev sahibi RB Leipzig, genel bilet satışını doğrudan resmî internet sitesi üzerinden yürütüyor. Üyeler ve kombine bilet sahipleri, kalan koltuklar genel satışa açılmadan önce genellikle ön satış dönemlerinde öncelik kazanıyor.

Resmî kulüp kanalları (Manchester City): İngiltere'den gelecek deplasman taraftarları için Manchester City, biletleri kupa maçlarına yönelik programının kriterlerine ve sadakat puanı sistemine göre resmî bilet portalı üzerinden tahsis ediyor.

İkincil bilet platformları: Resmî kulüp kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri genellikle StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor.

RB Leipzig-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

RB Leipzig ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için resmî kulüp kanalları ve ikincil bilet piyasasına göre tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Resmî kulüp kanalları

Ayakta seyir alanı / taraftar bölümü: Kale arkasındaki ev sahibi taraftar bloklarında yer alan seyirciler için 15 € ile 25 € arasında.

3. ve 4. kategoriler (üst tribünler ve kale arkaları): Üst tribünlerdeki ve kale arkasındaki standart koltuklar için 25 € ile 45 € arasında.

1. ve 2. kategoriler (yan tribünlerin alt ve orta katları): Saha kenarını iyi gören koltuklar için 50 € ile 85 € arasında.

VIP ve ağırlama paketleri: Özel salona erişim, Stadionblick veya Logenblick gibi görüş seçenekleri ve ikram hizmetlerine bağlı olarak 150 € ile 690 € ve üzeri.

2. İkincil bilet platformları

Resmî kulüp satışlarında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

Standart koltuklar ve taraftar koltukları: Temel giriş veya üst tribün bölümleri için 55 € ile 140 € arasında .

Yan tribünlerdeki özel konumlu ve alt kat koltuklar: A Seite veya C Seite gibi bloklarda sahayı net gören yan tribün koltukları için 150 € ile 350 € arasında .

Yüksek talep gören biletler / yeniden satışa sunulan VIP biletleri: Az bulunan ön sıralardaki koltuklar veya yoğun talep gören ağırlama paketleri için 400 € ile 950 € ve üzeri .

RB Leipzig-Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig ve Manchester City'nin form durumu

RB Leipzig, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; 11 gol atıp 10 gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 2-0 yenildi. Bu süreçte Hamburger SV karşısında 5-0'lık farklı bir galibiyet alsa da Şampiyonlar Ligi'nde Werder Bremen ve Como'ya üst üste yenilmesi, istikrar yakalamakta zorlandığını gösteriyor.

Manchester City, son beş maçının tamamını kazandı; 13 gol atıp dört gol yedi. Son maçında Premier League'de Sunderland'i 5-3 yendi. Bu süreçte Carabao Cup'ta Norwich City'yi 5-0, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 2-0 mağlup etti. Coventry City karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet ve Manchester United'a karşı kazandığı derbi de bu seride yer alıyor.

RB Leipzig-Manchester City: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Kasım 2023'te karşılaştı. Manchester City, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki o maçı evinde 3-2 kazandı. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son beş karşılaşmada City dört, Leipzig bir galibiyet aldı. Bu maçların en farklı sonucu, City'nin Mart 2023'te Etihad'da aldığı 7-0'lık galibiyetti.