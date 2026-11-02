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Racing Santander-Real Sociedad maçına nasıl bilet alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Racing Santander
Real Sociedad
La Liga

Racing Santander, LaLiga'da Real Sociedad ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Racing Santander, 22 Kasım 2026 Pazar günü Real Sociedad'ı Santander'deki Estadio El Sardinero'da ağırlayacak.

İki takım daha önce kupa ve lig maçlarında karşı karşıya geldi. Sezon öncesinde oynadıkları çekişmeli hazırlık maçı ise 1-1 sona erdi. Son resmî karşılaşmalarındaki ikili rekabette Real Sociedad, Racing'in iki galibiyetine karşılık dört galibiyetle hafif bir üstünlüğe sahip.

Racing Santander ile Real Sociedad arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Racing Santander - Real Sociedad LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Racing Santander ile Real Sociedad arasındaki maç, 22 Kasım 2026 Pazar günü Santander'deki Estadio El Sardinero'da başlayacak.

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La Liga - Hafta 13
Estadio El Sardinero

Racing Santander - Real Sociedad LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Racing Santander ile Real Sociedad arasındaki LaLiga maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Resmî kulüp bilet satışı: Biletler, Estadio El Sardinero'daki ev sahibi tribünleri için Racing Santander'in veya deplasman taraftarlarına ayrılan ve satışa sunulan biletler için Real Sociedad'ın resmî internet sitesinden doğrudan satın alınabilir.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Racing Santander - Real Sociedad LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Racing Santander ile Real Sociedad arasındaki LaLiga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanallarına ve ikincil pazarlara göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Genel giriş / standart koltuklar: Estadio El Sardinero'daki tribüne ve kata bağlı olarak fiyatlar genellikle 30 € ile 60 € arasında değişiyor.
  • Premium / VIP koltuklar: Özel ağırlama bölümleri ve ana tribünün orta kesimleri için fiyatlar genellikle 90 € ile 150 € ve üzeri düzeyinde.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

  • Standart yeniden satış / üst kat: Talebin yüksek olduğu veya standart görüş açısına sahip koltuklarda fiyatlar yaklaşık 90 € ile 95 € aralığından başlıyor.
  • Premium yeniden satış / uzun kenar koltukları: Koltuğun tam konumuna, bilet bulunabilirliğine ve maça yönelik genel piyasa talebine bağlı olarak fiyatlar ortalama 500 € ile 650 € arasında değişiyor.

Racing Santander - Real Sociedad LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Racing Santander ve Real Sociedad'ın form durumu

Racing Santander, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Osasuna'ya 2-0 kaybetti; bu süreçteki en ağır yenilgisi ise Barcelona karşısında aldığı 7-2'lik sonuçtu. Tek galibiyetini 2-1 yendiği Deportivo Alaves karşısında elde etti. Racing, bu beş maçta yedi gol atıp on altı gol yedi. Bu tablo, Lopez'in çözmesi gereken savunma sorunlarını ortaya koyuyor.

Real Sociedad ise tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak güçlü bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında LaLiga'da Malaga'yı deplasmanda 5-2 yendi; Deportivo de A Coruna ve Valencia deplasmanlarından da galibiyetle döndü. Bu süreçteki tek yenilgisini, bir hazırlık maçında Athletic Bilbao'ya 1-0 kaybederek aldı. Sociedad, söz konusu beş maçta on iki gol atıp yedi gol yedi.

SAN

SAN - Form

VAL
B2-2
OSA
K2-0
ESP
K2-1
RIB
K0-2
RMA
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
RSO

RSO - Form

GIL
B1-1
MAL
K2-5
LIL
K0-6
LEV
K2-1
ATH
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Racing Santander - Real Sociedad: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 18 Temmuz 2026'da bir sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve mücadele 1-1 bitti. Bundan önce Racing Santander, Temmuz 2019'da oynanan bir hazırlık maçında Real Sociedad'ı 1-0 yenmişti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Real Sociedad, Racing'in bir galibiyetine karşılık iki galibiyet ve iki beraberlikle daha iyi bir bilançoya sahip. Sociedad'ın galibiyetleri arasında LaLiga'daki 3-0'lık ve Copa del Rey'deki 3-1'lik sonuçlar da bulunuyor.

Kafa Kafaya

Racing SantanderÇizimReal Sociedad
1
1
3
Club Friendlies
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
MS
Club Friendlies
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
MS
Kupa Del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
MS
Kupa Del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
MS
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
MS
3Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

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