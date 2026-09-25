Rayo Vallecano, 11 Ekim 2026 Pazar günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak Athletic Club bu eşleşmede üstünlük kurdu ve Rayo Vallecano ile en üst ligde oynadığı 24 maçın 14'ünü kazandı. Rayo Vallecano, Bask ekibine karşı sonuç almakta zorlandı; bu maçların yalnızca 4'ünü kazanırken 6'sı berabere bitti.

Bırakın GOAL Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta başlayacak.

La Liga - Hafta 8 10 Eki 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao LaLiga biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı için bilet almak istiyorsanız, şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Statta şahsen (Taquillas)

LaLiga'nın çoğu büyük kulübünün aksine Rayo Vallecano, fiziksel bilet satışına büyük ölçüde dayanıyor. Resmi genel satış biletleri, müsabaka öncesindeki hafta boyunca, uygunluk durumuna bağlı olarak Campo de Fútbol de Vallecas'taki stat gişelerinde (taquillas) satışa çıkarılır. Maç günü başlama saatine kadar doğrudan gişeden satın alabilirsiniz.

2. Deplasman taraftarları (Athletic Bilbao tribünü)

Athletic Bilbao'yu destekliyorsanız ve ayrılmış deplasman taraftarı bölümünde oturmak istiyorsanız, deplasman biletleri genellikle Athletic Club tarafından resmi kanalları üzerinden kayıtlı üyelere veya taraftar kulüplerine (peñas) doğrudan dağıtılır.

3. İkincil bilet pazarları ve yeniden satış yapanlar

Rayo Vallecano, genel taraftarlar için doğrudan resmi bir portal üzerinden nadiren çevrim içi bilet satar; uluslararası taraftarlar ve ziyaretçiler ise StubHub gibi ikincil bilet platformları üzerinden koltuk bulabilir.

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao LaLiga biletleri ne kadar?

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı için bilet fiyatları, resmi genel giriş biletini stat gişesinden alıp almadığınıza ya da ikincil yeniden satış platformlarından koltuk satın almanıza göre değişiklik gösterir.

Resmi gişe fiyatları (Campo de Fútbol de Vallecas)

Maç haftasında stat gişesinden (taquillas) doğrudan satın alındığında, resmi biletler genellikle şu aralıkta olur:

Standart koltuklar (Fondo / Lateral üst katlar): Yaklaşık 25 € ila 50 €

Premium koltuklar (Tribuna Central / Preferred Upper Stand): Yaklaşık 50 € ila 90 €

İkincil pazar ve yeniden satış platformları

Uluslararası taraftarlar, turistler veya seyahat etmeden önce çevrim içi satın alanlar için StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar, talep ve dinamik fiyatlandırma nedeniyle genellikle daha yüksekten başlar:

Başlangıç / genel giriş fiyatı: Yaklaşık 150 € ila 160 €

Orta kategori ve daha iyi koltuklar: Yaklaşık 200 € ila 350 €

VIP ve premium oturma paketleri:500 €+ 'ya kadar

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao form durumu

Rayo Vallecano'nun tüm kulvarlardaki son beş maçı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgiyle sonuçlandı. Takımın son karşılaşması, 5 Eylül'de LaLiga'da Racing Santander'e karşı aldığı 3-2'lik galibiyetti. Bu sonuç, sezonun önceki bölümünde Barcelona'ya 5-2 ve Sevilla'ya 2-1 kaybedilen üst üste lig yenilgilerinin ardından geldi. Rayo ayrıca bu beş maçlık süreçte Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş karşılaşmada yedi gol attı ve 12 gol yedi.

Athletic Bilbao, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. LaLiga'daki formu son dönemde etkileyiciydi; 5 Eylül'de Atletico Madrid'e karşı alınan 3-0'lık galibiyet, 30 Ağustos'ta Celta Vigo deplasmanında gelen 2-0'lık zaferin ardından geldi. Bu seriden önce Bilbao, ligde Barcelona'ya 2-0 ve Sevilla'ya 3-1 kaybetti. Athletic, bu beş maçta dokuz gol attı ve altı gol yedi.

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao: Son kafa kafaya eşleşme karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 28 Şubat 2026'da LaLiga'da oynandı ve taraflar Campo de Futbol de Vallecas'ta 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Athletic Bilbao, Ağustos 2025'te San Mames'te 1-0 ve Nisan 2025'te sahasında 3-1 kazandı. LaLiga'daki son beş kafa kafaya maçta Athletic Bilbao üç galibiyet alırken, Rayo Vallecano hiç kazanamadı ve iki maç eşitlikle sona erdi.