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Racing Santander - Valencia biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Racing Santander
Valencia
La Liga

Racing Santander, LaLiga'da Valencia ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Racing Santander, 11 Ekim 2026 Pazar günü Santander'deki Estadio El Sardinero'da Valencia'yı konuk edecek.

İki takım arasındaki maçlar genel olarak çekişmeli ve keyifli geçti; resmi karşılaşmalarında maç başına ortalama 2,8 gol atıldı. Taraflar arasındaki son rekabetçi lig maçı 29 Ocak 2012'de oynandı ve Estadio El Sardinero'da heyecan dolu 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

GOAL, Racing Santander - Valencia maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, sizlere sunuyor.

Racing Santander - Valencia LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Racing Santander - Valencia maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Estadio El Sardinero'da başlayacak.

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La Liga - Hafta 8
Estadio El Sardinero

Racing Santander - Valencia LaLiga biletleri nasıl alınır?

Racing Santander ile Valencia arasındaki LaLiga maçı için bilet almak adına şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

  • Racing Santander resmi internet sitesi: Satışlar genel kamuya açıldığında doğrudan Racing Santander'in resmi kulüp bilet satış portalı üzerinden satın alabilirsiniz.
  • Estadio El Sardinero gişesi: Uygunluk durumuna bağlı olarak, maç gününden önce Santander'deki stat gişesinden biletleri şahsen satın alabilirsiniz.
  • Valencia'nın resmi deplasman tribünü bölümü: Valencia'yı destekliyorsanız, deplasman taraftarı kontenjanına ayrılan biletler için Valencia CF'nin resmi sitesini kontrol edin.

Racing Santander - Valencia LaLiga biletleri ne kadar?

Racing Santander ile Valencia arasındaki LaLiga maçı için bilet fiyatları, biletleri nereden aldığınıza ve koltuk kategorisine göre değişiklik gösterir:

  • Resmi gişe fiyatlı biletler: Doğrudan Racing Santander üzerinden satın alınan standart maç günü biletleri, genellikle standart genel giriş bölümlerinde 30 € ila 70 € arasında değişir. Bu fiyat, premium ana tribün alanları veya orta saha merkez görüşüne sahip yerlerde 80 € ila 150 €+ seviyesine çıkar.
  • Deplasman tribünü biletleri: Valencia taraftarlarına ayrılan resmi biletler, LaLiga'nın deplasman taraftarı bölümleri için standart fiyat tavanları kapsamında genellikle 30 € ile 50 € arasında olur.
  • İkincil bilet platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talebe göre dalgalanır. Genel giriş koltukları genellikle 120 € ila 230 € civarından başlar; merkezi ya da premium oturma kategorileri ise 350 € ila 700 €+ arasında herhangi bir seviyede olabilir.

Racing Santander - Valencia LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Racing Santander - Valencia form durumu

Racing Santander, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, 5 Eylül'de Rayo Vallecano'ya karşı LaLiga'da alınan 3-2'lik yenilgi oldu; bundan önce 28 Ağustos'ta Elche karşısında 3-2 kazanmıştı. Racing, bu sezonki dört resmi maçının tamamında hem gol attı hem de gol yedi; sezonun daha erken bölümünde Getafe'ye 1-0 kaybetmesi ise savunmadaki kırılganlığını ortaya koydu. Bu beş maçta 12 gol atarken 11 gol yedi.

Valencia ise son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Tek galibiyetini Hercules'e karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında aldı; LaLiga karnesinde ise üç yenilgi ve bir beraberlik bulunuyor. En son sonuç, 6 Eylül'de sahasında Barcelona'ya karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet oldu ve bir hafta önce de Deportivo de A Coruña'ya 3-1 yenildi. Valencia, bu sezon LaLiga'daki üç maçında yalnızca bir gol attı ve dokuz gol yedi.

SAN

SAN - Form

ELC
K3-2
RAY
K3-2
ALA
K2-1
BAR
K7-2
CEL
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/18
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
VAL

VAL - Form

COR
K3-1
BAR
K0-5
SEV
K1-0
ALA
K0-1
RSO
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Racing Santander - Valencia: Son karşılıklı maç karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 29 Ocak 2012'de LaLiga'da oynandı ve Racing Santander ile Valencia, Estadio El Sardinero'da 2-2 berabere kaldı. Kulüpler arasındaki kayda geçen beş karşılaşmanın tamamı 2010-11 ve 2011-12 sezonlarına ait. Bu süreçte Valencia iki kez kazanırken, Racing hiç galibiyet alamadı ve üç maç beraberlikle sona erdi. Valencia bu beş maçta 10 gol atarken Racing'in gol sayısı sekizde kaldı.

Kafa Kafaya

Racing SantanderÇizimValencia
0
3
2
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Valencia badge
Valencia
VAL
2
MS
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
MS
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
MS
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
MS
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
MS
6Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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