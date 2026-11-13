Rayo Vallecano, 6 Aralık 2026 Pazar günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta Levante'yi ağırlayacak.

İki takım son olarak 16 Mart 2026'da LaLiga'da karşılaştı. Campo de Fútbol de Vallecas'taki çekişmeli maç 1-1 sona erdi. Son karşılaşmalarındaki en farklı sonuçlardan biri, Rayo Vallecano'nun Ekim 2025'te Levante deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetti.

Rayo Vallecano-Levante maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken tüm ayrıntıları GOAL sizin için derledi.

Rayo Vallecano-Levante LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Rayo Vallecano-Levante maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta başlayacak.

La Liga - Hafta 15 6 Ara 2026 - 09:00 Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano-Levante LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Rayo Vallecano-Levante LaLiga maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Campo de Fútbol de Vallecas'taki koltuklar için biletler doğrudan Rayo Vallecano'nun resmî internet sitesinden ve kulübün bilet gişesinden satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Rayo Vallecano-Levante LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Rayo Vallecano-Levante LaLiga maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

İlk satıştaki standart koltuklar: Fiyatlar genellikle yaklaşık 25 € ile 90 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeliyor:

Genel giriş biletleri: Yaklaşık 50 € ile 65 € seviyesinden başlıyor.

Yaklaşık seviyesinden başlıyor. Premium koltuklar, merkezî konumlu koltuklar veya yoğun talep gören biletler: Fiyatlar 145 € ile 500 €'nun üzeri arasında değişiyor.

Rayo Vallecano-Levante LaLiga maçı: Bilmeniz gerekenler

Rayo Vallecano ve Levante'nin form durumu

Rayo Vallecano, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında LaLiga'da Celta Vigo'yu 3-0 yendi; bu süreçte Copa del Rey'de Recreativo Huelva'yı da 3-2 mağlup etti. Tek yenilgisini 24 Ekim'de LaLiga'da Elche karşısında 3-0'lık sonuçla aldı. Rayo, bu dönemdeki diğer iki lig maçında Getafe ve Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Levante, LaLiga'daki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son olarak 31 Ekim'de Atletico Madrid'e 2-0 yenildi; bundan önce de Real Sociedad'a 2-1 mağlup oldu. Bu süreçteki tek galibiyetini 21 Ekim'de Athletic Bilbao karşısında 3-1'lik sonuçla aldı. Levante, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

Rayo Vallecano-Levante: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 16 Mart 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Vallecas'taki maç 1-1 sona erdi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Rayo Vallecano, Levante'nin iki galibiyetine karşılık iki galibiyet ve bir beraberlikle daha iyi bir dereceye sahip. Rayo'nun Ekim 2025'te Levante deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyet, son karşılaşmaların en farklı sonucu. Levante'nin Mayıs 2019'da sahasında aldığı 4-1'lik galibiyet ise bu maçlar arasında en farklı galibiyeti olmaya devam ediyor.