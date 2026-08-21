Rayo Vallecano - Racing Santander maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Rayo Vallecano, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta Racing Santander ile karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi ekip, sezonun açılış haftasında Sevilla'ya 2-1 kaybetmesinin ve Deportivo Alavés ile 1-1 berabere kalmasının ardından maça olumlu bir ivme yakalama hedefiyle çıkıyor. Racing Santander ise iki takım da lig tablosundaki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken sezonunun bu erken bölümünde deplasmandan kritik puanlar almayı hedefleyecek.

GOAL, Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, bilet temini konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Rayo Vallecano - Racing Santander maçı Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanacak ve kesin başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

La Liga - Hafta 4 5 Eyl 2026 - 12:30 Estadio Butarque

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için bilet satın almak istiyorsanız, iki ana satın alma seçeneğiniz bulunuyor:

Stadyum gişesi (resmî yöntem)

Fiziksel bilet gişesi: Rayo Vallecano genellikle genel halka açık bir çevrim içi bilet mağazası işletmiyor. Resmî maç biletleri, Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta Calle del Payaso Fofó üzerinde bulunan stadyum gişesinden ( taquillas ) doğrudan satın alınıyor.

Satın alma süresi: Fiziksel gişe genellikle maç gününden 2 ila 3 gün önce açılıyor, yaklaşık 11.00'de hizmet vermeye başlıyor ve maç günü başlama saatine kadar açık kalıyor.

Doğrulama ve ödeme: Gişede geçerli bir fotoğraflı kimlik ile kart veya nakit ödeme gerekiyor.

Çevrim içi ikincil platformlar ve toplayıcılar

Stadyuma gelmeden önce girişini güvence altına almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi doğrulanmış ikincil bilet pazar yerlerine göz atabilir.

Maç fikstürünü seçin, tercih ettiğiniz tribün koltuğunu belirleyin, ödemeyi çevrim içi tamamlayın ve dijital/mobil bilet erişimini alın.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga biletleri ne kadar?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için bilet fiyatları, biletleri yüz değerinden gişeden şahsen alıp almadığınıza ya da koltukları çevrim içi ikincil yeniden satış platformları üzerinden temin edip etmediğinize göre değişiyor.

Resmî yüz yüze satış: Calle del Payaso Fofó üzerindeki stadyum gişelerinden doğrudan alınan yüz değerindeki maç günü biletleri, tribün kategorisine bağlı olarak genellikle £18 ile £78 (€20 ila €90) arasında değişiyor.

Çevrim içi yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet pazar yerlerinde bu özel karşılaşmanın biletleri yaklaşık £125 'ten başlıyor; ikincil piyasadaki ortalama ilanlar ise £365 'e ulaşıyor.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano - Racing Santander form durumu

Rayo Vallecano, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Takımın son sonucu LaLiga'da Deportivo Alaves ile alınan 1-1'lik beraberlikti; ayrıca sezonun açılış lig maçında Sevilla'ya 2-1 yenildi. Yaz dönemindeki düşük noktalardan biri, hazırlık döneminde Ipswich Town karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetti. Rayo'nun tek galibiyeti, hazırlık maçında Sporting Charleroi'yi 3-2 yenerek geldi. Bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yediler.

Racing Santander son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Takımın son karşılaşması LaLiga'da Villarreal ile 2-2 berabere kaldığı mücadele oldu ve hazırlık döneminde Sporting Gijon karşısında 4-1'lik güçlü bir galibiyet aldı. Wolverhampton Wanderers'a karşı 3-0 ve Athletic Bilbao'ya karşı 0-3 alınan yenilgiler, yaz boyunca daha üst düzey rakiplere karşı yaşadıkları zorlukları ortaya koydu. Racing bu beş maçta yedi gol attı ve dokuz gol yedi.

Rayo Vallecano - Racing Santander: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 20 Temmuz 2020'de Segunda Division'da oynandı ve Rayo Vallecano deplasmanda Racing Santander'i 2-1 yendi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Rayo'nun üç, Racing'in ise iki galibiyeti bulunuyor. Daha önceki eşleşmeler arasında Eylül 2019'da Rayo'nun sahasında aldığı 2-0'lık galibiyet ve Mart 2012'de LaLiga'da elde ettiği 4-2'lik zafer yer alıyor.

Rayo Vallecano - Racing Santander puan durumu

LaLiga'daki erken puan durumunda Racing Santander beşinci sırada yer alırken, Rayo Vallecano açılış haftasının ardından dokuzuncu sırada bulunuyor.