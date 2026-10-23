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Racing Santander - Real Madrid maçına bilet nasıl alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Racing Santander
Real Madrid
La Liga

Racing Santander, La Liga'da Real Madrid ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Real Madrid, Racing Santander karşısında geçmiş maçlarda belirgin bir üstünlüğe sahip. İki takım arasındaki son beş resmî maçın dördünü kazanan Madrid ekibi, son karşılaşmada da gol yemedi.

Bu sezondan önce ligde oynadıkları son resmî maç, Real Madrid'in 4-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

Racing Santander-Real Madrid La Liga maçı ne zaman başlayacak?

Racing Santander, 1 Kasım 2026 Pazar günü Real Madrid'i Santander'deki Estadio El Sardinero'da ağırlayacak.

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La Liga - Hafta 11
Estadio El Sardinero

Racing Santander-Real Madrid La Liga maçı için bilet nasıl alınır?

Racing Santander ile Real Madrid arasında Estadio El Sardinero'da oynanacak La Liga maçına bilet almak için genel satışa çıkan biletleri, kulüp üyelerine tanınan öncelikli satış dönemlerini ve gişe duyurularını doğrudan Racing Santander'in resmî bilet satış portalından takip edebilirsiniz.

Biletler, ikincil bilet satış platformlarında ve taraftarlar arası yeniden satış yoluyla da bulunabilir. Bilet alacağınız sitenin şart ve koşullarını dikkatle kontrol etmelisiniz.

Racing Santander-Real Madrid La Liga maçı biletleri ne kadar?

Racing Santander-Real Madrid La Liga maçının bilet fiyatları, biletleri kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil bilet satış platformlarından mı aldığınıza göre önemli ölçüde değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Genel satış / standart koltuklar: Fiyatlar, Estadio El Sardinero'daki tribünün kategorisine ve konumuna (Gol, Preferencia veya Tribuna) bağlı olarak genellikle yaklaşık 40 € ile 120 € arasında değişiyor.
  • Kulüp üyeleri / kombine sahipleri için öncelik: İndirimli fiyatlar veya sınırlı erişime sahip satış dönemleri genellikle yalnızca resmî kulüp üyelerine („socios“) ayrılıyor.
  • VIP ağırlama paketleri: Stadyumdaki özel salonlara erişim sağlayan üst düzey koltuk seçeneklerinin fiyatları genellikle 350 € ile 450 € civarından başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışa çıkardığı resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

  • Üst tribün / 4. kategori koltuklar: Real Madrid'e karşı oynanan yoğun talep gören maçlarda fiyatlar yaklaşık 140 € ile 180 € arasında başlıyor.
  • 2. ve 3. kategori yan tribün koltukları: Fiyatlar, görüş açısına ve bloğun tam konumuna bağlı olarak genellikle 200 € ile 380 € arasında değişiyor.
  • Yeniden satışa sunulan VIP / premium koltuklar: İlk satıştaki biletlerin tamamen tükendiği ve talebin en yoğun olduğu dönemlerde fiyatlar 450 € ile 800 € aralığını kolayca aşabiliyor.


Racing Santander-Real Madrid La Liga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Racing Santander ve Real Madrid'in form durumu

Racing Santander, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında Celta Vigo'ya 5-0 yenilen ekip, bu süreçte Barcelona'ya da 7-2 mağlup oldu. Deportivo Alaves'i 2-1, Elche'yi ise 3-2 yenmesi, rekabet edebildiğini ancak savunmada ciddi açıklar verdiğini gösteriyor. Racing, bu beş maçta 10 gol atıp 18 gol yedi.

Real Madrid ise son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında Atletico Madrid'e 2-1 yenilen ekip, Real Betis'e de 1-0 mağlup oldu. Buna karşılık Rayo Vallecano karşısındaki 4-1'lik galibiyeti ve Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 yenmesi, güçlü performanslar sergilemeye devam edebildiğini gösteriyor. Madrid, bu beş maçlık süreçte 10 gol atıp beş gol yedi.

SAN

SAN - Form

ALA
K2-1
BAR
K7-2
CEL
K5-0
VAL
B2-2
OSA
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/17
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RMA

RMA - Form

ATM
K2-1
VIL
K1-0
ROM
K3-4
SEV
K4-1
RBL
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Racing Santander-Real Madrid: Son karşılaşmalar

Verilen kayıtlara göre iki takım arasındaki son maç Şubat 2012'de oynandı ve Real Madrid sahasında 4-0 kazandı. Listelenen beş maçın dördünü Real Madrid kazanırken Racing Santander galibiyet elde edemedi. Tek beraberlik, Eylül 2011'de El Sardinero'da oynanan ve 0-0 biten maçta yaşandı. Bu beş karşılaşmada Real Madrid 15 gol atarken Racing yalnızca bir gol kaydetti.

Kafa Kafaya

Racing SantanderÇizimReal Madrid
0
1
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
MS
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
MS
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
MS
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
2Attığı Gol15
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
K
B
K
K
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
B
K
K
K
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
K
K
B
K
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
K
B
K
B
B
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
B
K
B
K
B
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
K
K
B
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
K
B
B
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
B
K
K
K
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
B
B
B
K
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
B
B
K
K
K
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
B
K
K
K
B
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
B
K
K
K
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
B
K
K
K
18
ElcheElcheELC
91441117-67
B
B
K
K
B
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
B
B
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
K
B
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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