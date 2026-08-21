24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
La Liga
team-logoRayo Vallecano
Estadio Butarque
team-logoRacing Santander
Book Rayo Vallecano vs Racing Santander Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Rayo Vallecano - Racing Santander maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Rayo Vallecano
Racing Santander
La Liga

Rayo Vallecano, LaLiga'da Racing Santander ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Rayo Vallecano, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta Racing Santander ile karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi ekip, sezonun açılış haftasında Sevilla'ya 2-1 kaybetmesinin ve Deportivo Alavés ile 1-1 berabere kalmasının ardından maça olumlu bir ivme yakalama hedefiyle çıkıyor. Racing Santander ise iki takım da lig tablosundaki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken sezonunun bu erken bölümünde deplasmandan kritik puanlar almayı hedefleyecek.

GOAL, Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, bilet temini konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Rayo Vallecano - Racing Santander maçı Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanacak ve kesin başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

crest
La Liga - Hafta 4
Estadio Butarque

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için bilet satın almak istiyorsanız, iki ana satın alma seçeneğiniz bulunuyor:

Stadyum gişesi (resmî yöntem)

  • Fiziksel bilet gişesi: Rayo Vallecano genellikle genel halka açık bir çevrim içi bilet mağazası işletmiyor. Resmî maç biletleri, Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta Calle del Payaso Fofó üzerinde bulunan stadyum gişesinden (taquillas) doğrudan satın alınıyor.
  • Satın alma süresi: Fiziksel gişe genellikle maç gününden 2 ila 3 gün önce açılıyor, yaklaşık 11.00'de hizmet vermeye başlıyor ve maç günü başlama saatine kadar açık kalıyor.
  • Doğrulama ve ödeme: Gişede geçerli bir fotoğraflı kimlik ile kart veya nakit ödeme gerekiyor.

Çevrim içi ikincil platformlar ve toplayıcılar

  • Stadyuma gelmeden önce girişini güvence altına almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi doğrulanmış ikincil bilet pazar yerlerine göz atabilir.
  • Maç fikstürünü seçin, tercih ettiğiniz tribün koltuğunu belirleyin, ödemeyi çevrim içi tamamlayın ve dijital/mobil bilet erişimini alın.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga biletleri ne kadar?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için bilet fiyatları, biletleri yüz değerinden gişeden şahsen alıp almadığınıza ya da koltukları çevrim içi ikincil yeniden satış platformları üzerinden temin edip etmediğinize göre değişiyor.

  • Resmî yüz yüze satış:Calle del Payaso Fofó üzerindeki stadyum gişelerinden doğrudan alınan yüz değerindeki maç günü biletleri, tribün kategorisine bağlı olarak genellikle £18 ile £78 (€20 ila €90) arasında değişiyor.
  • Çevrim içi yeniden satış platformları:StubHub gibi ikincil bilet pazar yerlerinde bu özel karşılaşmanın biletleri yaklaşık £125'ten başlıyor; ikincil piyasadaki ortalama ilanlar ise £365'e ulaşıyor.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano - Racing Santander form durumu

Rayo Vallecano, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Takımın son sonucu LaLiga'da Deportivo Alaves ile alınan 1-1'lik beraberlikti; ayrıca sezonun açılış lig maçında Sevilla'ya 2-1 yenildi. Yaz dönemindeki düşük noktalardan biri, hazırlık döneminde Ipswich Town karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetti. Rayo'nun tek galibiyeti, hazırlık maçında Sporting Charleroi'yi 3-2 yenerek geldi. Bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yediler.

Racing Santander son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Takımın son karşılaşması LaLiga'da Villarreal ile 2-2 berabere kaldığı mücadele oldu ve hazırlık döneminde Sporting Gijon karşısında 4-1'lik güçlü bir galibiyet aldı. Wolverhampton Wanderers'a karşı 3-0 ve Athletic Bilbao'ya karşı 0-3 alınan yenilgiler, yaz boyunca daha üst düzey rakiplere karşı yaşadıkları zorlukları ortaya koydu. Racing bu beş maçta yedi gol attı ve dokuz gol yedi.

RAY

RAY - Form

CHA
K2-3
IPS
K3-0
SEV
K2-1
ALA
B1-1
BAR
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SAN

SAN - Form

SPG
K4-1
ALA
K1-1
VIL
B2-2
GET
K1-0
ELC
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Rayo Vallecano - Racing Santander: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 20 Temmuz 2020'de Segunda Division'da oynandı ve Rayo Vallecano deplasmanda Racing Santander'i 2-1 yendi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Rayo'nun üç, Racing'in ise iki galibiyeti bulunuyor. Daha önceki eşleşmeler arasında Eylül 2019'da Rayo'nun sahasında aldığı 2-0'lık galibiyet ve Mart 2012'de LaLiga'da elde ettiği 4-2'lik zafer yer alıyor.

Kafa Kafaya

Rayo VallecanoÇizimRacing Santander
4
0
1
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
MS
Segunda Division
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
MS
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
MS
Kupa Del Rey
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
MS
Kupa Del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
MS
14Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Rayo Vallecano - Racing Santander puan durumu

LaLiga'daki erken puan durumunda Racing Santander beşinci sırada yer alırken, Rayo Vallecano açılış haftasının ardından dokuzuncu sırada bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin