RB Leipzig, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Augsburg'u Leipzig'deki Red Bull Arena'da ağırlayacak.

Leipzig, tarih boyunca Augsburg'a karşı Saksonya'da oynadığı maçların çoğunu kazanarak iç sahada güçlü bir performans sergiledi. RB Leipzig evinde genellikle topa sahip olup hücumdaki hızından yararlanmaya çalışırken Augsburg çoğu zaman düzenli savunma bloklarına ve kontra ataklara güveniyor.

RB Leipzig-Augsburg maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

RB Leipzig-Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig-Augsburg maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 9 7 Kas 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig-Augsburg Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Red Bull Arena'daki RB Leipzig-FC Augsburg Bundesliga maçına bilet almak isteyenler için kulüplerin resmî kanallarında ve ikinci el bilet pazarında çeşitli seçenekler bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî kanalları

RB Leipzig'in resmî bilet satış kanalı: Standart maç biletlerini almanın en doğrudan ve güvenli yolu, RB Leipzig'in resmî çevrim içi bilet satış kanalını veya resmî RBL Ticket uygulamasını kullanmak. Genel bilet satışları genellikle önce kulüp üyelerine açılıyor; kalan koltuklar daha sonra herkese sunuluyor.

Standart maç biletlerini almanın en doğrudan ve güvenli yolu, RB Leipzig'in resmî çevrim içi bilet satış kanalını veya resmî RBL Ticket uygulamasını kullanmak. Genel bilet satışları genellikle önce kulüp üyelerine açılıyor; kalan koltuklar daha sonra herkese sunuluyor. FC Augsburg deplasman tribünü: Konuk takımı destekleyen taraftarlar, deplasman taraftarlarına ayrılan biletler konuk kulüp aracılığıyla dağıtıldığı için FC Augsburg'un resmî bilet portalına veya hizmet merkezine başvurabilir.

2. İkinci el bilet pazarları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

RB Leipzig-Augsburg Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

RB Leipzig-FC Augsburg Bundesliga maçının bilet fiyatları, biletlerin kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikinci el satış platformlarından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta seyirci biletleri (Stehplatz): Başlangıç fiyatı 15,00 €

Başlangıç fiyatı 5. kategori koltuklar (üst köşeler / üst sıralar): Yaklaşık 33,00 € ile 39,00 € arası

Yaklaşık ile arası 4. kategori koltuklar (üst tribünde orta/yan görüşlü yerler): Yaklaşık 39,00 € ile 47,00 € arası

Yaklaşık ile arası 3. kategori koltuklar (alt/orta sıralar ve köşeler): Yaklaşık 43,00 € ile 54,00 € arası

Yaklaşık ile arası 1. kategori ve premium koltuklar (alt tribünlerin ve ana tribünün orta bölümleri): 60,00 € ile 80,00 € ve üzeri arasında

2. İkinci el bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

Daha düşük fiyatlı ikinci el ilanları: Talebin düşük olduğu dönemlerde görüşü kısıtlı veya standart görüşlü koltuklar için fiyatlar genellikle 19,00 € ile 30,00 € civarından başlıyor. Ancak maç günü ikinci el bilet seçeneklerinin çoğu 50,00 € ile 95,00 € aralığına daha yakın fiyatlardan başlıyor.

Talebin düşük olduğu dönemlerde görüşü kısıtlı veya standart görüşlü koltuklar için fiyatlar genellikle ile civarından başlıyor. Ancak maç günü ikinci el bilet seçeneklerinin çoğu ile aralığına daha yakın fiyatlardan başlıyor. İkinci el piyasasında ortalama fiyat: Maça kalan süreye ve koltukların tam konumuna bağlı olarak genellikle 100,00 € ile 200,00 € ve üzeri arasında değişiyor.

Maça kalan süreye ve koltukların tam konumuna bağlı olarak genellikle ile arasında değişiyor. İkinci el premium koltuklar: Sahanın uzun kenarlarındaki avantajlı bölümlerde bulunan koltukların veya ağırlama hizmeti sunan koltukların ikinci el fiyatları 300,00 € ile 500,00 € ve üzeri seviyelerini aşabiliyor.

RB Leipzig-Augsburg Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig ve Augsburg'un form durumu

Leipzig, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 0-2 yenildi. Bu süreçte Werder Bremen'e 3-1, Şampiyonlar Ligi'nde ise Como'ya 4-1 mağlup oldu. Hamburger SV karşısındaki 5-0'lık galibiyet ve daha önce Borussia Mönchengladbach'a karşı alınan 3-0'lık galibiyet, takımın güçlü performanslar sergileyebildiğini gösteriyor. Leipzig bu beş maçta 11 gol atıp 10 gol yedi; bu da sahanın iki ucunda istikrarsızlığa işaret ediyor.

Augsburg son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı; bundan önceki Bundesliga maçında ise Werder Bremen'e 3-2 yenildi. Öne çıkan sonuçları arasında Eintracht Frankfurt deplasmanındaki 4-1'lik galibiyet ve Schalke karşısındaki 3-0'lık galibiyet yer alıyor. Augsburg bu beş maçta 11 gol atıp sekiz gol yedi; bu da fırsat üreten ancak savunmada açık verebilen bir takım olduğunu gösteriyor.

RB Leipzig-Augsburg: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 7 Mart 2026'da karşılaştı ve Leipzig, Bundesliga'da evinde 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Leipzig üstün taraftı. Bu sonuçlar arasında Ekim 2025'te Augsburg deplasmanında alınan 6-0'lık galibiyet ve Eylül 2024'te evinde elde ettiği 4-0'lık galibiyet de bulunuyor. Augsburg'un yakın dönemdeki en iyi sonucu, Şubat 2024'te evinde aldığı 2-2'lik beraberlik. Beş maçlık toplam tabloda Leipzig'in üç, Augsburg'un bir galibiyeti ve bir beraberlik var.