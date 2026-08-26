Rayo Vallecano ile Espanyol, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta karşı karşıya gelecek.

Vallecas'taki önceki lig buluşmalarında Rayo Vallecano, Espanyol karşısında 1-0'lık zorlu bir galibiyet aldı. Her iki takım da lig sezonunun ilk aşamalarında ivme kazanmak için bu karşılaşmaya kritik puanlar arayarak çıkıyor.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere, Rayo Vallecano - Espanyol maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga maçı ne zaman başlıyor?

Rayo Vallecano - Espanyol maçı, Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanacak ve başlangıç saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulanan zamana göre belirlendi.

La Liga - Hafta 6 15 Eyl 2026 - 13:00 Estadio Butarque

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga maçı için bilet satın almak adına şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

Resmi gişe (Taquillas): Rayo Vallecano, üst düzey İspanyol kulüpleri arasında genel satış maç biletlerini internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak satmamasıyla öne çıkıyor. Biletler, Calle del Payaso Fofó üzerindeki stadyum gişesinde yüz yüze satılıyor. Gişeler genellikle maç gününden 2 ila 3 gün önce ve maç gününde açılıyor.

İkincil pazar ve bilet toplayıcıları: Seyahat ediyorsanız ve Madrid'e varmadan önce biletinizi güvence altına almak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil bilet platformları üzerinden koltuk satın alabilirsiniz.

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga maçı için bilet fiyatları genellikle biletleri doğrudan kulübün resmi gişesinden mi yoksa ikincil yeniden satış pazarları üzerinden mi aldığınıza bağlı olarak değişiyor.

Resmi gişe (standart kategori maç): Vallecas'taki resmi iç saha maçı biletleri genellikle kalelerin arkasındaki temel koltuklar için ( Fondo ) 25 € ila 35 € , merkezi yan tribün koltukları içinse ( Tribuna Central / Lateral ) 50 € ila 85 € arasında değişiyor.

İkincil yeniden satış pazarları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bu özel karşılaşma için giriş seviyesi fiyatlar yaklaşık 80 € ila 85 € 'dan başlıyor. Listeleme fiyatlarının ortalaması ise sahaya yakınlık ve koltuk kategorisine bağlı olarak 320 € ile 360 € arasında değişiyor.

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano - Espanyol form durumu

Rayo Vallecano, son beş resmi ve özel maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son sonuçları, 20 Ağustos'ta LaLiga'da Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kalmaları oldu ve 15 Ağustos'taki lig açılışında Sevilla'ya 2-1 kaybettiler. Hazırlık döneminde Ipswich Town'a 3-0 yenilmeleri de başka bir aksilikti, ancak Rayo bir hazırlık maçında Sporting Charleroi'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yediler.

Espanyol ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. En dikkat çeken sonuçları, 16 Ağustos'ta Levante karşısında LaLiga'da aldıkları 3-0'lık galibiyet oldu. Hazırlık döneminde Middlesbrough ile 3-3 ve Burnley ile 2-2 berabere kaldılar. Son maçları ise 22 Ağustos'ta Real Madrid'e karşı sahalarında 2-1'lik yenilgiyle sona erdi. Espanyol, bu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

Rayo Vallecano - Espanyol: Son karşılıklı maç karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 23 Nisan 2026'da LaLiga'da oynandı ve Rayo Vallecano sahasında 1-0 kazandı. Bundan önce Espanyol, Aralık 2025'te kendi sahasında 1-0'lık galibiyet aldı. Son beş LaLiga karşılaşmasına bakıldığında iki taraf da ikişer kez kazandı. Veri setindeki en farklı sonuç ise Espanyol'un Nisan 2025'te Vallecas'ta aldığı 4-0'lık galibiyet oldu.