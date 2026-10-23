Ocak 2026'daki son lig karşılaşmalarında Celta Vigo, Balaídos'ta rakibini 3-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı. Bu yenilgiden önce Rayo, Ocak 2025'te Celta'yı evinde 2-1 mağlup ettiği maç da dahil olmak üzere bu eşleşmede başarılı dönemler geçirmişti.

Rayo Vallecano ile Celta Vigo maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Rayo Vallecano - Celta Vigo LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Rayo Vallecano ile Celta Vigo arasındaki maç, 1 Kasım 2026 Pazar günü Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak.

La Liga - Hafta 11 31 Eki 2026 - 11:15 Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano - Celta Vigo LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Celta Vigo LaLiga maçına bilet almak için kulübün resmî satış kanallarını ve ikincil bilet piyasasını değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî internet sitesi: En doğrudan ve güvenli yöntem, biletleri Rayo Vallecano'nun resmî sitesi (rayovallecano.es) üzerinden satın almaktır. Genel satış biletleri genellikle maçtan birkaç hafta veya birkaç gün önce satışa çıkar. Ancak stadyumun düşük kapasitesi nedeniyle bilet bulmak oldukça zor olabilir.

Maç günü gişeleri: Bilet kalması hâlinde maç öncesinde Estadio de Vallecas'ın gişelerinden de bilet alınabilir. Ancak LaLiga maçlarında biletlerin tükenme ihtimali yüksek olduğundan bu seçeneğe güvenmek risklidir.

2. İkincil bilet piyasası

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında genel giriş biletleri bulunabilir.

Rayo Vallecano - Celta Vigo LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Rayo Vallecano ile Celta Vigo arasındaki LaLiga maçının bilet fiyatları, biletleri kulübün resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / standart koltuklar: Campo de Fútbol de Vallecas'ta seçilen tribün ve bölüme bağlı olarak fiyatlar genellikle yaklaşık 30 ila 90 avro arasında değişiyor.

Saha kenarı / alt tribündeki ayrıcalıklı koltuklar: Sahayı orta bölümden gören koltukların fiyatları 90 ila 150 avro ve üzerine çıkabiliyor. Ancak stadyumun düşük kapasitesi ve çok sayıda kombine bilet sahibinin bulunması nedeniyle bu koltukların resmî genel satışta bulunma ihtimali oldukça düşük.

2. İkincil bilet piyasası

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Standart yeniden satış / üst tribün: Kısıtlı görüş sunan veya üst tribünde bulunan koltukların fiyatları yaklaşık 40 ila 50 avrodan başlıyor.

Orta fiyat aralığı / saha kenarı koltukları: Fiyatlar genellikle 80 ila 150 avro arasında değişiyor. Talep ve takımların genel form durumu fiyatları etkiliyor.

Ayrıcalıklı koltuklar / VIP yeniden satış paketleri: En iyi konumlardaki veya yoğun talep gören koltukların fiyatları, satıcıya ve koltukların bulunabilirliğine bağlı olarak 200 ila 400 avro ve üzerine çıkabiliyor.

Rayo Vallecano - Celta Vigo LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano ve Celta Vigo'nun form durumu

Rayo Vallecano, son beş LaLiga maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 19 Eylül'de Osasuna ile 1-1 berabere kalan Rayo, bundan önce Espanyol'u 2-1 yenmişti. Bu süreçte Racing Santander'i de 3-2 mağlup ederken Real Madrid'e 4-1, Barcelona'ya ise 5-2 yenildi. Beş maçta 11 gol atıp 13 gol yedi.

Celta Vigo, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son LaLiga maçında 19 Eylül'de Racing Santander'i 5-0 yendi. Bundan önce ligde Malaga ve Getafe ile 1-1 berabere kaldı. Aynı dönemde Real Sociedad ile 0-0 berabere kalan Celta, Avrupa Ligi'nde Omonia Nicosia'ya 1-0 yenildi. Bu beş maçta sekiz gol atıp üç gol yedi.

Rayo Vallecano - Celta Vigo: Son karşılaşmalar

İki takım en son Ocak 2026'da karşılaştı ve Celta Vigo, LaLiga'daki bu maçı evinde 3-0 kazandı. Ligdeki son beş karşılaşmalarında rekabet dengeli geçti: Celta iki, Rayo iki galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Vallecas'taki maçlar da geçmişte çekişmeli geçti. Rayo, Ocak 2025'te evinde 2-1 kazanırken iki takım Eylül 2025'te aynı yerde 1-1 berabere kaldı.