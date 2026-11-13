Racing Santander, Deportivo de A Coruña’yı 6 Aralık 2026 Pazar günü Santander’deki Estadio El Sardinero’da ağırlayacak.

İki takım arasında Ocak 2026’da oynanan son lig maçında Racing Santander, Deportivo de A Coruña deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Racing Santander, en üst lige yükselmeden önce rakibiyle oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

Racing Santander ile Deportivo de A Coruña arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Racing Santander-Deportivo de A Coruña LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Racing Santander ile Deportivo de A Coruña arasındaki maç, 6 Aralık 2026 Pazar günü Santander’deki Estadio El Sardinero’da başlayacak.

La Liga - Hafta 15 6 Ara 2026 - 09:00 Estadio El Sardinero

Racing Santander-Deportivo de A Coruña LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Racing Santander ile Deportivo de A Coruña arasında oynanacak LaLiga maçının biletlerini satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Estadio El Sardinero’daki koltuklar için biletleri, ilk satış fiyatlarından doğrudan Racing Santander’in resmî internet sitesinden veya bilet satış portalından satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Racing Santander-Deportivo de A Coruña LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Racing Santander ile Deportivo de A Coruña arasında oynanacak LaLiga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle 40 ila 70 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Kulübün premium ve alt tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 120 ila 250 avro ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Üst tribün ve genel yeniden satış: Fiyatlar yaklaşık 160 ila 300 avrodan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Alt tribün ve premium yeniden satış: Fiyatlar sıklıkla 350 avrodan 900 avronun üzerine çıkıyor.

Racing Santander-Deportivo de A Coruña LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Racing Santander ve Deportivo de A Coruña’nın form durumu

Racing Santander, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga’da Malaga deplasmanında 2-1 kazandı; bu süreçte Espanyol’u da 2-1 mağlup etti. İki yenilgisini ise 3-0 kaybettiği Real Madrid ve 2-0 kaybettiği Osasuna maçlarında aldı. Racing, bu beş karşılaşmada beş gol atıp altı gol yedi.

Deportivo de A Coruña, son dört LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Bu süreçte Copa del Rey’de Auriense karşısında da galip geldi. Son maçında Osasuna’yı 2-1 yendi; daha önce ise Levante ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid ve Real Sociedad karşısında alınan mağlubiyetler, ligin güçlü takımlarıyla karşılaşmanın zorluğunu gösteriyor. Deportivo, bu beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Racing Santander-Deportivo de A Coruña: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2026’da Segunda División’da karşılaştı ve Racing Santander, Deportivo de A Coruña deplasmanında 1-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Racing, Deportivo’nun hiç galibiyet alamadığı rakibine karşı dört galibiyet ve bir beraberlikle üstünlük kurdu. Bu beş karşılaşmanın tamamı Segunda División veya Primera Federación’da oynandı.