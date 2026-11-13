24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
La Liga
team-logoRacing Santander
Estadio El Sardinero
team-logoDeportivo de A Coruna
Book Racing Santander vs Deportivo de A Coruna Tickets
Yardımcı:

Racing Santander-Deportivo de A Coruna maçına nasıl bilet alınır: LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Racing Santander
Deportivo de A Coruna
La Liga

Racing Santander, LaLiga'da Deportivo de A Coruna ile karşılaşacak. İşte biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz.

Racing Santander, Deportivo de A Coruña’yı 6 Aralık 2026 Pazar günü Santander’deki Estadio El Sardinero’da ağırlayacak.

İki takım arasında Ocak 2026’da oynanan son lig maçında Racing Santander, Deportivo de A Coruña deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Racing Santander, en üst lige yükselmeden önce rakibiyle oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

Racing Santander ile Deportivo de A Coruña arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Racing Santander-Deportivo de A Coruña LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Racing Santander ile Deportivo de A Coruña arasındaki maç, 6 Aralık 2026 Pazar günü Santander’deki Estadio El Sardinero’da başlayacak.

crest
La Liga - Hafta 15
Estadio El Sardinero

Racing Santander-Deportivo de A Coruña LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Racing Santander ile Deportivo de A Coruña arasında oynanacak LaLiga maçının biletlerini satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Estadio El Sardinero’daki koltuklar için biletleri, ilk satış fiyatlarından doğrudan Racing Santander’in resmî internet sitesinden veya bilet satış portalından satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Racing Santander-Deportivo de A Coruña LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Racing Santander ile Deportivo de A Coruña arasında oynanacak LaLiga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle 40 ila 70 avro arasında değişiyor.
  • Kulübün premium ve alt tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 120 ila 250 avro ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

  • Üst tribün ve genel yeniden satış: Fiyatlar yaklaşık 160 ila 300 avrodan başlıyor.
  • Alt tribün ve premium yeniden satış: Fiyatlar sıklıkla 350 avrodan 900 avronun üzerine çıkıyor.

Racing Santander-Deportivo de A Coruña LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Racing Santander ve Deportivo de A Coruña’nın form durumu

Racing Santander, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga’da Malaga deplasmanında 2-1 kazandı; bu süreçte Espanyol’u da 2-1 mağlup etti. İki yenilgisini ise 3-0 kaybettiği Real Madrid ve 2-0 kaybettiği Osasuna maçlarında aldı. Racing, bu beş karşılaşmada beş gol atıp altı gol yedi.

Deportivo de A Coruña, son dört LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Bu süreçte Copa del Rey’de Auriense karşısında da galip geldi. Son maçında Osasuna’yı 2-1 yendi; daha önce ise Levante ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid ve Real Sociedad karşısında alınan mağlubiyetler, ligin güçlü takımlarıyla karşılaşmanın zorluğunu gösteriyor. Deportivo, bu beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

SAN

SAN - Form

OSA
K2-0
ESP
K2-1
RIB
K0-2
RMA
K0-3
MAL
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
COR

COR - Form

LEV
B1-1
ATM
K1-0
AUR
K0-3
OSA
K2-1
ESP
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Racing Santander-Deportivo de A Coruña: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2026’da Segunda División’da karşılaştı ve Racing Santander, Deportivo de A Coruña deplasmanında 1-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Racing, Deportivo’nun hiç galibiyet alamadığı rakibine karşı dört galibiyet ve bir beraberlikle üstünlük kurdu. Bu beş karşılaşmanın tamamı Segunda División veya Primera Federación’da oynandı.

Kafa Kafaya

Racing SantanderÇizimDeportivo de A Coruna
5
0
0
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
MS
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
MS
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
MS
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
MS
Primera Federacion
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
MS
8Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin