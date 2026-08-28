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RB Leipzig - Hamburger SV maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
RB Leipzig
Hamburger SV
Bundesliga

RB Leipzig, Bundesliga'da Hamburger SV ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

RB Leipzig, 13 Eylül 2026 Pazar günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da Hamburger SV'yi konuk edecek.

Her iki takım da sezonun ilk bölümündeki üst sıra yarışında ivme yakalamak için kritik puanlar arayacak. İki kulüp en son Mart 2026'da Bundesliga'da karşı karşıya geldi ve RB Leipzig, Hamburg deplasmanında 2-1 kazandı.

Bırakın GOAL RB Leipzig - Hamburger SV maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size aktarsın.

RB Leipzig - Hamburger SV Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig - Hamburger SV maçı Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacak, başlangıç saati ise planlandı.

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Bundesliga - Hafta 3
Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig - Hamburger SV Bundesliga biletleri nasıl alınır?

RB Leipzig - Hamburger SV Bundesliga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, bunları resmi ya da ikincil bilet platformları üzerinden alabilirsiniz:

  • Resmi RB Leipzig Bilet Mağazası: İç saha maç biletlerini satın almak için ilk ve en güvenli yer, doğrudan resmi RB Leipzig Bilet Mağazası veya RBL Ticket App'tir. Ev sahibi takım taraftarları, koltuk planlarını görmek, uygunluk durumunu kontrol etmek ve biletleri standart liste fiyatlarıyla satın almak için hesap oluşturabilir.
  • Resmi Bilet Takası (Yeniden Satış Pazarı): Standart koltukların tükenmesi halinde RB Leipzig, internet sitesinde sezonluk kombine sahiplerinin koltuklarını yasal şekilde liste fiyatı üzerinden yeniden sattığı resmi bir ikincil bilet değişim platformu olan RBL Ticketmarkt'ı işletiyor.
  • Deplasman Takımı Kontenjanı: Hamburger SV tribününde oturmak isteyen deplasman taraftarları, biletleri Hamburger SV'nin resmi kulüp bilet satış mağazası veya taraftar portalı üzerinden satın almalıdır.
  • İkincil Pazar ve Bilet Toplayıcı Platformlar: StubHub gibi platformlar, resmi kanallar tamamen dolduysa yeniden satış seçenekleri sunar. Ancak bu platformlardaki fiyatlar, talebe bağlı olarak liste fiyatının üzerine çıkıp değişkenlik gösterir.

RB Leipzig - Hamburger SV Bundesliga biletleri ne kadar?

Red Bull Arena'daki RB Leipzig - Hamburger SV maçı için bilet fiyatları, biletleri kulübün resmi kanalları üzerinden liste fiyatıyla mı yoksa ikincil piyasa yeniden satış platformları üzerinden mi satın aldığınıza bağlı olarak değişir.

Resmi liste fiyatlı biletler (birincil satış)

  • Ayakta / Taraftar Alanı (Sektor B): £13 - £17
  • Kategori 4-5 (Kale arkası / üst kat köşeleri): £20 - £34
  • Kategori 2-3 (Yan tribünler / alt kat köşeleri): £38 - £56
  • Kategori 1 (Merkez ana tribün ve karşı tribün): £60 - £85
  • İndirimli ve genç biletleri: £9 - £25 (öğrenciler, yaşlılar ve çocuklar için çoğu standart kategoride mevcut)

Yeniden satış ve ikincil piyasa fiyatları

Üye olmayanlar için yüksek talep ve sınırlı erişilebilirlik nedeniyle, yetkili ikincil bilet platformlarındaki (StubHub gibi) fiyatlar piyasa talebine göre değişkenlik gösterir:  

  • Başlangıç fiyatları (mevcut en düşük): ~£15 - £25 (tekli koltuklar veya üst seviye ayakta yerler için)
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: ~£60 - £120 (sıra seçimi, yan yana koltuk talebi ve maç gününe yakınlığa bağlı olarak)

RB Leipzig - Hamburger SV Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig - Hamburger SV form durumu

Leipzig bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet ve iki yenilgiyle çıkıyor. Takımın en son sonucu, zorlu geçen sezon öncesi dönemin ardından güven veren bir performansla Eintracht Trier'e karşı alınan 6-0'lık DFB-Pokal galibiyeti oldu. Bundan önce ise hazırlık maçlarında Bayern Münih'e 3-1 ve Leeds United'a 2-0 kaybetti. Leipzig bu beş maçta 12 gol atarken altı gol yedi.

Hamburg iyi durumda geliyor. Son beş sonuçları üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi gösteriyor. Bunların en yenisi, sezon öncesinde Lille ile 2-2 berabere kalınmasının ve Toulouse karşısında 2-1'lik galibiyetin ardından SC Verl deplasmanında alınan 3-0'lık DFB-Pokal galibiyetiydi. Hamburg bu beş maçta dokuz gol attı ve yedi gol yedi. Verl maçı ise takımın ilk resmi karşılaşmasında kalesini gole kapattığını gösterdi.

RBL

RBL - Form

FCB
K3-1
ETR
K0-6
BMG
K3-0
SVW
K3-1
COM
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5
HSV

HSV - Form

LIL
B2-2
TFC
K1-2
VEL
K0-3
BVB
K2-0
M05
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

RB Leipzig - Hamburger SV: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 1 Mart 2026'da Bundesliga'da Hamburg'un sahasında oynandı ve Leipzig'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Ondan önce Leipzig, Ekim 2025'te sahasında 2-1 kazandı. Kayda geçen son beş karşılaşmada Leipzig dört galibiyet ve bir beraberlik aldı, Hamburg'un beş golüne karşılık 11 gol attı.

Kafa Kafaya

RB LeipzigÇizimHamburger SV
4
1
0
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
MS
DFB Kupası
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
MS
DFB Kupası
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
MS
12Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

RB Leipzig - Hamburger SV puan durumu

Mevcut Bundesliga puan tablosunda Hamburger SV 10. sırada yer alırken, RB Leipzig onun dört basamak altında 14. sırada bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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