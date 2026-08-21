Rayo Vallecano, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta Racing Santander ile karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi ekip, açılış haftasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olduktan ve Deportivo Alavés ile 1-1 berabere kaldıktan sonra maça olumlu ivme yakalama hedefiyle çıkıyor. Racing Santander ise iki takım da lig tablosundaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, sezonunun başında deplasmanda kritik puanlar almayı amaçlayacak.

Bırakın GOAL, Rayo Vallecano - Racing Santander maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Rayo Vallecano - Racing Santander maçı Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanacak ve kesin başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

La Liga - Hafta 4 5 Eyl 2026 - 12:30 Estadio Butarque

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için bilet satın almak istiyorsanız, iki ana satın alma seçeneğiniz bulunuyor:

Gişeden şahsen satın alma (resmi yöntem)

Fiziksel bilet gişesi: Rayo Vallecano genellikle genel kamuya açık bir online bilet mağazası işletmiyor. Resmi maç biletleri, Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta Calle del Payaso Fofó üzerinde bulunan stat gişesinden ( taquillas ) doğrudan satın alınıyor.

Satın alma süresi: Fiziksel gişe genel olarak maç gününden 2 ila 3 gün önce açılıyor (yaklaşık saat 11.00'de) ve maç günü başlama anına kadar açık kalıyor.

Doğrulama ve ödeme: Gişede geçerli bir fotoğraflı kimlik ile kart veya nakit gerekiyor.

İkincil online platformlar ve toplayıcılar

Stada gelmeden önce girişini garanti altına almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi doğrulanmış ikincil bilet pazar yerlerine göz atabilir.

Maç fikstürünü seçin, tercih ettiğiniz tribün koltuğunu belirleyin, online ödemeyi tamamlayın ve dijital/mobil bilet erişimini alın.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga biletleri ne kadar?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için bilet fiyatları, yüz değerinden biletleri şahsen satın alıp almadığınıza veya koltukları online olarak ikincil yeniden satış platformları üzerinden temin edip etmediğinize bağlıdır.

Resmi şahsi satışlar: Calle del Payaso Fofó üzerindeki stat gişelerinden doğrudan alınan yüz değerindeki maç günü biletleri, tribün kategorisine bağlı olarak genellikle £18 ile £78 (€20 ila €90) arasında değişiyor.

Online yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet pazar yerlerinde, bu özel karşılaşma için biletler yaklaşık £125 'ten başlıyor ve ikincil piyasadaki ortalama listelemeler £365 'e ulaşıyor.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano - Racing Santander form durumu

Rayo Vallecano son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın en son sonucu LaLiga'da Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kalmak oldu ve sezonun açılış lig maçında da Sevilla'ya 2-1 mağlup oldu. Yaz dönemindeki düşük noktalardan biri, hazırlık döneminde Ipswich Town karşısında alınan 3-0'lık yenilgiydi. Rayo'nun tek galibiyeti, hazırlık maçında Sporting Charleroi'yi 3-2 yenerek geldi. Bu beş maçta altı gol attılar ve sekiz gol yediler.

Racing Santander son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması LaLiga'da Villarreal ile 2-2 berabere kaldığı maç oldu ve hazırlık döneminde Sporting Gijon karşısında 4-1'lik güçlü bir galibiyet elde etti. Wolverhampton Wanderers'a karşı 3-0 ve Athletic Bilbao'ya karşı 0-3 alınan yenilgiler, yaz boyunca daha üst düzey rakiplere karşı yaşadıkları zorlukları öne çıkarıyor. Racing bu beş maçta yedi gol attı ve dokuz gol yedi.

Rayo Vallecano - Racing Santander: Son kafa kafaya maç kaydı

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 20 Temmuz 2020'de Segunda Division'da oynandı ve Rayo Vallecano deplasmanda Racing Santander'i 2-1 mağlup etti. Kayıtlara geçen son beş kafa kafaya maçta Rayo'nun Racing'e karşı üç galibiyeti, Racing'in ise iki galibiyeti bulunuyor. Daha önceki karşılaşmalar arasında Eylül 2019'da sahasında alınan 2-0'lık Rayo galibiyeti ve Mart 2012'de LaLiga'da gelen 4-2'lik Rayo zaferi de yer alıyor.

Rayo Vallecano - Racing Santander puan durumu

LaLiga'daki erken puan durumunda Racing Santander beşinci sırada yer alırken, Rayo Vallecano açılış fikstür turunun ardından dokuzuncu sırada bulunuyor.