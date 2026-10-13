Racing Santander, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Espanyol'u Estadio El Sardinero'da ağırlayacak.

İki kulübün LaLiga ve Segunda Division'daki son beş karşılaşmasında Espanyol üç, Racing ise iki galibiyet aldı. Racing Santander, Celta Vigo ve Barcelona gibi takımlara karşı aldığı son ağır yenilgilerin ardından savunmadaki zaaflarını gidermeye çalışıyor.

Racing Santander-Espanyol maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Racing Santander-Espanyol LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Racing Santander-Espanyol maçı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Estadio El Sardinero'da başlayacak.

La Liga - Hafta 10 24 Eki 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Racing Santander-Espanyol LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Estadio El Sardinero'da oynanacak Racing Santander-RCD Espanyol LaLiga maçının biletlerini almak için birkaç güvenilir seçeneğiniz var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî satış kanalları : Genel satışları, kulüp üyelerine öncelik tanınan satış dönemlerini ve maç günü yaklaşırken gişeden doğrudan satışa sunulan biletleri Racing Santander'in resmî internet sitesinden takip edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Racing Santander-Espanyol LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Racing Santander ile Espanyol arasında oynanacak LaLiga maçının bilet fiyatları satış platformuna, koltuğun konumuna ve talebe göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Başlangıç/en düşük fiyatlar: İkincil satış platformlarındaki genel giriş veya en uygun fiyatlı biletler genellikle 95 € ile 100 € (yaklaşık 103 ABD doları) civarından başlıyor.

Ortalama fiyatlar: İkincil satış platformlarındaki standart koltukların fiyatı, tribün bölümüne (Estadio El Sardinero'daki Tribuna veya Preferencia gibi) bağlı olarak genellikle ortalama 230 € ile 680 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün doğrudan satışa sunduğu biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

En uygun fiyatlı koltuklarda fiyatlar genellikle 95 € ile 170 € civarından başlarken, daha iyi konumdaki tribün bölümlerinde veya talebin yüksek olduğu ilanlarda 230 € ile birkaç yüz avro arasında değişebiliyor.

Racing Santander-Espanyol LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Racing Santander ve Espanyol'un form durumu

Racing Santander, son beş LaLiga maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında Celta Vigo deplasmanında 5-0 yenildi; bundan önce de Barcelona deplasmanında 7-2 mağlup olmuştu. Bu süreçteki en iyi sonucu, Deportivo Alaves karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Lopez'in takımı, söz konusu beş maçta 12 gol atıp 18 gol yedi. Bu tablo, savunmadaki sorunların devam ettiğini gösteriyor.

Espanyol, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Elche'ye 3-1 yenildi; Rayo Vallecano'ya da 2-1 mağlup oldu. Bu süreçteki tek galibiyetini, deplasmanda Osasuna'yı 2-0 yenerek elde etti. Gonzalez'in takımı, bu beş maçta beş gol atıp sekiz gol yedi.

Racing Santander-Espanyol: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Şubat 2024'te karşılaştı. Racing Santander, Segunda Division'da evinde oynadığı o maçı 2-0 kazandı. Bundan önce, Ağustos 2023'te oynanan karşılaşmayı ise Espanyol 2-0 kazanmıştı. LaLiga ve Segunda Division'da kayıtlara geçen son beş karşılaşmalarında Racing iki, Espanyol ise üç galibiyet aldı.