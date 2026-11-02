Rayo Vallecano-Valencia maçına nasıl bilet alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Rayo Vallecano, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta Valencia'yı ağırlayacak.

İki takımın 14 Mayıs 2026'daki son karşılaşması, Florian Lejeune ve Diego López'in golleriyle Mestalla'da 1-1 sona erdi. 2025-26 LaLiga sezonunda Vallecas Stadyumu'nda oynadıkları önceki maç da aynı skorla, 1-1 berabere bitti.

Rayo Vallecano-Valencia maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Rayo Vallecano-Valencia LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Rayo Vallecano-Valencia maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta başlayacak.

La Liga - Hafta 13 21 Kas 2026 - 10:15 Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano-Valencia LaLiga maçı biletleri nasıl alınır?

Rayo Vallecano ile Valencia arasında oynanacak LaLiga maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Resmi kulüp sitesi (Rayo Vallecano): Biletler öncelikle doğrudan Rayo Vallecano'nun resmi bilet satış portalı üzerinden satılıyor. Rayo nispeten küçük bir stat olan Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynadığı için iç saha maçlarının biletleri çoğu zaman hızla tükeniyor veya ilk etapta yalnızca kombine sahiplerine (abonados) sunuluyor.

Biletler öncelikle doğrudan Rayo Vallecano'nun resmi bilet satış portalı üzerinden satılıyor. Rayo nispeten küçük bir stat olan Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynadığı için iç saha maçlarının biletleri çoğu zaman hızla tükeniyor veya ilk etapta yalnızca kombine sahiplerine (abonados) sunuluyor. Resmi kulüp sitesi (Valencia): Deplasman taraftarı olarak seyahat edecekseniz veya taraftarlara ayrılan tribünlerden bilet arıyorsanız Valencia'nın resmi bilet satış kanallarını kontrol ederek seyahat paketleri ya da deplasman tribünü biletleri sunup sunmadığına bakabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmi kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel seyirci biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Rayo Vallecano-Valencia LaLiga maçı biletleri ne kadar?

Rayo Vallecano ile Valencia arasında oynanacak LaLiga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmi satış kanalları ve ikincil bilet piyasasına göre şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Genel seyirci / standart koltuklar: Tribüne bağlı olarak yaklaşık 30 ila 90 avro arasında değişiyor.

Tribüne bağlı olarak yaklaşık arasında değişiyor. Yüksek talep gören / orta tribünler: Genellikle 90 ila 150 avro arasında; ancak stadın kapasitesinin düşük olması ve biletlerin büyük bölümünün kombine sahiplerine ayrılması nedeniyle bilet bulmak oldukça zor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Üst tribün / uygun fiyatlı yeniden satış seçenekleri: Yaklaşık 70 ila 90 avrodan başlıyor.

Yaklaşık başlıyor. Standart kategori koltuklar: Genellikle 90 ila 150 avro arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. Premium ve VIP biletlerin yeniden satışı: Maç günü yaklaştıkça bilet bulunabilirliğine bağlı olarak fiyatlar 150 avrodan 300 avronun üzerine çıkabiliyor.

Rayo Vallecano-Valencia LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano ve Valencia'nın form durumu

Rayo Vallecano, son beş LaLiga maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Getafe ile 1-1 berabere kalan ekip, bu süreçte Osasuna ile de aynı skorla yenişemedi. Bu dönemdeki en iyi sonucu Espanyol karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet olurken Real Madrid'e 4-1 yenilmesi serinin en kötü sonucuydu.

Valencia, ligdeki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Racing Santander ile 2-2 berabere kaldıktan sonra oynadığı son maçta Athletic Bilbao ile golsüz berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda Deportivo Alaves'i 1-0 yenerek elde etti. Real Sociedad karşısındaki 3-2'lik yenilgi ve Sevilla mağlubiyeti ise sezona damga vuran istikrarsızlığı yansıtıyor.

Rayo Vallecano-Valencia: Son karşılaşmalar

İki takım en son 14 Mayıs 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Valencia'da oynanan maç 1-1 sona erdi. Aralarındaki son beş maçın üçü beraberlikle bitti. Rayo Vallecano bu süreçteki tek galibiyetini Aralık 2024'te deplasmanda Valencia'yı 1-0 yenerek aldı. Valencia ise iki kulüp arasındaki son beş maçın hiçbirini kazanamadı.