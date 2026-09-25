Racing Santander, 11 Ekim 2026 Pazar günü Santander'deki Estadio El Sardinero'da Valencia'yı konuk edecek.

İki takım arasındaki maçlar genel olarak çekişmeli ve keyifli geçti; resmi karşılaşmalarında maç başına ortalama 2,8 gol atıldı. Taraflar arasındaki son rekabetçi lig maçı 29 Ocak 2012'de oynandı ve Estadio El Sardinero'da heyecan dolu 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

GOAL, Racing Santander - Valencia maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, sizlere sunuyor.

Racing Santander - Valencia LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Racing Santander - Valencia maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Estadio El Sardinero'da başlayacak.

La Liga - Hafta 8 11 Eki 2026 - 15:00 Estadio El Sardinero

Racing Santander - Valencia LaLiga biletleri nasıl alınır?

Racing Santander ile Valencia arasındaki LaLiga maçı için bilet almak adına şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

Racing Santander resmi internet sitesi: Satışlar genel kamuya açıldığında doğrudan Racing Santander'in resmi kulüp bilet satış portalı üzerinden satın alabilirsiniz.

Estadio El Sardinero gişesi: Uygunluk durumuna bağlı olarak, maç gününden önce Santander'deki stat gişesinden biletleri şahsen satın alabilirsiniz.

Valencia'nın resmi deplasman tribünü bölümü: Valencia'yı destekliyorsanız, deplasman taraftarı kontenjanına ayrılan biletler için Valencia CF'nin resmi sitesini kontrol edin.

Racing Santander - Valencia LaLiga biletleri ne kadar?

Racing Santander ile Valencia arasındaki LaLiga maçı için bilet fiyatları, biletleri nereden aldığınıza ve koltuk kategorisine göre değişiklik gösterir:

Resmi gişe fiyatlı biletler: Doğrudan Racing Santander üzerinden satın alınan standart maç günü biletleri, genellikle standart genel giriş bölümlerinde 30 € ila 70 € arasında değişir. Bu fiyat, premium ana tribün alanları veya orta saha merkez görüşüne sahip yerlerde 80 € ila 150 €+ seviyesine çıkar.

Deplasman tribünü biletleri: Valencia taraftarlarına ayrılan resmi biletler, LaLiga'nın deplasman taraftarı bölümleri için standart fiyat tavanları kapsamında genellikle 30 € ile 50 € arasında olur.

İkincil bilet platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talebe göre dalgalanır. Genel giriş koltukları genellikle 120 € ila 230 € civarından başlar; merkezi ya da premium oturma kategorileri ise 350 € ila 700 €+ arasında herhangi bir seviyede olabilir.

Racing Santander - Valencia LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Racing Santander - Valencia form durumu

Racing Santander, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, 5 Eylül'de Rayo Vallecano'ya karşı LaLiga'da alınan 3-2'lik yenilgi oldu; bundan önce 28 Ağustos'ta Elche karşısında 3-2 kazanmıştı. Racing, bu sezonki dört resmi maçının tamamında hem gol attı hem de gol yedi; sezonun daha erken bölümünde Getafe'ye 1-0 kaybetmesi ise savunmadaki kırılganlığını ortaya koydu. Bu beş maçta 12 gol atarken 11 gol yedi.

Valencia ise son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Tek galibiyetini Hercules'e karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında aldı; LaLiga karnesinde ise üç yenilgi ve bir beraberlik bulunuyor. En son sonuç, 6 Eylül'de sahasında Barcelona'ya karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet oldu ve bir hafta önce de Deportivo de A Coruña'ya 3-1 yenildi. Valencia, bu sezon LaLiga'daki üç maçında yalnızca bir gol attı ve dokuz gol yedi.

Racing Santander - Valencia: Son karşılıklı maç karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 29 Ocak 2012'de LaLiga'da oynandı ve Racing Santander ile Valencia, Estadio El Sardinero'da 2-2 berabere kaldı. Kulüpler arasındaki kayda geçen beş karşılaşmanın tamamı 2010-11 ve 2011-12 sezonlarına ait. Bu süreçte Valencia iki kez kazanırken, Racing hiç galibiyet alamadı ve üç maç beraberlikle sona erdi. Valencia bu beş maçta 10 gol atarken Racing'in gol sayısı sekizde kaldı.