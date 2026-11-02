Racing Santander, 22 Kasım 2026 Pazar günü Real Sociedad'ı Santander'deki Estadio El Sardinero'da ağırlayacak.

İki takım daha önce kupa ve lig maçlarında karşı karşıya geldi. Sezon öncesinde oynadıkları çekişmeli hazırlık maçı ise 1-1 sona erdi. Son resmî karşılaşmalarındaki ikili rekabette Real Sociedad, Racing'in iki galibiyetine karşılık dört galibiyetle hafif bir üstünlüğe sahip.

Racing Santander ile Real Sociedad arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Racing Santander - Real Sociedad LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Racing Santander ile Real Sociedad arasındaki maç, 22 Kasım 2026 Pazar günü Santander'deki Estadio El Sardinero'da başlayacak.

La Liga - Hafta 13 22 Kas 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Racing Santander - Real Sociedad LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Racing Santander ile Real Sociedad arasındaki LaLiga maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Biletler, Estadio El Sardinero'daki ev sahibi tribünleri için Racing Santander'in veya deplasman taraftarlarına ayrılan ve satışa sunulan biletler için Real Sociedad'ın resmî internet sitesinden doğrudan satın alınabilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Racing Santander - Real Sociedad LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Racing Santander ile Real Sociedad arasındaki LaLiga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanallarına ve ikincil pazarlara göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş / standart koltuklar: Estadio El Sardinero'daki tribüne ve kata bağlı olarak fiyatlar genellikle 30 € ile 60 € arasında değişiyor.

Estadio El Sardinero'daki tribüne ve kata bağlı olarak fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium / VIP koltuklar: Özel ağırlama bölümleri ve ana tribünün orta kesimleri için fiyatlar genellikle 90 € ile 150 € ve üzeri düzeyinde.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart yeniden satış / üst kat: Talebin yüksek olduğu veya standart görüş açısına sahip koltuklarda fiyatlar yaklaşık 90 € ile 95 € aralığından başlıyor.

Talebin yüksek olduğu veya standart görüş açısına sahip koltuklarda fiyatlar yaklaşık aralığından başlıyor. Premium yeniden satış / uzun kenar koltukları: Koltuğun tam konumuna, bilet bulunabilirliğine ve maça yönelik genel piyasa talebine bağlı olarak fiyatlar ortalama 500 € ile 650 € arasında değişiyor.

Racing Santander - Real Sociedad LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Racing Santander ve Real Sociedad'ın form durumu

Racing Santander, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Osasuna'ya 2-0 kaybetti; bu süreçteki en ağır yenilgisi ise Barcelona karşısında aldığı 7-2'lik sonuçtu. Tek galibiyetini 2-1 yendiği Deportivo Alaves karşısında elde etti. Racing, bu beş maçta yedi gol atıp on altı gol yedi. Bu tablo, Lopez'in çözmesi gereken savunma sorunlarını ortaya koyuyor.

Real Sociedad ise tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak güçlü bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında LaLiga'da Malaga'yı deplasmanda 5-2 yendi; Deportivo de A Coruna ve Valencia deplasmanlarından da galibiyetle döndü. Bu süreçteki tek yenilgisini, bir hazırlık maçında Athletic Bilbao'ya 1-0 kaybederek aldı. Sociedad, söz konusu beş maçta on iki gol atıp yedi gol yedi.

Racing Santander - Real Sociedad: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 18 Temmuz 2026'da bir sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve mücadele 1-1 bitti. Bundan önce Racing Santander, Temmuz 2019'da oynanan bir hazırlık maçında Real Sociedad'ı 1-0 yenmişti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Real Sociedad, Racing'in bir galibiyetine karşılık iki galibiyet ve iki beraberlikle daha iyi bir bilançoya sahip. Sociedad'ın galibiyetleri arasında LaLiga'daki 3-0'lık ve Copa del Rey'deki 3-1'lik sonuçlar da bulunuyor.