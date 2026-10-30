RB Leipzig, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Augsburg'u Leipzig'deki Red Bull Arena'da ağırlayacak.

Leipzig, geçmişte Augsburg'a karşı evinde oynadığı maçların çoğunu kazanarak Saksonya'da güçlü bir iç saha karnesi oluşturdu. RB Leipzig genellikle evinde topa sahip olarak oyunu yönlendirmeye ve hücumdaki hızından yararlanmaya çalışırken Augsburg, organize savunmasına ve kontra ataklara güveniyor.

RB Leipzig-Augsburg maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

RB Leipzig-Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

RB Leipzig-Augsburg maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Leipzig'deki Red Bull Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 9 7 Kas 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig-Augsburg Bundesliga maçı için bilet nasıl alınır?

Red Bull Arena'daki RB Leipzig-FC Augsburg Bundesliga maçı için bilet almak isteyenlerin yararlanabileceği çeşitli resmî satış ve ikinci el satış seçenekleri bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

RB Leipzig'in resmî bilet satış sitesi: Standart maç biletlerini satın almanın en doğrudan ve güvenli yolu, RB Leipzig'in resmî çevrim içi bilet satış sitesi veya resmî RBL Ticket uygulaması. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine satışa sunuluyor; kalan koltuklar daha sonra genel satışa çıkıyor.

Standart maç biletlerini satın almanın en doğrudan ve güvenli yolu, RB Leipzig'in resmî çevrim içi bilet satış sitesi veya resmî RBL Ticket uygulaması. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine satışa sunuluyor; kalan koltuklar daha sonra genel satışa çıkıyor. FC Augsburg deplasman tribünü: Konuk takımı destekleyen taraftarlar, deplasman tribünü biletlerini doğrudan FC Augsburg'un resmî bilet portalından veya hizmet merkezinden arayabilir. Deplasman taraftarlarına ayrılan biletler konuk kulüp aracılığıyla dağıtılıyor.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

RB Leipzig-Augsburg Bundesliga maçı biletleri ne kadar?

RB Leipzig-FC Augsburg Bundesliga maçının bilet fiyatları, biletin kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikinci el satış platformlarından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta izleme biletleri (Stehplatz): 15,00 € 'dan başlayan fiyatlarla

'dan başlayan fiyatlarla 5. kategori koltuklar (üst köşeler / üst sıralar): Yaklaşık 33,00 € ile 39,00 € arasında

Yaklaşık ile arasında 4. kategori koltuklar (üst tribünde merkezden/yanlardan görüş): Yaklaşık 39,00 € ile 47,00 € arasında

Yaklaşık ile arasında 3. kategori koltuklar (alt/orta sıralar ve köşeler): Yaklaşık 43,00 € ile 54,00 € arasında

Yaklaşık ile arasında 1. kategori ve premium koltuklar (alt tribünün merkezi/ana tribünler): 60,00 €'dan başlayıp 80,00 € ve üzerine çıkıyor

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

En düşük fiyatlı ikinci el biletler: Talebin düşük olduğu dönemlerde kısıtlı veya standart görüş açısına sahip koltukların fiyatları genellikle 19,00 € ile 30,00 € civarından başlıyor. Ancak maç günü için ikinci el bilet seçeneklerinin çoğu 50,00 € ile 95,00 € civarından başlıyor.

Talebin düşük olduğu dönemlerde kısıtlı veya standart görüş açısına sahip koltukların fiyatları genellikle ile civarından başlıyor. Ancak maç günü için ikinci el bilet seçeneklerinin çoğu ile civarından başlıyor. İkinci el piyasasında ortalama fiyat: Maça kalan süreye ve koltuğun tam konumuna bağlı olarak genellikle 100,00 € ile 200,00 € ve üzeri arasında değişiyor.

Maça kalan süreye ve koltuğun tam konumuna bağlı olarak genellikle ile arasında değişiyor. İkinci el premium koltuklar: Sahanın uzun kenarındaki avantajlı bloklarda bulunan veya ağırlama hizmeti sunan ikinci el koltukların fiyatları 300,00 € ile 500,00 € ve üzerindeki tutarlara çıkabiliyor.

RB Leipzig-Augsburg Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

RB Leipzig ve Augsburg'un form durumu

Leipzig, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, sıfır beraberlik ve üç mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 2-0 yenilen Leipzig, bu süreçte Werder Bremen'e 3-1, Şampiyonlar Ligi'nde ise Como'ya 4-1 mağlup oldu. Hamburger SV karşısındaki 5-0'lık galibiyet ve daha önce Borussia Mönchengladbach'a karşı alınan 3-0'lık galibiyet, takımın güçlü performanslar sergileyebildiğini gösteriyor. Leipzig bu beş maçta 11 gol atıp 10 gol yiyerek sahanın her iki ucunda da istikrarsız bir görüntü çizdi.

Augsburg ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 2-2 berabere kalan Augsburg, bir önceki Bundesliga maçında Werder Bremen'e 3-2 yenilmişti. Öne çıkan sonuçları arasında Eintracht Frankfurt deplasmanındaki 4-1'lik galibiyet ve Schalke karşısındaki 3-0'lık galibiyet bulunuyor. Bu beş maçta 11 gol atıp sekiz gol yiyen Augsburg, fırsatlar üreten ancak savunmada açık verebilen bir takım görüntüsü çiziyor.

RB Leipzig-Augsburg: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 7 Mart 2026'da karşılaştı; Leipzig, Bundesliga'da evinde 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmaya bakıldığında Leipzig üstün bir performans sergiledi. Bu sonuçlar arasında Ekim 2025'te Augsburg deplasmanında aldığı 6-0'lık galibiyet ve Eylül 2024'te evinde elde ettiği 4-0'lık galibiyet de var. Augsburg'un yakın dönemdeki en iyi sonucu, Şubat 2024'te evinde aldığı 2-2'lik beraberlik. Beş maçın genel tablosunda Leipzig'in üç, Augsburg'un bir galibiyeti ve bir beraberlik bulunuyor.