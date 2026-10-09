RB Leipzig, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da Elversberg'i ağırlayacak.

Bu üst düzey karşılaşma öncesinde iki kulüp daha önce yalnızca iki kez karşı karşıya geldi ve 2013/14 3. Liga sezonunda galibiyetleri paylaştı. RB Leipzig, sahasında üç puanı almanın ağır favorisi olarak maça çıkıyor.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar oldukları da dahil olmak üzere, RB Leipzig - Elversberg maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için hazırladı.

RB Leipzig - Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bundesliga - Hafta 7 24 Eki 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig - Elversberg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

RB Leipzig - SV Elversberg maçının 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşması için bilet satın almak adına birkaç ana seçeneğiniz bulunuyor:

1. Resmi birincil bilet satış noktası

RB Leipzig'in resmi bilet portalı: Diğer birçok büyük Alman kulübünün aksine, RB Leipzig çoğu genel satış maçı için ücretli üyelik istemiyor. Bilet satın almak için yalnızca sitelerinde ücretsiz bir RBLogin hesabı oluşturmanız gerekiyor.

Resmi Bilet Devir Platformu: Normal genel satış biletleri tükenirse, kombine sahipleri kullanamayacakları koltukları RB Leipzig'in bilet platformundaki resmi ikincil bilet değişim sistemi üzerinden satışa çıkarıyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmi seçeneklerinde biletler tamamen tükenirse, genel giriş biletleri sıklıkla StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, birincil kontenjanların tükenmesi halinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

RB Leipzig - Elversberg Bundesliga biletleri ne kadar?

RB Leipzig - SV Elversberg maçının 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşmasının bilet fiyatları kategoriye, konuma ve satın alma yöntemine göre değişiklik gösteriyor:

1. Kulübün resmi birincil satış fiyatları (yüz değerinden)

Resmi RB Leipzig Ticket Shop üzerinden doğrudan satın alındığında, standart Bundesliga maçları için biletler genellikle şu kategori aralıklarında yer alıyor:

Ayakta seyirci / Ev sahibi taraftar tribünü (Sektör B): 15 € - 25 €

Kategori 3 & 4 (Üst katlar ve kale arkaları): 25 € - 45 €

Kategori 1 & 2 (Yan tribün / ana ve karşı tribün): 45 € - 85 €

VIP ve hospitality locaları: 200 € - 450 €+ (salon erişimi, premium koltuklar ve ikram dahildir)

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün birincil satış kanalları üzerinden resmi biletler tükenirse, StubHubgibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeliyor:

Standart koltuklar: Fiyatlar, arz ve talebe bağlı olarak genellikle 80 € ile 150 € arasında değişiyor.

Premium ve hospitality paketleri:180 € ile 300 €+ arasında.

RB Leipzig - Elversberg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig - Elversberg form durumu

RB Leipzig bu maça son beş resmi karşılaşmasında tüm kulvarlarda aldığı iki galibiyet, sıfır beraberlik ve üç mağlubiyetle geliyor; bu süreçte dokuz gol attı ve yedi gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Bayer Leverkusen deplasmanında 0-2 mağlup olan Leipzig'in bu serideki en iyi sonucu ise Hamburger SV karşısında sahasında aldığı net 5-0'lık galibiyet oldu. Leipzig ayrıca bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 kaybetti ve Werder Bremen deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Elversberg ise son beş resmi maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Son olarak Schalke deplasmanında 0-0 berabere kalan ekip, daha önce Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 4-3 mağlup etmiş, Bayer Leverkusen'i sahasında 3-2 yenmiş ve DFB-Pokal'da MSV Duisburg karşısında 3-1 kazanmıştı. Bu serideki tek yenilgisi ise Bayern Münih'e karşı 2-1'lik dar bir mağlubiyet oldu.

RB Leipzig - Elversberg: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki rekabetin geçmişi sınırlı. Kayıtlardaki en son karşılaşma Eylül 2013'te oynandı ve Elversberg, 3. Liga'da RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti. Belgelenen diğer maçı ise Leipzig, yine üçüncü kademede Mart 2014'te 2-0 kazandı. İki kulüp şimdi ilk kez Bundesliga'da karşı karşıya geliyor ve alt liglerdeki bu maçların ardından tarihî dengede tarafların birer galibiyeti bulunuyor.