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Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı biletleri nasıl alınır? La Liga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Rayo Vallecano
Celta Vigo
La Liga

Rayo Vallecano, La Liga'da Celta Vigo ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Ocak 2026'daki son lig karşılaşmalarında Celta Vigo, Balaídos'ta rakibini 3-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı. Bu yenilgiden önce Rayo, Ocak 2025'te Celta'yı evinde 2-1 mağlup ettiği maç da dahil olmak üzere bu eşleşmede başarılı dönemler geçirmişti.

Rayo Vallecano ile Celta Vigo maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Rayo Vallecano - Celta Vigo LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Rayo Vallecano ile Celta Vigo arasındaki maç, 1 Kasım 2026 Pazar günü Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak.

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La Liga - Hafta 11
Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano - Celta Vigo LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Celta Vigo LaLiga maçına bilet almak için kulübün resmî satış kanallarını ve ikincil bilet piyasasını değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî internet sitesi: En doğrudan ve güvenli yöntem, biletleri Rayo Vallecano'nun resmî sitesi (rayovallecano.es) üzerinden satın almaktır. Genel satış biletleri genellikle maçtan birkaç hafta veya birkaç gün önce satışa çıkar. Ancak stadyumun düşük kapasitesi nedeniyle bilet bulmak oldukça zor olabilir.
  • Maç günü gişeleri: Bilet kalması hâlinde maç öncesinde Estadio de Vallecas'ın gişelerinden de bilet alınabilir. Ancak LaLiga maçlarında biletlerin tükenme ihtimali yüksek olduğundan bu seçeneğe güvenmek risklidir.

2. İkincil bilet piyasası

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında genel giriş biletleri bulunabilir.

Rayo Vallecano - Celta Vigo LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Rayo Vallecano ile Celta Vigo arasındaki LaLiga maçının bilet fiyatları, biletleri kulübün resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Genel giriş / standart koltuklar: Campo de Fútbol de Vallecas'ta seçilen tribün ve bölüme bağlı olarak fiyatlar genellikle yaklaşık 30 ila 90 avro arasında değişiyor.
  • Saha kenarı / alt tribündeki ayrıcalıklı koltuklar: Sahayı orta bölümden gören koltukların fiyatları 90 ila 150 avro ve üzerine çıkabiliyor. Ancak stadyumun düşük kapasitesi ve çok sayıda kombine bilet sahibinin bulunması nedeniyle bu koltukların resmî genel satışta bulunma ihtimali oldukça düşük.

2. İkincil bilet piyasası

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

  • Standart yeniden satış / üst tribün: Kısıtlı görüş sunan veya üst tribünde bulunan koltukların fiyatları yaklaşık 40 ila 50 avrodan başlıyor.
  • Orta fiyat aralığı / saha kenarı koltukları: Fiyatlar genellikle 80 ila 150 avro arasında değişiyor. Talep ve takımların genel form durumu fiyatları etkiliyor.
  • Ayrıcalıklı koltuklar / VIP yeniden satış paketleri: En iyi konumlardaki veya yoğun talep gören koltukların fiyatları, satıcıya ve koltukların bulunabilirliğine bağlı olarak 200 ila 400 avro ve üzerine çıkabiliyor.

Rayo Vallecano - Celta Vigo LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano ve Celta Vigo'nun form durumu

Rayo Vallecano, son beş LaLiga maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 19 Eylül'de Osasuna ile 1-1 berabere kalan Rayo, bundan önce Espanyol'u 2-1 yenmişti. Bu süreçte Racing Santander'i de 3-2 mağlup ederken Real Madrid'e 4-1, Barcelona'ya ise 5-2 yenildi. Beş maçta 11 gol atıp 13 gol yedi.

Celta Vigo, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son LaLiga maçında 19 Eylül'de Racing Santander'i 5-0 yendi. Bundan önce ligde Malaga ve Getafe ile 1-1 berabere kaldı. Aynı dönemde Real Sociedad ile 0-0 berabere kalan Celta, Avrupa Ligi'nde Omonia Nicosia'ya 1-0 yenildi. Bu beş maçta sekiz gol atıp üç gol yedi.

RAY

RAY - Form

SAN
K3-2
RMA
K4-1
ESP
K2-1
OSA
B1-1
GET
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
5/5
CEL

CEL - Form

SAN
K5-0
ELC
B0-0
JUV
K1-2
ALA
K2-1
CEL
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Rayo Vallecano - Celta Vigo: Son karşılaşmalar

İki takım en son Ocak 2026'da karşılaştı ve Celta Vigo, LaLiga'daki bu maçı evinde 3-0 kazandı. Ligdeki son beş karşılaşmalarında rekabet dengeli geçti: Celta iki, Rayo iki galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Vallecas'taki maçlar da geçmişte çekişmeli geçti. Rayo, Ocak 2025'te evinde 2-1 kazanırken iki takım Eylül 2025'te aynı yerde 1-1 berabere kaldı.

Kafa Kafaya

Rayo VallecanoÇizimCelta Vigo
2
2
1
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
MS
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
MS
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
MS
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
MS
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
MS
5Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
K
B
K
K
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
B
K
K
K
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
K
K
B
K
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
K
B
K
B
B
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
B
K
B
K
B
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
K
K
B
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
K
B
B
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
B
K
K
K
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
B
B
B
K
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
B
B
K
K
K
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
B
K
K
K
B
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
B
K
K
K
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
B
K
K
K
18
ElcheElcheELC
91441117-67
B
B
K
K
B
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
B
B
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
K
B
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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