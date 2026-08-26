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Rayo Vallecano - Espanyol maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Rayo Vallecano
Espanyol
La Liga

Rayo Vallecano, LaLiga'da Espanyol ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Rayo Vallecano ile Espanyol, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta karşı karşıya gelecek.

Vallecas'taki önceki lig buluşmalarında Rayo Vallecano, Espanyol karşısında 1-0'lık zorlu bir galibiyet aldı. Her iki takım da lig sezonunun ilk aşamalarında ivme kazanmak için bu karşılaşmaya kritik puanlar arayarak çıkıyor.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere, Rayo Vallecano - Espanyol maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga maçı ne zaman başlıyor?

Rayo Vallecano - Espanyol maçı, Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanacak ve başlangıç saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulanan zamana göre belirlendi.

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La Liga - Hafta 6
Estadio Butarque

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga maçı için bilet satın almak adına şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

  • Resmi gişe (Taquillas): Rayo Vallecano, üst düzey İspanyol kulüpleri arasında genel satış maç biletlerini internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak satmamasıyla öne çıkıyor. Biletler, Calle del Payaso Fofó üzerindeki stadyum gişesinde yüz yüze satılıyor. Gişeler genellikle maç gününden 2 ila 3 gün önce ve maç gününde açılıyor.
  • İkincil pazar ve bilet toplayıcıları: Seyahat ediyorsanız ve Madrid'e varmadan önce biletinizi güvence altına almak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil bilet platformları üzerinden koltuk satın alabilirsiniz.

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga maçı için bilet fiyatları genellikle biletleri doğrudan kulübün resmi gişesinden mi yoksa ikincil yeniden satış pazarları üzerinden mi aldığınıza bağlı olarak değişiyor.

  • Resmi gişe (standart kategori maç): Vallecas'taki resmi iç saha maçı biletleri genellikle kalelerin arkasındaki temel koltuklar için (Fondo) 25 € ila 35 €, merkezi yan tribün koltukları içinse (Tribuna Central / Lateral) 50 € ila 85 € arasında değişiyor.
  • İkincil yeniden satış pazarları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bu özel karşılaşma için giriş seviyesi fiyatlar yaklaşık 80 € ila 85 €'dan başlıyor. Listeleme fiyatlarının ortalaması ise sahaya yakınlık ve koltuk kategorisine bağlı olarak 320 € ile 360 € arasında değişiyor.

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano - Espanyol form durumu

Rayo Vallecano, son beş resmi ve özel maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son sonuçları, 20 Ağustos'ta LaLiga'da Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kalmaları oldu ve 15 Ağustos'taki lig açılışında Sevilla'ya 2-1 kaybettiler. Hazırlık döneminde Ipswich Town'a 3-0 yenilmeleri de başka bir aksilikti, ancak Rayo bir hazırlık maçında Sporting Charleroi'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yediler.

Espanyol ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. En dikkat çeken sonuçları, 16 Ağustos'ta Levante karşısında LaLiga'da aldıkları 3-0'lık galibiyet oldu. Hazırlık döneminde Middlesbrough ile 3-3 ve Burnley ile 2-2 berabere kaldılar. Son maçları ise 22 Ağustos'ta Real Madrid'e karşı sahalarında 2-1'lik yenilgiyle sona erdi. Espanyol, bu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

RAY

RAY - Form

SEV
K2-1
ALA
B1-1
BAR
K5-2
SAN
K3-2
RMA
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
ESP

ESP - Form

LEV
K3-0
RMA
K1-2
RSO
K2-1
SEV
B1-1
OSA
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Rayo Vallecano - Espanyol: Son karşılıklı maç karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 23 Nisan 2026'da LaLiga'da oynandı ve Rayo Vallecano sahasında 1-0 kazandı. Bundan önce Espanyol, Aralık 2025'te kendi sahasında 1-0'lık galibiyet aldı. Son beş LaLiga karşılaşmasına bakıldığında iki taraf da ikişer kez kazandı. Veri setindeki en farklı sonuç ise Espanyol'un Nisan 2025'te Vallecas'ta aldığı 4-0'lık galibiyet oldu.

Kafa Kafaya

Rayo VallecanoÇizimEspanyol
1
0
4
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
MS
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
MS
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
MS
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
MS
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
MS
3Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Rayo Vallecano - Espanyol puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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