Rayo Vallecano, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta Elche'yi ağırlayacak.

Rayo Vallecano, Nisan 2026'da Elche ile evinde oynadığı son maçtan 1-0 galip ayrılmasının ardından saha avantajından yararlanmayı hedefliyor. İki takım arasındaki 19 resmi maçta Elche'nin 10, Rayo Vallecano'nun ise 5 galibiyeti bulunuyor.

Rayo Vallecano-Elche maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Rayo Vallecano-Elche LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

La Liga - Hafta 10 24 Eki 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano-Elche LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano-Elche LaLiga maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmi gişesi ve internet sitesi

Resmi bilet satış kanalı: Rayo Vallecano, iç saha maçlarının biletlerini maç haftası yaklaştığında resmi internet sitesi ( rayovallecano.es ) üzerinden satıyor.

Stadyum gişesi (Taquillas): Yer kalması hâlinde biletleri maç günü veya maçtan önceki günlerde doğrudan Estadio de Vallecas gişelerinden satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmi kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Rayo Vallecano-Elche LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Rayo Vallecano-Elche maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına ve tribün kategorisine göre değişiyor:

1. Kulübün doğrudan satış fiyatları

Rayo Vallecano'nun Estadio de Vallecas gişesinde veya resmi sitesinde doğrudan sattığı iç saha biletleri genellikle şu standart LaLiga fiyat aralıklarında yer alıyor:

Kale arkaları (Gol Norte / Gol Sur): 25–35 €

Yan tribünler (Lateral Preferente / Cover): 40–60 €

Ana tribün / ayrıcalıklı koltuklar (Tribuna Central): 65–90 €

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmi satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHubgibi ikincil platformlarda biletler, piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeleniyor:

Başlangıç fiyatlı / ekonomik koltuklar: 35–65 €

Orta kategorideki yan tribün koltukları: 70–130 €

1. kategori / alt kattaki orta bölüm koltukları: 140–220 € ve üzeri

Rayo Vallecano-Elche LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano ve Elche'nin form durumu

Rayo Vallecano, son beş LaLiga maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Espanyol'u evinde 2-1 yenmesinin ardından çıktığı son maçta Osasuna deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu serinin önceki maçlarında Real Madrid'e deplasmanda 4-1, Barcelona'ya ise 5-2 yenildi. Diğer galibiyetini Racing Santander karşısında 3-2'lik skorla aldı. San Jose'nin takımı bu beş maçta dokuz gol atarken on üç gol yedi.

Elche, ligdeki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Espanyol deplasmanında 1-3 kazanarak dört maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bundan önce Real Madrid'e 2-3 yenildi, Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı ve Real Sociedad'a 2-3 mağlup oldu. Anselmi'nin takımı bu beş maçta sekiz gol atarken on bir gol yedi.

Rayo Vallecano-Elche: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Nisan 2026'da Vallecas'ta oynanan LaLiga maçında karşılaştı ve Rayo 1-0 kazandı. Bundan önce Elche, Aralık 2025'te evindeki maçı 4-0 kazanmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta Elche üç, Rayo ise iki galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 12 gol atıldı.